Крепить дружбу и сотрудничество

В первый день работы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов ряд отечественных СМИ распространил информацию о том, что официальный Кремль ввел санкции в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Это сообщение прозвучало в то время, когда в Санкт-Петербурге председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко встречалась с заместителем председателя Верховного Народного Собрания КНДР товарищем Ан Дон Чхуном по обсуждению положения дел на Корейском полуострове и возможных путей налаживания диалога между двумя некогда разделенными Кореями. А 17 октября т.г. РИА «Новости» проинформировало о заявлении заместителя постоянного представителя КНДР при ООН товарища Ким Ин Рена о намерении КНДР сохранять свой ядерный потенциал до тех пор, пока им обладают США.
Ознакомление с данным документом вызывает чувство горечи. В то время, когда на дипломатических миссиях России в США снимают наши государственные флаги и не прекращается откровенно воинственная риторика первых лиц всем известного мирового агрессора в адрес РФ, руководство страны принимает такое явно недружелюбное решение по отношению не просто к соседу, с которым у нас общая граница, а к государству, оказавшемуся вместе с нами и Ираном в списке самых главных угроз для Соединенных Штатов. И принимается это, исходя из указания почти годовой давности даты вступления указа в силу, решение в дни, когда к нашей стране было приковано мировое внимание, и, прежде всего, благодаря тем международным молодежным и парламентским площадкам, проходившим на нашей территории.
Возникает вопрос: кому и зачем именно сейчас нужны эти санкции? Разве для России этот вопрос так актуален? Вместо того, чтобы объединять усилия в борьбе с мировым злом, наша страна фактически подыгрывает тем, кто открыто считает ее своим врагом.
Вот такой у нас внешнеполитический курс двойных стандартов, и пример КНДР в этом отношении очень показателен.
Но самой КНДР к подобным ситуациям не привыкать. Эта мирная социалистическая страна давно живет в изоляции и под санкциями, при этом год от года эффективно развивая свою экономику и реально повышая уровень жизни населения. А потому для народа Кореи вопросы мира и безопасности имеют первостепенное значение, тем более, что горький мировой опыт других, некогда успешных стран, таких, как Югославия, Ирак и Ливия красноречиво подсказывают – в этом мире можно рассчитывать, прежде всего, только на собственные силы и возможности.
Из всего происходящего необходимо делать правильные выводы. Думается, что для большинства здравомыслящих, патриотически настроенных граждан данный указ не станет помехой в их искреннем стремлении поддержать КНДР и ее мужественный народ в естественном стремлении жить в безопасности и мире. Ограничения и санкции – это большая политика и горький атрибут сегодняшнего капиталистического миропорядка. Однако же все больше как в нашей стране, так и за рубежом тех, кто готов бороться за мир и дружбу, против империализма и войны, и прошедший в Сочи XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, даже несмотря на то, что власть попыталась из него сделать большую молодежную тусовку, – тому яркое подтверждение.
Отрадно и то, что на самом фестивале представители северокорейской молодежи были окружены вниманием со стороны ЛКСМ РФ и КПРФ. Как и на прошлых фестивалях, их павильон был одним из самых посещаемых, а делегация необычайно собранной, организованной и дружелюбной. Уже в первый день наши партийные и комсомольские лидеры Г.А. Зюганов и В.П. Исаков встречались и обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества с руководителем делегации молодежи КНДР товарищем Чон Ен Намом, который уже давно стал другом российских коммунистов и комсомольцев, и в рамках фестиваля за большую и плодотворную работу по сплочению ЛКСМ и ККСМ был награжден памятным знаком ЦК ЛКСМ РФ «70 лет Всемирному фестивальному движению». А по сему нашей дружбе и сотрудничеству в будущем предстоит только крепнуть и развиваться. Так было и так будет, и никакие санкции этому не помешают.
Руслан Семяшкин,
член Крымского рескома КПРФ,
кандидат в члены ЦС СКП-КПСС