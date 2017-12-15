Вопрос в лоб Сергею Богатыренко

− Какие чувства вы испытали, узнав о том, что РФ не будет представлена на Олимпийских играх официальной сборной?
− Конечно, чувства возмущения этим не справедливым и просто вызывающим решением. Спорт превратили в арену политических сражений. Мы наблюдаем откровенный театр абсурда, где главным режиссером выступают США. А марионеточный МОК, не имея ни фактов, ни доказательств каких-либо нарушений со стороны наших спортсменов, применяет к ним суровые наказания. Наши спортсмены оказались заложниками политических интриг и разборок со стороны Запада.
− Спортсмены оказались в непростой ситуации, мнения россиян разделились. Одни считают участие в олимпиаде под нейтральным флагом возможным, а другие − предательством. Ответственность лежит, прежде всего, на чиновниках, которые своей сознательной пассивностью довели ее до критического состояния.
Задача же наших олимпийцев своими победами и рекордами отстаивать честь нашей Родины. Этого будет не просто добиться, ибо все взгляды планеты будут прикованы именно к нашим спортсменам. Считаю прекрасным предложение нашего лидера Геннадия Зюганова: обеспечить наших спортсменов формой красного цвета. Это цвет Советского флага. Я бы добавил к красной форме и Герб Советского Союза, чтобы стереть язвительные улыбки у представителей МОКа и иже с ними.
− В 1992 году наша страна имела опыт выступления на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Сегодня выступление нашей сборной под этим же флагом будет расценено как мудрое решение или это будет фактом политической капитуляции ?
− Главная причина унижения России − полный провал спортивной политики на государственном уровне. МОК ждет нашей капитуляции в виде неучастия в олимпиаде. Очень бы хотелось, чтобы наши спортсмены прислушались к предложению Г.А.Зюганова и стояли бы на пьедестале почета в форме сборной СССР, что обозначало бы полную и безоговорочную капитуляцию Олимпийского комитета, за которым стоят США.
А мы, как всегда, будем болеть за наших: Россию, Украину и Беларусь!»
Вопросы задавала
Кристина Фертикова