Пригодится ли нам советский опыт?

Совсем недавно прочитал статью в одной из центральных газет, где автор утверждает, что «опыт СССР будет жить в виде эстетического стиля, «теней минувшего». Есть много кафе в советском стиле: «Столовая» на 3-м этаже ГУМа, сеть «Вареничных №1», где стены оклеены советскими газетами и повсюду советские артефакты: катушечные магнитофоны, книжки той поры… И публике нравится».
Во-вторых. СССР был страной экономически самодостаточной. У нее были современная многоотраслевая обрабатывающая промышленность, наука и сельское хозяйство. Все это могло развиваться на собственной основе, снабжать народ всем, что ему нужно. Была создана гигантская промышленная инфраструктура. Вот уже четверть века мы приватизируем и проматываем то, что наготовили наши предки.
И, наконец, психологическая атмосфера была радикально лучше, чем сегодня. Тогда люди ощущали себя не конкурентами, а сотрудниками, друзьями. Сегодня – иначе.
Можно ли вернуться к той жизни? Разумеется, да, если советское время мы будем ощущать не только в «эстетическом стиле», не только как «тень минувшего», а как задание, как русскую мечту. Будем бороться за эту мечту, чтобы исполнить миссию – вернуть социализм. Ради этого и стоит жить.
Андрей Синопол,
первый секретарь Сакского
районного отделения КПРФ