Крымские вопросы и проблемы в уходящем году

Крымский вопрос по-прежнему остается в мировой повестке дня, и Украина всячески стремится навязать международному сообществу свое видение ситуации – не просто ошибочное, а сознательно искаженное и совершенно не соответствующее действительности.
Крымчане давно уже ждут у себя в гостях представителей тех стран, которые не хотят считаться с результатами исторического мартовского референдума 2014 года.
А в это время
Крымский производственный рыбокомбинат подал иск в Хозяйственный суд Киева против государственного агентства водных ресурсов Украины. Фермеры требуют взыскать с украинских властей более 53 миллионов рублей в качестве компенсации за потерю 530 тонн рыбы из-за водной блокады Крыма в 2014 году.
Судебное разбирательство инициировало предприятие из Красноперекопска.
Это первая ласточка… Одному из предприятий Красноперекопского района, которое занималось выращиванием живой рыбы, вследствие прекращения подачи воды в Северо-Крымский канал был причинен ущерб на сумму порядка 53 млн. рублей в ценах 2014 года. Это подтверждено всеми соответствующими документами, актами обследования прудов, потому что ущерб достаточно серьезный. Недополучено было порядка нескольких сотен тонн рыбы.
Иск подан в отношении руководства Северо-Крымского канала и ряда органов государственной власти Украины, которые принимали решение о водной блокаде полуострова. По словам адвоката, в ближайшее время планируется подать еще несколько исков от других предприятий Республики Крым.
Соб. инф.