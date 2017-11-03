Есть у революции начало, нет у революции конца

Под таким заголовком открылась выставка в Крымском государственном архиве, приуроченная к 100-летию Великого Октября.
Открыл мероприятие начальник Государственной архивной службы Республики Крым Олег Лобов.
Гости мероприятия смогли познакомиться с документами, которые раскрывают жизнь Крымского полуострова между двумя революциями и периодом установления Советской власти, межреволюционным периодм в Крыму с марта по октябрь 1917 года.
Вниманию посетителей были представлены материалы из сборника документов «Борьба большевиков за власть», хранящегося в библиотеке Государственного архива Республики Крым, фотодокументы, газеты и документы из фондов «Отдел по изучению истории Великой Октябрьской пролетарской революции и РКП(б) (Истпартотдел) Крымского республиканского комитета ВКП(б), г. Симферополь Крымской АССР», «Канцелярия Таврического губернского комиссара», «Таврическое губернское по земским и городским делам присутствие», личного фонда Надинского Н. П. Всего 84 документа.
В открытии выставки также приняли участие руководство и специалисты Государственной архивной службы Республики Крым, Государственного архива Республики Крым.
Первый секретарь Крымского рескома поблагодарил сотрудников архива за профессиональную работу и прекрасную выставку. Сергей Васильевич Богатыренко и Олег Владимирович Лобов договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Пресс-служба Крымского рескома КПРФ