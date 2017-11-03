Не расстанусь с комсомолом!

Одной из ярких страниц в истории Советского Союза было создание Союза рабочей и крестьянской молодежи, переименованный в 1926 году во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). С тех пор школу комсомола, школу закалки, отваги и мужества прошли несколько поколений советских и российских граждан. Комсомол — это целая эпоха, когда рождались большие комсомольские стройки, когда руками молодежи возводились новые города и поселки. И несмотря на то, что с 1991 года День рождения комсомола перестал быть государственным праздником, для граждан Российской Федерации он и сегодня остается великим, значимым днем как для современных комсомольцев, так и для комсомольцев прошлых лет. Ведь бывших комсомольцев не бывает!
Поздравил участников праздничного мероприятия первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко. «Дорогие друзья! Я поздравляю вас с таким замечательным праздником! К сожалению, сегодня многие достижения утрачены, и экономические трудности сегодня ложатся на плечи нашей молодежи. Сегодняшним молодым ребятам нужно активно, с задором стараться возродить все достижения советской эпохи, которые были созданы руками наших старших товарищей, руками наших ветеранов комсомола.
Через несколько дней мы будем отмечать 100-летие Великого Октября. Я приглашаю всех – и молодых, и ветеранов – вместе отметить юбилей. Это и будет акция нашей солидарности, акция связи поколений.
Комсомол, шагай с песней по жизни! Бой продолжается! С праздником вас, дорогие товарищи!»
Сергей Васильевич вручил ветеранам комсомола Крыма юбилейные медали «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции»: Владимиру Михайловичу Максимову, Вячеславу Петровичу Пересунько, Геннадию Александровичу Бабенко, Виктору Васильевичу Репинскому, Татьяне Ильиничне Сафиной, Виктору Антоновичу Кобзеву, Николаю Ивановичу Куликову, Юрию Михайловичу Шабанову и другим активным товарищам, проводящим большую работу по патриотическому воспитанию среди детей и юношества, внесшим большой вклад в историю развития Крыма.
Владимир Михайлович Максимов от имени всего Совета союза ветеранов комсомола Крыма поблагодарил Сергея Васильевича Богатыренко и выразил уверенность в том, что и нынешние комсомольцы, и ветераны комсомола останутся верными сынами и дочерьми нашей великой Родины, воспитанными на идеях Октября.
С приветственными словами к участникам праздничного мероприятия обратился член Совета союза ветеранов комсомола из Сахалина Александр Андреевич Швайка. «От имени всех ветеранов комсомола Сахалина я поздравляю вас с праздником! Желаем, чтобы в ваших сердцах была молодость! Желаем вам крепкого здоровья и чтобы вы еще долго несли ту самую частичку тепла, задора, честности вашим детям, вашим внукам! Желаю, чтобы идея никогда не сгорала и благодаря вам она жила вечно! С праздником!»
Затем к участникам торжественного митинга обратился первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Донченко, который в своем выступлении, в частности, отметил: «Дорогие товарищи, я вас поздравляю с этим замечательным праздником — Днем рождения комсомола! Это праздник для всех поколений. Мы, молодое поколение, гордимся вашими подвигами, дорогие ветераны комсомола! И мы хотим сегодня повторить ваши подвиги. Сегодняшнему комсомолу выпала нелегкая участь. Нам предстоит объяснить молодежи, что такое социалистические ценности, что такое коммунистическая идея, что такое борьба за социальные права. Капиталистическая власть пытается сделать нас потребителями, хочет заставить нас молчать. Но мы не сдаемся. Мы должны приложить максимум усилий. Комсомол сегодня — это не просто небольшая молодежная организация. Силу, мощь нашей организации мы ощутили на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который недавно завершился в Сочи. Наша делегация — делегация Ленинского коммунистического союза молодежи — была самой большой на этом фестивале. 320 молодых комсомольцев заставили всех участников международного форума узнать, что такое Ленин, партия, комсомол. В ходе фестиваля мы показали, что мы — прогрессивная молодежная организация, достойная уважения.
Еще раз я сердечно поздравляю вас с Днем рождения Ленинского комсомола!»
Вместе с первым секретарем Крымского рескома ЛКСМ РФ Ильей Донченко все участники торжественного мероприятия скандировали: «Ленин! Партия! Комсомол!».
Илья Донченко вручил комсомольские билеты юным крымчанам: Амине Шабановой, Даниэлу Аббуде, Владимиру Введенскому, Денису Герасименко, Артему Люле, Артуру Алиеву, Веронике Ивановской, Никите Ермоленко, Олегу Коломийцу и другим молодым парням и девушкам, которые выбрали Ленинский путь, пополнив крымскую комсомольскую организацию. А после новоизбранные комсомольцы вместе с Ильей Донченко приняли участие в спортивных мероприятиях.
На праздничном митинге звучали комсомольские песни в исполнении юных талантов Крыма, а также ведущего солиста Государственного академического музыкального театра Республики Крым Игоря Юрченко. Студент финансово-экономического колледжа Артем Добровенко прочитал свое стихотворение «Мой юный дед», которое принесло ему первое место на Всероссийском конкурсе «Земля талантов».
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику «Комсомольцам всех поколений» и сфотографировались на память.
Торжественные мероприятия по случаю 99-й годовщины образования Ленинского комсомола прошли и в других городах и районах Республики Крым.
Пресс-служба Крымского рескома ЛКСМ РФ