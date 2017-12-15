От детей войны с укором

Уважаемая редакция газеты «Коммунист Крыма»!
Просим вас опубликовать открытое письмо детей войны Бахчисарайского района.
Люди, не пережившие трудности и лишения, не в состоянии понять детей, детство которых пришлось на военные годы.
Люди, не пережившие трудности и лишения, не в состоянии понять детей, детство которых пришлось на военные годы.
Посмотришь на депутатов Государственной думы по телевизору и видишь, что 80% членов Госдумы родились в 60-е годы. Им никогда не познать, как жили и выжили их родители, бабушки и дедушки, чем они питались – лебедой, «кашкой»-клевером, мерзлой и гнилой картошкой, если удавалось ее найти, жмыхом, крапивой. Чай пили с солью и с колбасными обрезками. Падали в обмороки от голода...
Отцы на фронте – многие погибли.
Отцы на фронте – многие погибли.
А сегодня нам говорят: «Денег нет».
И дети войны, которые и так ничего не видели, затягивают все туже пояса.
Пора уже нашему правительству ограничить многомиллионные премии топ-менеджерам в госкомпаниях, срезать безумные зарплаты «народных» депутатов.
«Слуги народа» ни в чем себя не ограничивают – на себя им денег не жалко, а вот детям войны уже 4 раза блокируют принятие закона, предложенного фракцией КПРФ.
Пора уже нашему правительству ограничить многомиллионные премии топ-менеджерам в госкомпаниях, срезать безумные зарплаты «народных» депутатов.
«Слуги народа» ни в чем себя не ограничивают – на себя им денег не жалко, а вот детям войны уже 4 раза блокируют принятие закона, предложенного фракцией КПРФ.
Чтобы найти деньги на детей войны, надо подсократить чрезмерно разросшийся бюрократический аппарат на всех уровнях.
Ежегодное повышение тарифов ЖКХ, на капитальный ремонт еще придумали собирать с детей войны, которым уже под 80 лет… И как это понимать?!
Получается, что мы, пожилые люди, − отработанный материал?
Но больше всего недоумения вызывают цены на лекарства в наших аптеках. Складывается впечатление, что их делают теперь из золота. Врач выписывает рецепт на лекарство стоимостью 1300 рублей и даже выше. А потом вдруг выясняется, что аналог этого лекарства стоит не выше 150 рублей. Сидишь и думаешь: за что отдала последние деньги из пенсии. А умирать-то никому не хочется!
Получается, что мы, пожилые люди, − отработанный материал?
Но больше всего недоумения вызывают цены на лекарства в наших аптеках. Складывается впечатление, что их делают теперь из золота. Врач выписывает рецепт на лекарство стоимостью 1300 рублей и даже выше. А потом вдруг выясняется, что аналог этого лекарства стоит не выше 150 рублей. Сидишь и думаешь: за что отдала последние деньги из пенсии. А умирать-то никому не хочется!
Депутатам Госдумы пора задуматься над этим. И вы не вечно будете молодыми, не вечно будете занимать высокие посты и ездить на джипах. И вам придется пользоваться дорогостоящим общественным транспортом.
И с вами так же будут поступать следующие поколения – ведь у них перед глазами ваш пример. Вы должны работать для народа, вас избравшего, а не против.
Мы обращаемся к депутатам Госдумы от Крыма Михаилу Шеремету, Руслану Бальбеку, Наталье Поклонской, Андрею Козенко, Константину Бахареву, Светлане Савченко с просьбой услышать нас и поддержать фракцию КПРФ по нашему вопросу.
Дети войны
Бахчисарайского района