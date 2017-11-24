И Дума нуждается в новых идеях

С 19 по 21 ноября 2017 г. в Москве состоялся Всероссийский молодежный форум Государственной Думы. Программа форума включала в себя работу на площадках комитетов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, проведение пленарного заседания, в рамках которого были представлены лучшие молодежные законодательные инициативы.
Для молодых депутатов были организованы встречи со всеми фракциями, представленными в Государственной Думе. Они познакомились с работой Парламентской библиотекой.
Представители Крыма побывали в Зале заседаний Государственной Думы Российской Федерации, тем самым прикоснулись к историческим местах законодательной жизни России.
«Форум – это интересная площадка для реализации своих идей на уровне законодательной власти. Я имел опыт работы в Верховной Раде Украины, и сегодняшняя работа в комитетах Государственной Домы Российской Федерации дает мне возможность более глубже узнать законодательные процессы, которые очень полезны для депутатов всех уровней. Кроме этого, как ни крути, но генератором всех идей всегда есть молодежь, поэтому данное мероприятие принесло много положительных идей для дальнейшей законодательной деятельности депутатов Госдумы,» – подчеркнул после завершения Форума Илья Донченко.
Пресс-центр Крымского рескома ЛКСМ РФ