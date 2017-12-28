От 100-летия Великого Октября к 100-летию Ленинского комсомола

Дорогие товарищи!
Завершается юбилейный 2017 год. Празднование 100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции определяло годовую повестку нашей деятельности. Нам вместе удалось многое сделать. В течение всего 2017 года ярко и масштабно проходили юбилейные мероприятия, организованные как Крымским рескомом, так и городскими, районными отделениями КПРФ. Мы будем помнить партизанские встречи и маевки в Белогорском, Советском районах и в городе Старый Крым Кировского района, космические дни в поселке Школьное Симферопольского района, чествование Героев труда в Нижнегорском районе, закладку новых скверов и парков в честь 100-летия Великого Октября во всех регионах нашей республики, комсомольские встречи в Раздольненском районе, пионерские праздники в городе Симферополе, поселке Багерово Ленинского района, в селах Красногвардейского и Джанкойского районов, тематические концертные вечера в селе Наташино Сакского района и городе Алушта, яркие юбилеи городов Красноперекопска и Джанкоя. И, конечно, восстановление памятников В.И. Ленину в городе Судаке и поселке Симеиз. Запоминающимися останутся демонстрация, митинг и праздничный концерт 7 ноября в городе Симферополе. Хотелось бы выразить слова признательности всем тем партийцам, которые готовили и провели эти юбилейные мероприятия.
Все это накладывает на нас с вами большую ответственность, как на Крымское республиканское отделение КПРФ в целом, так и на местные партийные отделения, и конкретного коммуниста, в частности.
Победа на президентских выборах кандидата от КПРФ даст нам весомое основание еще раз, как и 100 лет назад, проделать торжественное триумфальное шествие нашей политической силы, нашей идеи и наших устремлений во имя справедливости, социализма и торжества человека труда.
В 2018 году в наших рядах и в нашей борьбе будут подняты знамена Красной Армии и Ленинского комсомола, будут особо звучать идеи Карла Маркса и великое слово А.М. Горького и И.С. Тургенева.
В своей работе мы продолжим опираться на опыт наших ветеранов, которые остаются верны нашему знамени. В эти предновогодние дни особо хочется отметить и мудрость наших женщин, которые своими делами укрепляют авторитет нашей партии.
Мы возлагаем большие надежды на Ленинский комсомол, нашу молодежь. Именно им предстоит играть ведущую роль в предстоящих местных выборах.
От имени Комитета Крымского республиканского отделения КПРФ я поздравляю всех коммунистов, сторонников партии, всех крымчан с наступающим Новым годом! Пусть сбудутся все ваши желания; здоровья и счастья каждой семье.
С новым, 2018, годом!
Сергей Богатыренко,
первый секретарь
Крымского республиканского отделения КПРФ