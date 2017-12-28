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четверг, 28 декабря 2017 г.

Крымские вопросы и проблемы в уходящем году


Крымский вопрос по-прежнему остается в мировой повестке дня, и Украина всячески стремится навязать международному сообществу свое видение ситуации – не просто ошибочное, а сознательно искаженное и совершенно не соответствующее действительности.
Здравомыслящие люди, живущие в Крыму или хотя бы лично побывавшие здесь в последние три-четыре года, только отмахиваются от заявлений украинских политиков, но проблема в том, что большинство представителей стран-участниц Генеральной Ассамблеи ООН ни разу не посещало полуостров, и либо полагается на рассказы украинской делегации, либо исходит из сиюминутных политических выгод. В результате на свет появляются резолюции Генассамблеи сродней той, что принята в декабре – украинскую версию документа поддержали 70 стран. Естественно, крымчане в корне не согласны с его содержанием и заявлениями о якобы имеющих место нарушениях прав человека.
Крымчане давно уже ждут у себя в гостях представителей тех стран, которые не хотят считаться с результатами исторического мартовского референдума 2014 года.

А в это время

Крымский производственный рыбокомбинат подал иск в Хозяйственный суд Киева против государственного агентства водных ресурсов Украины. Фермеры требуют взыскать с украинских властей более 53 миллионов рублей в качестве компенсации за потерю 530 тонн рыбы из-за водной блокады Крыма в 2014 году.
Судебное разбирательство инициировало предприятие из Красноперекопска.
Это первая ласточка… Одному из предприятий Красноперекопского района, которое занималось выращиванием живой рыбы, вследствие прекращения подачи воды в Северо-Крымский канал был причинен ущерб на сумму порядка 53 млн. рублей в ценах 2014 года. Это подтверждено всеми соответствующими документами, актами обследования прудов, потому что ущерб достаточно серьезный. Недополучено было порядка нескольких сотен тонн рыбы.
Иск подан в отношении руководства Северо-Крымского канала и ряда органов государственной власти Украины, которые принимали решение о водной блокаде полуострова. По словам адвоката, в ближайшее время планируется подать еще несколько исков от других предприятий Республики Крым.

Соб. инф.