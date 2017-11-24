В Нижнегорье разбили сквер и открыли мемориальные доски

В Крыму продолжаются мероприятия по празднованию Великой Октябрьской социалистической революции. Основные действия в этот раз проходили на территории Нижнегорского района, а именно в сельских поселениях Новогригорьевка, Акимовка и Михайловка.
Новогригорьевке быть уютной и зеленой
Коммунисты Новогригорьевского первичного партийного отделения, которое возглавляет Нина Ивановна Осинова, еще в мае приняли решение о создании в селе Новогригорьевка красивого зеленого уголка в честь 100-летия Великого Октября. Инициативу коммунистов села поддержал Крымский реском КПРФ, который принял решение об участии в данной акции.
14 ноября местные коммунисты, учащиеся Новогригорьевской общеобразовательной школы, жители села вышли на акцию по разбивке сквера и посадке в нем деревьев. К новогригорьевцам присоединились первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко, секретарь рескома Валерий Васильевич Лавров, заведующие отделами рескома Андрей Сергеевич Шищенко, Антон Сергеевич Чечулин, Александр Иванович Жуковский и первый секретарь районного отделения КПРФ Людмила Николаевна Шевченко.
К участникам зеленой акции обратились Сергей Богатыренко, Людмила Шевченко, Нина Осинова и ветеран партии и труда Елена Сергеевна Пожиленкова, которая была награждена юбилейной медалью «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
Под звуки советских песен участники акции дружно и слаженно работали над созданием сквера: одни копали ямки под деревья, другие готовили к посадке саженцы, третьи поливали. Уже через 3 часа центр села Новогригорьевка был неузнаваем. Участники акции высадили 50 новых деревьев. Каждое дерево закреплено за конкретным учеником Новогригорьевской школы, который будет ухаживать за деревом на протяжении своего обучения.
По инициативе Нижнегорского районного отделения КПРФ во время акции работала передвижная выставка, рассказывающая о настоящих героях труда, которые трудились на нижнегорской земле. Среди них – односельчанин, Федор Павлович Сакун, Герой Социалистического Труда, возглавлявший колхоз имени Войкова с 1959 по 1995 гг. В прошлом году по инициативе Крымского рескома КПРФ на здании Новогригорьевского сельского совета была открыта мемориальная доска герою.
В этот же день Сергей Васильевич Богатыренко вместе с товарищами посетил на дому ветеранов войны, труда и партии Грязнова Александра Ивановича, Пожиленкова Николая Кузьмича и Осинова Сергея Семеновича. От имени Крымского рескома он сердечно поздравил ветеранов со 100-летним юбилеем Великого Октября и вручил им цветы и партийные награды.
Участники проведенной акции возложили цветы к мемориальной доске Герою Социалистического Труда Ф.П. Сакуну.
Героям труда
В селах Акимовка и Михайловка по инициативе Крымского рескома КПРФ открылись мемориальные доски Героям Социалистического Труда Яновскому Евгению Николаевичу – бригадиру тракторно-полеводческой бригады колхоза «Дружба» и Черфасу Валентину Ивановичу – председателю колхоза им. Крупской. Мемориальные доски были открыты по инициативе Крымского рескома КПРФ. Еще раньше мемориальные доски были открыты Героям Социалистического Труда Опрышко Виталию Яковлевичу – председателю колхоза «Дружба», Сакуну Федору Павловичу – председателю колхоза им. Войкова, Гапиенко Ивану Стефановичу – комбайнеру Нижнегорской районной машинно-тракторной станции, Гарану Дмитрию Семеновичу – бригадиру тракторно-полеводческой бригады колхоза им. Крупской.
Мемориальные доски Героям Социалистического Труда были торжественно открыты 17 ноября в селах Акимовка и Михайловка Нижнегорского района. В мероприятиях приняли участие секретари Крымского рескома Сергей Богатыренко и Валерий Лавров, заведующие отделами рескома Андрей Шищенко и Александр Жуковский, ветеран партии и труда Георгий Иванович Капшук и Владимир Адамович Буякевич, партийный и комсомольский актив Нижнегорского районного отделения КПРФ во главе с первым секретарем местного отделения Людмилой Шевченко, ветераны сельскохозяйственного труда, учащиеся Акимовской и Михайловской общеобразовательных школ, жители поселений, родственники героев. В церемонии приняли участие руководители Нижнегорского районного, Акимовского и Михайловского сельских советов.
Выступая на митинге, первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко подчеркнул, что открытие данных мемориальных досок необходимо не только родным и близким, но это необходимо молодежи, чтобы она знала, какие выдающиеся люди жили и трудились на нижнегорской земле. Обращаясь к учащимся местных школ, он выразил уверенность, что трудовой энтузиазм, которым жили их отцы и деды, не будет забыт, и героические события из жизни их родного края будут вдохновлять молодое поколение на возрождение страны и его оплота – сельского хозяйства.
Участники митинга в селе Михайловка поддержали инициативу Крымского рескома КПРФ о присвоении Михайловской средней общеобразовательной школе имя Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны Валентина Ивановича Черфаса.
Нижнегорским районным отделением КПРФ к открытию мемориальных досок были подготовлены переносные планшеты с информацией о Героях Социалистического Труда, трудившихся на нижнегорской земле. Эта передвижная выставка побывает во всех общеобразовательных школах района, сельских библиотеках и домах культуры. Во время работы передвижной выставки пройдут встречи с ветеранами сельскохозяйственного труда, удостоенными высоких советских наград.
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ