Славим тебя, Октябрь!

В Крыму прошли масштабные мероприятия по празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Были митинги и демонстрации, концерты и выставки, автопробеги и спортивные соревнования, конференции и конкурсы. В праздничных мероприятиях участвовали тысячи и тысячи крымчан — ветераны и молодежь, сельчане и горожане, ученые и политики, работники культуры и образования, писатели и журналисты. Никто не остался равнодушным, несмотря на либеральную возню, мишуру лживых клеветнических сериалов, антисоветские речи Жириновского и «взгляды» либерально-монархических историков. Их всех сдует ветер Октября, правда Ленина и Сталина. Россия — Родина Великого Октября. И мы, крымчане, как часть нашей Родины — России, приветствуем Красный флаг революции, славим Великий Октябрь!
В крымской столице многотысячная праздничная колонна под звуки оркестра прошла по улицам города. В демонстрации приняли участие ветераны войны, труда и партии, коммунисты, комсомольцы, представители Союза трудящихся, учащаяся молодежь, жители и гости города. Участники шествия держали в руках транспаранты: «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции», «Даешь правительство народного доверия!», «Выходи и протестуй, коль достал тебя буржуй!», «Бедность народа — позор власти!» и другие.
Затем на площади им. Ленина состоялся митинг. Площадь реяла красными знаменами СССР, флагами КПРФ и комсомола. Руководители партии возложили цветы к памятнику В. И. Ленину. Открыл и вел торжественный митинг секретарь Крымского рескома КПРФ Валерий Лавров.
Участников митинга приветствовал член Центрального Комитета, первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко. Обращаясь к участникам митинга, он, в частности, сказал: «Уважаемые друзья! Дорогие товарищи! Я поздравляю всех вас со 100-летним юбилеем Великой Октябрьской социалистической революции! 100-летие Октября — это эпохальное событие не только для нашей страны, но и для всей планеты. Если сравнить две политические карты мира, 1917 и 2017 годов, то мы увидим как будто две разные планеты. Октябрьская революция стала, прежде всего, мощнейшим детонатором для национально-освободительных движений в бывших колониях и полуколониях империалистических держав, она устранила идейное, политическое и экономическое доминирование «западной» цивилизации. Это был такой тектонический толчок, волны от которого ощущаются до сих пор. Октябрь —не просто главное событие ХХ века — ничего больше и лучше наша страна за всю ее историю человечеству не предложила. И, сколько бы ни пытались капиталисты и империалисты, клеветники и псевдоисторики, русофобы и антисоветчики всего мира это отрицать, факт остается фактом.
Некоторые из них утверждают, что Россия, якобы из-за революции, понесла немыслимые людские потери, что жертвы гражданской войны и Великой Отечественной — на совести «пламенных революционеров». Извините, а Первую мировую войну кто развязал, большевики? На чьей совести ее жертвы? А кто развязал гражданскую войну — большевики? Нет, ее развязали страны Антанты, которые рассчитывали ослабить Россию и разорвать ее на куски. Все эти белочехи, комучи, колчаки, деникины и врангели были на прямом содержании зарубежных держав, которые не гнушались и прямой оккупацией. Если бы не большевики, бывшая Российская империя наверняка была бы разорвана на множество враждующих между собой «новых национальных государств» и прошла не менее, но еще более кровавый путь междоусобиц, причем без всяких надежд на дальнейшее развитие.
Тем не менее, Октябрьская революция в России не только победила — она еще и сумела себя отстоять. Почему это стало возможным, хотя, казалось бы, силы были совсем неравны? Это стало возможным благодаря массовой поддержке и мобилизации всех слоев тогдашнего российского общества, рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. В чем тогда была сила большевиков? В том, что у них была точная «дорожная карта» действий на основе научного подхода, на основе теории марксизма. Они действовали в соответствии с этой теорией, которую воспринимали как руководство к действию, — достаточно точно, быстро и эффективно.
Главным результатом Октябрьской революции стало создание Союза Советских Социалистических Республик — первого в мире социалистического государства. Под флагом Советского Союза были объединены более 190 национальностей и народностей. Великий Октябрь сделал бесплатными и доступными для трудящихся образование и медицину, он дал рост промышленности и науке, коренным образом преобразовал сельское хозяйство; мы первыми покорили космос. Благодаря Октябрю, мы стали одной из ведущих держав мира. Все это было сделано руками наших отцов и дедов. Но в 1991 году голову подняли «акулы империализма». И с тех пор, на протяжение 26 лет, мы наблюдаем, как деградируют в нашей стране образование, наука, культура, падает промышленность. Если за первые 10 лет правления Советской власти было создано 12 000 промышленных предприятий, то сейчас с такими же темпами эти предприятия разрушаются и уничтожаются. Те предприятия, которые еще остались в стране, по воле нынешней власти превращаются в культурно-развлекательные центры, где происходит духовно-нравственная деградация нашей молодежи. Наша страна, как страна капиталистическая, постоянно пребывает в социально-экономическом кризисе. Это происходит потому, что политика власти направлена на то, чтобы обогащать горстку избранных. Происходит социальное расслоение российского общества. 90 процентов национальных богатств нашей страны принадлежат 10 процентам отечественных олигархов. Власть должна, прежде всего, заботиться о своем народе, а не служить олигархам. В противном случае процесс расслоения общества продолжится, и он приведет к непредсказуемым результатам. Единственный путь развития нашей страны — социализм. И это доказывается мировой практикой. Те страны, которые стоят на рельсах социалистического развития, идут вперед и развиваются. Я хочу обратить внимание наших властей: посмотрите, кто поддерживает современную Россию в час тяжелого кризиса и постоянных санкций со стороны Запада? Россию поддерживают только коммунистические, левые и рабочие партии мира.
Оглядываясь назад и одновременно смотря вперед, мы уверены, что те лозунги, которые были выдвинуты 100 лет назад Октябрем, снова и снова приобретают свой актуальный смысл. Мы уверены, что только социализм спасет нашу страну. Да здравствует социализм! Да здравствует партия Ленина — Сталина! Да здравствует Великий Октябрь! С праздником, дорогие товарищи! Ура!».
«Ура!», — скандировали все участники митинга. В торжественной обстановке Сергей Васильевич Богатыренко вручил партийные билеты вновь вступившим в ряды Коммунистической партии Российской Федерации: Инге Варцаве, Александру Кадинскому, Анастасии Первушиной, Анастасии Лабунец, Дмитрию Стрепетову, Сергею Федорову и другим товарищам.
Затем слово было предоставлено ветерану труда, партии и комсомола, Заслуженному работнику местного самоуправления Автономной Республики Крым, Почетному мелиоратору Украины, Почетному гражданину города Красноперекопска, кавалеру орденов «За заслуги», Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почета», секретарю Крымского областного комитета партии (1982 — 1990), заместителю Председателя Верховного Совета Крымской АССР в 1991 году Георгию Ивановичу Капшуку. Он, в частности, сказал:
«Дорогие крымчане! Дорогие участники сегодняшнего торжественного митинга! Многие годы на этой площади мы встречали этот замечательный праздник. Но последние 23 года мы проводили Октябрьские мероприятия с небольшим количеством людей. Но сегодня, в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, мне приятно смотреть на эту площадь, которая переполнена людьми, пришедшими сюда отметить замечательный праздник всех трудящихся нашей крымской земли. 100-летие для человека — большой период, а для истории — это всего лишь век. Но этот век был насыщен событиями большой международной значимости. Я хотел бы сегодня подчеркнуть роль Октября в судьбе Крыма. Октябрь — это величайший праздник, ибо он дал новый импульс развитию нашего Крыма. Вскоре, после победы Октябрьской революции, а именно 22 марта 1918 года, была создана Советская Социалистическая Республика Таврида. В силу оккупации Крыма немцами в том же году она прекратила свое существование. Но уже 10 мая 1919 года, после изгнания Красной Армией немцев с полуострова, была создана Крымская Советская Социалистическая Республика, которая, к сожалению, просуществовала чуть больше месяца. И только 18 октября 1921 года, после окончательного установления Советской власти в Крыму, постановлением Совнаркома РСФСР, подписанным Владимиром Ильичем Лениным, была создана Крымская Советская Автономная Социалистическая Республика. Владимир Ильич — истинный отец нашей Крымской республики! За короткое время Крым был трижды удостоен государственных наград: двух орденов Ленина — в 1934 и 1958 годах — и в 1970 году — ордена Трудового Красного Знамени. Это оценка труда сельских тружеников, промышленников, работников культуры, образования и здравоохранения.
Я с гордостью хочу сказать, что наши с вами предшественники достойно трудились на крымской земле. Приведу один пример. Два крымчанина, и обе женщины, — Брынцева Мария Александровна и Князева Мария Даниловна были дважды удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда. В этой связи Крымский реском КПРФ обратился в Государственный Совет Республики Крым с ходатайством о присвоении этим выдающимся труженицам звания «Почетный гражданин Республики Крым», учитывая сегодняшнюю юбилейную дату. К сожалению, власть нас пока не поддержала. Но мы должны сделать все, чтобы крымская власть наш голос, голос коммунистов, услышала.
Я хотел бы напомнить и о том, что в советское время такой известный крымский завод, как керченский «Залив», который производил танкеры водоизмещением 150-180 тысяч тонн, где был построен ледокол, лифтеровоз на 74 лифтера или на 1224 контейнера международного класса, или наши рыболовецкие объединения «Атлантика», «Керчьрыбпром» и другие, были ведущими в Советском Союзе по добыче рыбы в Мировом океане. А наши селяне из года в год перевыполняли те плановые задания, которые определялись партией и правительством.
Сегодня политики мира рассуждают — будет ли существовать Крым как автономное образование? Я заявляю: будет! Еще в 1991 году по инициативе крымских коммунистов нам удалось провести первый референдум на территории Советского Союза. Мы тогда смогли воссоздать Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. И я ответственно заявляю: если бы не было январского референдума 1991 года, то не было бы и мартовского референдума 2014 года.
От имени Юбилейного комитета по подготовке и празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции позвольте мне всех вас поздравить с юбилеем! Хочу всем вам пожелать крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, родным и близким, а всем крымчанам — низкий поклон. С праздником, товарищи! Ура!».
От имени Юбилейного комитета Георгий Иванович Капшук вручил юбилейные медали Центрального Комитета КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» Валерию Булатову, Наталье Ефимовой, Светлане Забелло и другим товарищам.
Участников праздничного митинга поздравил первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Донченко, который, в частности, сказал: «Уважаемые товарищи, я вас поздравляю с этим знаменательнным днем — 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции! Эта дата для молодежи носит особый характер, ведь для нас — это символ справедливости и символ борьбы за свои права. Для нас революция, как и для каждого молодого человека, это путь в будущее. Ведь только революция дает огромный рывок для развития общества, которое позволяет улучшать как социальное, так и экономическое положение любого государства. Молодежь имеет особое чувство справедливости, она всегда идет в авангарде революционного движения. Именно поэтому мы и собрались сегодня здесь. Что такое комсомол и революция? Не было бы революции 1917 года, не было бы и комсомола. Как известно, комсомол — это молодежь, которая первой отозвалась на всесоюзные стройки. Это та молодежь, которая в первых рядах шла защищать свою Родину в 1941-1945 годах. Это та молодежь, которая после Великой Отечественной войны восстанавливала наше государство. И сегодня мы — наследники этих героев, этих великих людей. Поздравляем вас, ветераны, поздравляем всю молодежь Республики Крым с этим праздником. Знайте — революция за нами! Молодежь всегда впереди! С праздником, товарищи!».
Илья Донченко вручил комсомольские билеты вновь вступившим в ряды Ленинского комсомола: Артему Добровенко, Веронике Ивановской, Марии Бубновой, Никите Сенникову, Кристине Сенниковой.
Для участников праздничного мероприятия прочитал «Оду революции» собственного сочинения второй секретарь Симферопольского городского отделения КПРФ, депутат городского совета Степан Кискин.
Затем участники митинга обсудили и единогласно приняли резолюцию, которая будет направлена в Федеральные органы власти, исполнительные органы Республики Крым и города Симферополя.
Большим подарком для участников митинга, гостей и жителей города Симферополя стал праздничный концерт, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, состоявшийся в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым.
Главному режиссеру-постановщику программы, Заслуженному работнику культуры Республики Крым Ирине Александровне Босой, блестяще удалось выстроить праздничный оркестр в духе юбилея — одного из самых главных событий двадцатого века.
Концерт провели мастера искусств Республики Крым: Народный театр танца «Киммерия», Образцовый детский ансамбль «Ветерок» и «Родничок», вокальное трио «Славия» и коллектив «Джаз «Рандеву» Крымской государственной филармонии, а также хореографический дуэт Златогорская и Малков.
Блистал театр современного танца «Монпасье», руководитель — Заслуженный деятель культуры Крыма Ольга Кухарская и старший преподаватель кафедры хореографии Крымского университета культуры, искусств и туризма Крыма Наталья Дуванова.
Аккорды знаменитого произведения Георгия Свиридова «Время вперед» на сцене на фоне слайдов стали началом пролога концертной программы «Этапы большого пути». В прологе было задействовано около трехсот студентов Крымского университета культуры искусств и туризма. Одна за одной сменялись хореографические этюды созидания страны.
Многие в зале не стеснялись слез, когда зазвучала знаменитая песня Лебедева-Кумача «Вставай, страна огромная», и под ее тревожные ноты в зал, на сцену вышли молодые красноармейцы. И вот уже Заслуженная артистка Украины Эльмира Налбантова вместе с танцорами хореографического ансамбля поет песню «Весна 45-го года». Зал рукоплещет в который раз.
Коллектив «Джаз «Рандеву» выходит на сцену с песней «Забота», и зал подпевает тоже, ведь для многих эта песня с ними всегда по жизни.
Тронули зал строки приветствия пионеров города Симферополя, особенно когда звучали слова «Ведь Россия великая сила, могучая Русь. И в Россию всем сердцем вернулись крымчане». «Мы не забудем никогда Октябрь 17 года».
И как апофеоз концерта — детский хор школы искусств с солистом Крымского музыкального академического театра Игорем Юрченко в песне «И вновь продолжается бой». Зал встает и поет вместе с блестящим артистом.
Концерт заслужил высокую оценку зрителей, которые не хотели уходить из зала и продолжали напевать песни своей яркой юности. Конечно, все благодарили артистов, студентов и их преподавателей.
Симферопольский район
7 ноября 1917 года произошло событие, которое изменило мир, дало новый ход всей истории человечества. Все дальше и дальше отдаляемся мы от этой исторической вехи. Октябрь 1917 года стал главным событием ХХ века. В библиотеке поселка Школьное состоялся памятный вечер встречи поколений под девизом «100 лет с именем Ленина». К знаменательной дате работниками библиотеки, волонтерами была подготовлена развернутая выставка-инсталляция «ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМЪ!», отражающая историческое событие вековой давности.
На вечер были приглашены представители разных поколений. Но всех объединила ностальгия по прошлому, ностальгия по безжалостно утерянному, но бережно хранимому в потаенных уголках души, в семейных воспоминаниях, в рассказах детям, внукам, правнукам. Участники мероприятия пришли не с пустыми руками: Зинаида Ивановна Удоденко, ветеран Школьненского поселения, принесла шикарный букет хризантем, а Нина Викторовна Барова – вареньице из клубнички; Равиль Андреевич Асанов подготовил для всех интересный рассказ, в котором были отражены причины и события революции и удивил присутствующих оригинальным чтением «Стихов о советском паспорте» Владимира Маяковского. Участники клуба, как всегда, были готовы к участию в программе и к дискуссии. Поздравить с праздником Великого Октября пришли воспитанники детского сада «Звездочка». На память о встрече ребятам вручили небольшие сувениры: октябрятские значки. Вечер проходил в домашней, теплой обстановке. Гости обменивались воспоминаниями о походах на демонстрацию, о народных гуляниях в этот день, о семейных традициях празднования дня Великой революции. Очень трогательным был рассказ Зинаиды Ивановны Удоденко о своем детстве, комсомольской юности, о пионерских кострах и незабываемом Гимне пионеров! Гимн исполнили вместе, дружно! Не передать словами всю трогательность и душевность. Конечно же, не могли не вспомнить главные исторические победы советских людей. Для этого ведущие вечера предложили несколько игр-викторин, в которых предлагалось угадать и заново восхититься грандиозными стройками века, назвать имена главных советских наград и угадать советские республики по их гербам. Завершился праздничный вечер исполнением советских песен и историческим фото на память.
Керчь
6 ноября на пересечении улиц Карла Маркса и Володи Дубинина собрались члены КПРФ и сторонники партии. Керченская власть в лице администрации города запретила движение колонны по улицам К. Маркса и Кирова. В этих условиях колонна демонстрантов вынуждена была двигаться по пешеходному тротуару.
В 10:00 часов началось движение колонны на площадь В. И. Ленина к памятнику вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Во главе колонны с флагом СССР шел ветеран партии Владимир Петрович Ольховский, а портрет В. И. Ленина несли коммунисты Анатолий Иванович Слонов и Сергей Федорович Елисеев. Портрет И. В. Сталина несли ветераны Великой Отечественной войны и воинской службы Георгий Федорович Пырков и Валентин Андреевич Левенко.
У памятника В. И. Ленину первый секретарь Керченского городского отделения КПРФ, депутат городского совета Иван Николаевич Желтенко вручил партийный билет Дмитрию Ивановичу Кармену, а затем выступил перед собравшимися. В своем выступлении И. Н. Желтенко остановился на тех славных вехах, которыми жила Страна Советов, а также остановился на реалиях капитализма современной России. Первый секретарь Керченского городского отделения КПРФ поздравил всех присутствующих со 100-летним юбилеем Великого Октября.
Дмитрий Иванович Кармен зачитал обращение председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова к гражданам России по случаю 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Руководители городского отделения КПРФ вручили юбилейные медали ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» Людмиле Александровне Грешиловой, Владимиру Григорьевичу Данильченко, Владимиру Ивановичу Зозуле, Ирине Алексеевне Костусевой, Светлане Павловне Кудиновой, Николаю Васильевичу Сашко, Андрею Леонидовичу Кляшторному, Дмитрию Ивановичу Кармену.
Затем участники мероприятия возложили цветы к памятнику В. И. Ленину. Все присутствующие сфотографировались на память у памятника В. И. Ленину.
Судак
Коммунисты Судака начали торжественный митинг с «благодарности» властям современной России за неизбывное желание растворить, убить, уничтожить в умах и сердцах наших граждан значение Великой Октябрьской социалистической революции.
Но при этом власть труслива: окончательно запретить выходить на улицы и площади под красными знаменами все-таки не может.
Четвертьвековое «строительство» капитализма в нашей стране привело нас к тотальному обнищанию, урезанию социального равенства людей, когда богатые все больше богатеют, а простые люди лишь беднеют.
В каком-то смысле властям удалось подпортить празднование. Народу на митинге было немного — меньше, чем ожидалось. Сказалось трехдневное празднование так называемого Дня всенародного единства.
И все же это был особенный митинг для судакчан.
И все же это был особенный митинг для судакчан.
Впервые за несколько лет, к нашему митингу присоединились и наши единомышленники.
7 ноября — великий день для всего нашего народа, всех людей, кто сохранил светлую память о народном государстве, государстве всех угнетенных и угнетаемых капиталистами.
Было предоставлено слово всем желающим. Выступали люди, считающие себя наследниками и носителями идеи государства социальной справедливости. Выступал руководитель Судакского отделения Союза советских офицеров, вручались памятные награды активистам и ветеранам партии.
Выступил даже гость из Москвы. Хор ветеранов войны и труда представил небольшую песенно-патриотическую программу.
В общем было хорошо, душевно, и по-настоящему празднично. Окончился праздничный митинг традиционным возложением гвоздик, красных цветов революции, к памятнику ее вождю, величайшему мыслителю и практику построения народного государства под названием СССР Владимиру Ильичу Ленину.
Нижнегорский район
«100-лет Великой Октябрьской социалистической революции – эпохальное событие в истории нашей Родины, —сказала на митинге первый секретарь Нижнегорского районного отделения КПРФ Людмила Шевченко. — Те, кто был и кто остается верным ленинцем, кому довелось с гордостью носить октябрьский и комсомольский значок или алый галстук пионера, ветераны труда и фронта, отдавшие лучшие годы жизни своей Родине — СССР, и молодежь, вступающая в эту сложную жизнь, — это ваш праздник. Мы, коммунисты, посвящаем праздничное мероприятие вам».
7 ноября нижнегорцы вышли к памятнику В. И. Ленину отметить 100-летие Великого Октября.
Речь шла о справедливых требованиях Октябрьской революции – Свобода! Равенство! Братство всех народов!
На мероприятии были отмечены и награждены юбилейными медалями «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» самые активные и уважаемые товарищи. Это Алиса Филипповна Грязнова — ветеран Коммунистической партии (55 лет), имеет статус «Дети войны», Николай Алексеевич Федорович — ветеран Коммунистической партии (43 года), имеет статус «Дети войны», Елена Сергеевна Пожиленкова, имеет статус «Дети войны», награждена орденами и медалями за освоение целины, Нина Ивановна Осинова – секретарь Новогригорьевского первичного партийного отделения, принимает активное участие в жизни своего села, и первый секретарь Нижнегорского районного отделения КПРФ Людмила Николаевна Шевченко.
Все эти товарищи вносят свой посильный вклад для улучшения жизни жителей района.
Нижнегорцы в ходе обсуждения и проведения мероприятия приняли резолюцию, суть которой говорит о том, что нет у революции начала, нет у революции конца. Борьба продолжается.
В ближайшее время будут установлены и открыты мемориальные доски Героям Социалистического Труда в селе Михайловка — Валентину Черфасу, а в селе Акимовка — Евгению Яновскому.
Феодосия
Шествие демонстрантов по случаю 100-летия Великого Октября началось в 10:00 от цветомузыкального фонтана. Под звуки духового оркестра колонна направилась к памятнику В. И. Ленину на привокзальной площади.
В колонне демонстрантов — глава муниципального образования городского округа Феодосии Владимир Валентинович Титаренко и заместитель главы администрации города Степан Степанович Бойчик. В демонстрации приняли участие свыше 200 человек. Люди несли транспаранты с лозунгами в защиту трудового народа, флаги КПРФ и СССР.
После возложения цветов к памятнику В. И. Ленину был проведен митинг. Открыл его и вел первый секретарь комитета Феодосийского городского отделения КПРФ Алексей Александрович Пузанов.
Звучит Гимн СССР.
В своем выступлении Алексей Пузанов отметил значение Великого Октября для каждого советского человека, для тех, кто по-прежнему себя таковым считает, подчеркнул важность того, что именно коммунисты сегодня являются наследниками Красного Октября, и выразил уверенность в том, что следующий круглый юбилей мы будем праздновать в России социалистической.
На митинге выступил глава муниципального образования Владимир Титаренко. От имени руководства города он поблагодарил коммунистов за приглашение и поздравил всех присутствующих со 100-летием Великого Октября. После этого ему была вручена юбилейная медаль ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Заместитель главы администрации Степан Бойчик также поздравил присутствующих с юбилеем.
На митинге выступали:
Алексей Данилович Беденко – председатель общественной организации инвалидов войны и военной службы;
Федор Михайлович Шпаковский – секретарь первичного партийного отделения №5;
Виктор Иванович Павлов – председатель Союза советских офицеров;
Валерий Сергеевич Ракитянский – председатель городского Совета ветеранов войны, труда и военной службы, депутат городского совета;
Первый секретарь городского отделения КПРФ вручил юбилейные медали коммунистам городского партийного отделения.
Участники митинга единогласно приняли резолюцию, в которой отражена оценка последних событий в Крыму, а также содержатся требования к местным и республиканским органам власти.
После демонстрации и митинга в городе Феодосии первый секретарь Феодосийского горкома КПРФ Алексей Александрович Пузанов отправился в пгт. Приморский для участия в праздничных мероприятиях в честь 100-летия юбилея Великой Октябрьской социалистической революции.
Праздничные мероприятия прошли и в поселке Приморский, где состоялся митинг.
Первый секретарь Феодосийского городского отделения КПРФ Алексей Пузанов поздравил жителей поселка Приморский со 100-летним юбилеем Великого Октября. Также он отметил ключевую роль Великой Октябрьской социалистической революции в истории современного мира и выразил уверенность в том, что Россия непременно будет развиваться по социалистическому пути развития.
Алексей Пузанов наградил коммунистов первичного партийного отделения пгт. Приморский юбилейными медалями ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» и грамотами Совета ветеранов Феодосии.
На митинге выступил член бюро Феодосийского горкома КПРФ Федор Михайлович Шпаковский. В своем выступлении он поздравил всех присутствующих с юбилеем Великого Октября и напомнил о том, что во времена Советского Союза рабочие могли бесплатно иметь жилье и получали достойную зарплату.
Участники митинга возложили к памятнику В.И. Ленину цветы. Затем все желающие направились в ДК «Бриз» для участия в выставке «Красный день календаря», на которой местный писатель Михаил Аркадьевич Облетов рассказал о том, как в разные годы в поселке Приморский и в г. Феодосии отмечали День Великого Октября. После выставки состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Евпатория
В Евпатории состоялась праздничная демонстрация. Колонна, растянувшаяся на два квартала, под звуки духового оркестра, расцвеченная многочисленными красными флагами, цветами, флажками, шарами и транспарантами, пройдя через главную площадь города, пришла в сквер им. В. И. Ленина. В колонне демонстрантов были не только члены КПРФ, но и представители других политических партий.
Митинг открыл и вел первый секретарь Евпаторийского городского отделения КПРФ, депутат городского совета Геннадий Игоревич Бондаренко. Он рассказал собравшимся о славном пути советского государства, о социалистической системе, благодаря которой СССР станет второй экономикой в мире и первой в Европе, а чуть позже сможет переломить хребет фашистской нечисти, пригвоздив ее к позорному столбу и водрузив стяг Победы над поверженным рейхстагом! Перегнали мы весь мир и в техническом плане: обуздали атом в 1949 году, первыми в истории человечества запустили искусственный спутник Земли, а в апреле 1961 космос покорил советский гражданин, коммунист Юрий Алексеевич Гагарин.
На митинге председатель Евпаторийского городского совета Олеся Викторовна Харитоненко сердечно поздравила всех собравшихся со столь знаменательной датой в жизни нашего народа, пожелав всем здоровья.
Затем слово было предоставлено Владимиру Павловичу Чебукину, который рассказал о развитии города-курорта в годы Советской власти.
На праздничном митинге выступили и другие товарищи.
Первый секретарь городского отделения КПРФ вручил партийные билеты вновь вступившим в партию, а также юбилейную медаль ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
Затем все присутствующие возложили цветы к памятнику В. И. Ленину.
Кировский район
Накануне праздника в нескольких населенных пунктах прошли субботники. Одним из первых субботник на территории городского парка у памятника В. И. Ленину состоялся в городе Старый Крым, а также в селах Приветное, Владиславовка, Абрикосовка и других. На уборку вышли не только коммунисты, но и депутаты, и наши сторонники.
Уж сколько лет пустовал — за ненадобностью нынешним властям — в с. Золотое Поле построенный в советское время прекрасный стадион. И вот накануне Октябрьских праздников здесь прошел футбольный турнир на Кубок районного комитета КПРФ. Награду капитану победившей команды вручил первый секретарь Кировского районного отделения КПРФ Михаил Борисович Рямбов.
6 ноября в Кировском ДК «Дружба» состоялось районное торжественное собрание в честь 100-летия Великого Октября. Настоящими именинниками на нем были достойные представители Компартии Российской Федерации, общественных организаций, ветераны и молодые, которым под звуки духового оркестра второй секретарь районного отделения КПРФ И. А. Кутик вручил юбилейные медали «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Выступившие на собрании заслуженный летчик-испытатель СССР полковник Н. . Рыжиков, ветеран педагогического труда Л.Т. Чувасова, краевед-историк В.Ф. Ширшов, автор двух книг Памяти об участниках боев в Восточном Крыму в годы Великой Отечественной войны, секретарь Старокрымского городского партийного отделения КПРФ И.С. Залевский и другие говорили о всемирном значении и влиянии Великого Октября на судьбы стран и людей, о необходимости противостоять потокам грязной лжи, очернительства советских вождей и всей советской истории.
Участники самодеятельности районного Дома культуры подарили собравшимся концерт, в котором прозвучали любимые советские песни.
7 ноября в Старом Крыму колонна демонстрантов под звуки духового оркестра прошла по центральной улице города – улице В. И. Ленина. В поселке Кировском после митинга его участники с Красными знаменами прошли по центру поселка, возложили цветы к барельефу В.И. Ленина и памятнику С.М. Кирову на площади перед административным зданием. В принятой на митинге резолюции содержится требование вернуть статус государственного праздника Дню 7-го Ноября и прекратить грязные нападки на СССР и нашу советскую историю.
Ялта
7 ноября Ялтинское городское отделение КПРФ совместно с общественными организациями и жителями города отметили 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции.
По набережной им. Ленина прошла праздничная демонстрация под лозунгами: «Дело Ленина будет жить!», «Власть миллионам, а не миллионерам!», «Нет росту ЖКХ!».
У памятника В. И. Ленину состоялся митинг. На митинге выступил первый секретарь Ялтинского городского отделения КПРФ, депутат городского совета Иван Петрович Павличенко, который акцентировал внимание на главных завоеваниях Октября, способствующих развитию и процветанию Крыма. В своем выступлении он приравнял действия неонацистов и бандеровцев, уничтожающих памятники Ленину на Украине, с теми, кто сегодня в России ратует за снесение Мавзолея на Красной площади в Москве.
Депутат городского совета, член бюро Крымского рескома КПРФ Юрий Владимирович Грищенко, отметил, что главными завоеваниями революции были доступные образование, медицина, жилье.
Секретарь Ялтинского городского отделения КПРФ Виктор Павлович Рафалович говорил о том, что советское образование было одним из лучших в мире и гарантировало трудоустройство и стабильность в жизни каждого гражданина.
На митинге также выступили члены КПРФ Н. И. Телков, Б. Н. Шавло, А. М. Шустов, представители общественных организаций города и ялтинцы.
Первый секретарь Ялтинского городского отделения КПРФ вручил партийные билеты вновь вступившим в ряды КПРФ.
По окончании митинга была принята резолюция.
Участники митинга возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
Красноперекопск и Красноперекопский район
7 ноября красноперекопские коммунисты вместе с жителями города и района, сторонниками партии отметили 100-летнюю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В этот праздничный день участники митинга собрались перед зданием городского комитета КПРФ. Ровно в 10-00 было высоко поднято Знамя борьбы за идеалы социализма - Флаг Коммунистической партии Российской Федерации, и колонна демонстрантов прошла по центральной улице города к памятнику В. И. Ленину. Прозвучал Гимн СССР. Перед собравшимися выступил второй секретарь Красноперекопского городского отделения КПРФ Юрий Летунов. В торжественных мероприятиях приняла участие и поздравила присутствующих заместитель председателя Красноперекопского городского совета. Участники митинга приняли резолюцию, которую зачитал заместитель председателя городского Совета ветеранов Эммануил Гончар.
Затем состоялось торжественное возложение цветов к постаменту вождя мирового пролетариата Владимиру Ленину.
Черноморский район
В пгт. Черноморском 5 ноября коммунисты поселка провели митинг, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. На митинге выступила первый секретарь Черноморского районного отделения Майя Яковлевна Стародубцева. Она отметила основные завоевания революции: широкий набор прав и гарантий советского человека, право на труд, образование, здравоохранение, а также социальную защиту человека труда, достижения в науке и технике Страны Советов.
На митинге выступили Рашид Файзурахманович Шакиров, Вячеслав Андреевич Турбин.
Первый секретарь Черноморского районного отделения КПРФ сердечно поздравила всех черноморцев с юбилеем Великого Октября и вручила благодарности Крымского рескома КПРФ лучшим коммунистам района.
Все участники митинга возложили цветы к памятнику В. И. Ленину.
Возложение цветов к памятнику вождю мирового пролетариата прошло во всех населенных пунктах Черноморского района.
Бахчисарай
7 ноября в Бахчисарайском учебно-воспитательном комплексе «Школа-гимназия» прошла торжественная церемония вскрытия «капсулы времени» с посланием учеников и учителей Бахчисарайской средней школы №3 (так называлась гимназия с 1966 по 2000 годы) потомкам. Актовый зал не мог вместить всех присутствующих – на церемонии присутствовали не только учителя и ученики гимназии, а также многочисленные гости – выпускники школы, в том числе и участники закладки капсулы 1967 года, жители города. Почетными гостями мероприятия были представители администрации города и района, а также представители Коммунистической партии Российской Федерации – член Центрального Комитета, первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко, первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Григорьевич Донченко, первый секретарь Бахчисарайского районного комитета Любовь Ивановна Демченко, представители Республиканского комитета КПРФ и Ленинского Коммунистического союза молодежи.
После приветственных слов участницы тех событий, учителя русского языка и литературы и директора школы слово предоставили первому секретарю Крымского рескома КПРФ Сергею Богатыренко. Он поздравил присутствующих со 100-летием Великого Октября, напомнил о достижениях Советской власти и о мировом значении социалистической революции. Закончил речь Сергей Васильевич ленинским призывом к молодежи «учиться, учиться и еще раз учиться»
После выступлений была сформирована делегация, которая направилась на выемку капсулы-послания. Весь процесс в прямом эфире транслировался в актовом зале гимназии, так как фойе не позволяло присутствовать всем желающим.
Текст послания 1967 года зачитала заместитель директора по воспитательной работе. В послании ученики и учителя 60-х годов рассказывали о своей жизни, своей работе, надеждах и чаяниях. Окончилось послание призывом не забывать заветы Владимира Ильича Ленина и вместе с Коммунистической партией Советского Союза строить светлое будущее.
В заключительной части свои послания грядущим поколениям зачитали ученики школы-гимназии и первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Донченко. Эти послания были оставлены в колонне под памятной табличкой с указанием даты закладки.
Белогорский район
К юбилею Великого Октября силами коммунистов были отремонтированы памятники В. И. Ленину в городе Белогорске, в п.г.т. Зуя, в сельских поселениях Криничное и Павловка.
2 ноября по заказу районного отделения партии была изготовлена плита из черного мрамора с надписью «Владимир Ильич Ленин», которая была установлена на памятнике в городе Белогорске.
7 ноября у памятника В. И. Ленину прошел митинг. Первый секретарь Белогорского районного отделения КПРФ Николай Иванович Колесников поздравил всех со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции и вручил юбилейные медали «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» ветеранам партии, активу партии и партийные билеты вновь принятым в КПРФ. К памятнику В. И. Ленину возложили цветы.
Сакский район
5 ноября в селе Наташино Сакского района состоялся праздничный концерт, приуроченный к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Концерт был организован силами местного Дома культуры и первичным отделением КПРФ.
Гостями на концерте были первый секретарь Сакского районного отделения Коммунистической партии Российской Федерации Андрей Григорьевич Синопол и первый секретарь Крымского регионального отделения Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Российской Федерации Илья Донченко.
Программа концерта была разнообразной и очень гармоничной. Звучали революционные песни, песни о Великой Отечественной войне и песни советских композиторов.
Во время исполнения песни о комсомоле на сцену были приглашены первый секретарь КРО ЛКСМ РФ Илья Донченко и первый секретарь Сакского районного отделения КПРФ Андрей Синопол, которые вручили комсомольские билеты молодым комсомольцам из села Наташино. Комсомольский лидер и первый секретарь местного отделения КПРФ вручили молодежи села подарки от КПРФ — спортивный инвентарь.
После концерта молодежь вместе с жителями села Наташино возложили цветы к памятнику погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Символично, что данный памятник был открыт в 50-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
Гостями на концерте были первый секретарь Сакского районного отделения Коммунистической партии Российской Федерации Андрей Григорьевич Синопол и первый секретарь Крымского регионального отделения Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Российской Федерации Илья Донченко.
Программа концерта была разнообразной и очень гармоничной. Звучали революционные песни, песни о Великой Отечественной войне и песни советских композиторов.
Во время исполнения песни о комсомоле на сцену были приглашены первый секретарь КРО ЛКСМ РФ Илья Донченко и первый секретарь Сакского районного отделения КПРФ Андрей Синопол, которые вручили комсомольские билеты молодым комсомольцам из села Наташино. Комсомольский лидер и первый секретарь местного отделения КПРФ вручили молодежи села подарки от КПРФ — спортивный инвентарь.
После концерта молодежь вместе с жителями села Наташино возложили цветы к памятнику погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Символично, что данный памятник был открыт в 50-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
Красногвардейский район
7 ноября Красногвардейское районное партийное отделение КПРФ провело возле памятника В. И. Ленину в поселке Красногвардейском митинг, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
На митинге выступил первый секретарь Красногвардейского районного отделения КПРФ Сергей Борисович Полищук, который рассказал о роли коммунистов в построении в нашей стране социализма и поздравил всех с юбилеем Октября.
На митинге выступили также ветеран партии, председатель Красногвардейской районной организации ветеранов Л. С. Павлина, председатель Красногвардейского районного Союза советских офицеров Ю. В. Грамма, члены КПРФ Г. С. Литвинчук, А. В. Нечитайло.
В завершение митинга была принята резолюция.
Присутствующие возложили цветы к памятнику В. И. Ленину.
Торжественные митинги, посвященные 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, прошли также в поселке Октябрьское, селах Восход, Пятихатка и Янтарное.
Ленинский район
Накануне юбилея Великого Октября активом коммунистов поселка Ленино были высажены кусты роз на клумбе у памятника В. И. Ленину. На субботнике работали все по-ударному.
Праздник 100-летия Октября прошел в райцентре у памятника вождю революции. День начался с автопробега, в котором приняли участие автомашины коммунистов с красными флагами с логотипами КПРФ. Стартовал маршрут из села Ленинское, где возложили цветы у памятника тем, кто отстаивал Советскую власть в районе, большевиками С. О. Кацеловым и Т. К. Чубом. Далее маршрут – село Виноградное – обелиск Славы, погибшим воинам. Следующее село Красногорка, где были возложены цветы к памятнику расстрелянным в Великую Отечественную войну красноармейцам, к памятнику воину-афганцу А. Манченко. В селе Ильичево цветы легли к обелиску Славы, в райцентре цветы возложили к памятнику комсомолки Галине Перемещенко.
Митинг, проведенный в центре у памятника В. И. Ленину, собрал несколько поколений посельчан и жителей района. Ветераны партии и труда, комсомольцы, пионеры и просто сторонники КПРФ пришли в этот день с цветами.
Ведущая митинга, секретарь районного отделения КПРФ Раиса Ивановна Подовинникова, предоставила слово секретарю районного отделения КПРФ, председателю общественного совета В. Ф. Щегленко. Он сказал о вехах становления Советской власти, о роли В. И. Ленина, о сегодняшней суровой действительности.
На митинге выступила кавалер ордена Октябрьской революции, работавшая агрономом-виноградарем в колхозе имени Первое мая, Нина Михайловна Степанищева. Она сказала, что в советское время за наградами не гнались, а просто работали, и награды нашли своих героев. Ей первой вручили юбилейную медаль к 100-летию Великого Октября. Для нее это было волнительно и неожиданно.
Юбилейные медали получили ветераны партии Н. В. Плаксина, Е. В. Борзова, В. Ф. Щегленко, А. С. Малова, И. В. Пастушенко, Р. И. Подовинникова, Н. В. Пустоветова, А. П. Шпетный, С. М. Гамма, Е. Н. Сбойчикова, А. М. Гребенкин, А. М. Бородин, Л. В. Филиппенко, Н. В. Лихачева. Юбилейную медаль вручили и орденоносцу, бывшему председателю колхоза «Россия» Владимиру Афанасьевичу Дмитриеву. Ему недавно исполнилось 90 лет.
Выступила на митинге ветеран партии Е. В. Борзова, и прочла свои стихи Н. В. Плаксина.
С приветственным словом пришли пионеры. Под барабанную дробь и пионерские речевки донесли до участников митинга настроение советского времени.
В заключение митинга в голубую высь взлетели красные шары и стая голубей.
Праздничные мероприятия прошли в поселках Багерово и Чистополье.
Алушта
6 ноября 2017 года в Алуште состоялся городской митинг, посвященный 100-летию Великой Октябрьской революции. В митинге приняли участие жители города, коммунисты и сторонники партии, члены «Русской общины», ветераны комсомола, члены организации «Память Чернобыля» и другие общественные организации.
Вела митинг первый секретарь Алуштинского городского отделения КПРФ Алла Николаевна Шавель.
На митинге выступили первый секретарь городского отделения КПРФ А. Н. Шавель, председатель городской организации «Русская община» А. А. Мельников, ветеран партии, ветеран Советской армии Н. П. Попов, член городской организации А. Л. Онищенко. Стихотворение местного поэта (с. Малый Маяк), дипломанта 1-го Всероссийского литературного фестиваля ЛИФФ Евгении Бабушкиной, посвященное Великой Октябрьской социалистической революции, прочла Татьяна Мудрик.
В заключение Алла Николаевна Шавель прочла резолюцию митинга, которая была принята присутствующими единогласно.
Затем к памятнику членам Первого правительства Тавриды возложили цветы.
Митингу предшествовало шествие от Советской площади по улице Ленина. По пути к месту митинга была остановка у памятника Стелы «Мужеству борцов за Советскую власть», отдали дань памяти людям, отдавшим свои жизни за светлое будущее ныне живущих. К памятнику были возложены цветы.
Во время шествия звучали советские песни.
Первомайский район
В поселке Первомайском 7 ноября на центральной площади возле памятника В. И. Ленину собрались коммунисты Первомайского первичного партийного отделения, а также сторонники партии. Перед собравшимися выступил секретарь бюро Первомайского районного отделения КПРФ И. И. Николаенко, который рассказал о роли Октябрьской революции для советского народа. Также выступил первый секретарь Первомайского РО КПРФ А.Г. Гупало, который поздравил всех присутствующих со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции. Затем были вручены Почетные грамоты лучшим коммунистам и медали «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» коммунистам, которые активно участвуют в жизни Первомайского района.
Советский район
Накануне великого праздника — 100-летия Октябрьской социалистической революции коммунисты Советского района провели митинг с возложением цветов к памятнику вождю революции, основателю нашего социалистического государства — В. И. Ленину.
На митинге выступили первый секретарь Советского районного отделения КПРФ О.Г. Ончева, коммунисты — ветераны партии И. С. Горбунов, К. С. Ермоленко.
Выступающие с чувством гордости говорили о великом прошлом нашей страны, о том счастливом советском времени, когда каждый чувствовал себя Человеком, нужным государству и другим людям.
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику В. И. Ленину.
Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, прошли и в других городах и районах Республики Крым.
По материалам
пресс-центров
городских и районных
отделений КПРФ