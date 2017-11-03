Регионы готовятся к юбилею Октября

Местные партийные отделения КПРФ готовятся достойно встретить и отметить 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. В городах и поселках проходят субботники, приводятся в порядок памятники и памятные места, организуются научно-практические конференции, выставки, спортивные соревнования среди молодежи.
Коммунисты Евпаторийского городского отделения КПРФ, идя навстречу юбилею 100-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, приняли в ряды Коммунистической партии 6 человек. Провели отчетно-выборные собрания, на которых в торжественной обстановке вручили коммунистам юбилейные медали «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
Коммунистами дополнительно приобретены портреты В. И. Ленина и И. В. Сталина, партийные и советские флаги, плакаты и другая партийная и советская атрибутика, которые будут использоваться во время праздничной демонстрации 7 ноября.
В Евпаторийском военном детском клиническом санатории имени Е. П. Глинки на Центральном посту сторожевой охраны оборудован красный уголок и изготовлен фотостенд, отреставрирован памятник В. И. Ленину.
Приведены в порядок памятники В. И. Ленину в поселке Мирный и в сквере имени Ленина в городе Евпатории. Почищен, помыт и приведен в порядок памятник погибшим коммунарам. Приведены в порядок могилы Героев Советского Союза на городских кладбищах. Коммунистами города проводится активная агитационная работа по привлечению жителей и гостей города к участию в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею Великой Октябрьской социалистической революции.
Керчь
27 октября 2017 года в городском культурном центре им. Ю. Богатикова состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
К участникам собрания с приветствиями обратились первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко, председатель Крымского республиканского отделения «ВСД «Русский Лад», секретарь Крымского рескома КПРФ Михаил Михайлович Голубев, председатель Керченского комитета ветеранов Великой Отечественной войны и воинской службы, капитан первого ранга Рем Григорьевич Золотых, первый секретарь Керченского городского отделения КПРФ, депутат городского совета Иван Николаевич Желтенко.
Сергей Васильевич Богатыренко вручил юбилейные медали «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» Георгию Федоровичу Пыркову, Николаю Алексеевичу Скобликову, Анатолию Семеновичу Денисенко, Евгении Семеновне Воропаевой, Алле Ивановне Шумаковой, Феликсу Сабурджановичу Курмаеву, Гульбахор Додоновой, Сергею Федоровичу Елисееву, Юлии Олеговне Шпак, Наталье Юрьевне Санкиной, Александру Александровичу Артамонову, Любомиру Ивановичу Гаврисевич, Георгию Сергеевичу Блохину, Станиславу Владимировичу Скульскому и Юрию Владимировичу Короткову.
Были вручены Почетные грамоты ЦК КПРФ Г. Б. Царенко, В.А. Левенко и Л. И. Гаврисевичу.
Первый секретарь городского отделения КПРФ вручил памятные сувениры Александру Григорьевичу Лубенцову, Валентине Феодосьевне Задориной, Александре Ивановне Курмаевой, Алле Булатовне Ислямовой и другим товарищам.
Затем для участников торжественного собрания прозвучала литературно-музыкальная композиция «Этапы большого пути».
Саки
В канун празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции и с 99-й годовщиной Ленинского комсомола коммунисты Сакского городского отделения КПРФ провели субботник по уборке территории, прилегающей к памятникам В. И. Ленину. Коммунисты убрали осеннюю листву, побелили дорожки на аллеях, отмыли постаменты от подтеков и пыли. Особенность этого мероприятия заключается в том, что впервые за долгие годы 7 ноября носит всероссийский характер, что возлагает на коммунистов особую ответственность. В день празднования ВеликойОктябрьской социалистической революции к памятникам В. И. Ленину придут для возложения цветов не только коммунисты, но и многие жители и гости города-курорта, сторонники партии. Коммунисты города готовы достойно отметить юбилей Октября.
Феодосия
27 октября в Большом зале Дома офицеров состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции.
В работе конференции приняли участие ветераны войны, труда и партии, учащиеся феодосийских школ.
С докладом «Великий Октябрь – взгляд через 100 лет» выступил первый секретарь Феодосийского городского отделения КПРФ Алексей Александрович Пузанов.
С сообщениями о героическом пути советского народа выступили член бюро Феодосийского городского отделения КПРФ, председатель городского совета ветеранов войны, труда и военной службы, депутат городского совета Валерий Сергеевич Ракитянский.
В обсуждении докладов приняли участие председатель общественной организации «Инвалиды войны» Алексей Данилович Беденко, председатель Союза советских офицеров Виктор Иванович Павлов, ветераны Анатолий Алексеевич Захаров и Александр Федорович Терехов.
Все выступающие отметили значение Великой Октябрьской социалистической революции в жизни советских людей, в достижениях в промышленности, сельском хозяйстве, культуре, литературе, искусстве.
Особое внимание выступающие уделили роли партии большевиков в укреплении обороны страны, победе советского народа.
Все участники конференции пришли к выводу, что очень важно не допустить фальсификации истории, что сейчас пытается сделать нынешняя власть. И это в первую очередь необходимо сделать для будущих поколений, чтобы они знали и помнили о тех событиях.
По окончании мероприятия Алексей Александрович Пузанов и Валерий Сергеевич Ракитянский вручили юбилейные медали ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» Валентине Антоновне Кальченко и Татьяне Ивановне Смирновой.
По материалам
пресс-служб городских отделений КПРФ