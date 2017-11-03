Самые яркие, красивые и талантливые

В Сочи завершил свою работу XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Отметим, что это уже третий фестиваль, который проходил на территории нашей страны.
В работе фестиваля принимали участие и представители крымского комсомола. Среди них: Илья Донченко, Александр Чернышев, Алексей Серов, Алексей Синяков, Анастасия Лабунец, Вероника Стародуб и Роксолана Ивашина.
Делегация комсомола России была самой большой среди других молодежных объединений и насчитывала 325 человек. Большое количество левых сил были представлены странами Европы, Азии и Латинской Америки. Большое представительство левой молодежи позволило осознать, что идеи справедливости, равенства и братства не ограничиваются пределами Российской Федерации, а имеют ярко выраженное лицо на всех континентах нашей планеты.
Одним из самых ярких событий на фестивале стала церемония его открытия. Ее темами стали вопросы экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки. Приглашенные спикеры из разных точек планеты рассказали о себе и своем личном вкладе в самые различные сферы жизнедеятельности современного человека.
Ярким и незабываемым стало выступление президента Всемирной федерации демократической молодежи Николаса Пападимитриу.
На церемонии открытия фестиваля присутствовали и комсомольцы, которые смогли зарядить переполненный зал атмосферой левых идей.
Ярким и запоминающимся стало шествие по фестивальным сочинским улицам и площадям колонны Всемирной федерации демократической молодежи, которая выступила против империализма, агрессии и воинственности. Возглавил многотысячную колонну Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации. Эта массовая акция стала доказательством того, что современная молодежь придерживается идей социализма, социальной справедливости; она выступает за мир и дружбу народов.
На фестивале были представлены научно-технические проекты молодых. Выставки роботов и современных изобретений позволили взглянуть на роботостроение в Российской Федерации совсем иначе. Каждый из комсомольцев мог прикоснуться к новейшим разработкам и изобретениям науки и технологии, которые характеризуют то, что мир вступает в эпоху цифросферы.
Множество положительных эмоций получили крымские комсомольцы, общаясь с представителями иностранных делегаций. Особенно запомнились встречи с кубинскими друзьями. Их задору и дружелюбию можно было только позавидовать. Огромное впечатление на комсомольцев произвела «Ярмарка Дружбы». В ходе ярмарки можно было обменяться символикой, флагами, значками, литературой, а главное — адресами новых друзей.
Пересечь экватор фестиваля комсомольцам Крыма помогли спортивные состязания. Комсомольцы выполняли нормативы спортивного комплекса Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Значки первой степени за выполнение зачета получили Илья Донченко, Алексей Синяков, а также гость фестиваля Сергей Богатыренко.
Посещение комсомолом сектора восточных единоборств позволило ребятам познакомиться с основами самообороны. Кроме этого, лидер крымских комсомольцев Илья Донченко установил рекорд фестиваля по прыжкам на скакалке и выиграл приз.
Также комсомольцы продолжили свой парад побед и заняли первое командное место в перетягивании канатов. В составе команды победителей были два комсомольца из Крыма: Илья Донченко и Алексей Синяков.
Благодаря фестивалю комсомольцы смогли реализовать свои творческие идеи. Так, комсомолка из Симферополя Анастасия Лабунец приняла участие в мастер-классе по изобразительному искусству. Рисунок Анастасии стал украшением одной из улиц фестивального Сочи.
В завершении фестиваля состоялось грандиозное шоу «Россия», на котором выступил президент РФ Владимир Путин. В своем выступлении он призвал молодежь: «Дерзайте! Стремитесь изменить мир, сделать его лучше! Только вперед!»
Мы согласны. Но прежде, власти, признайте, что вы натворили с нашей Родиной, уводя ее все дальше и дальше от социализма. Остановитесь и признайте заслуги советского ХХ века. Верните нам завоевания Октября. Тогда — мы с вами!
Пресс-служба Крымского
рескома ЛКСМ РФ
«Мне посчастливилось познакомиться с разными людьми из разных уголков мира. Несмотря на плотный график интересных лекций и форумов, нашлось время и на занятие спортом».
Алексей Синяков
«Всемирный фестиваль молодежи и студентов поменял каждого из нас, комсомольцы сплотились, научились иметь терпение и выдержку».
Анастасия Лабунец
«Фестиваль такого масштаба открывает новые горизонты перед молодыми. Фестиваль зажег молодые сердца и поставил новые цели для молодежи!»
Алексей Серов