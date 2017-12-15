Современная молодежь и общество

16 декабря состоится совместный пленум Крымского рескома и КРК КРО КПРФ, на котором обсудят вопрос «О задачах партии по работе с молодежью на современном этапе». В рамках подготовки к пленуму в редакции газеты «Коммунист Крыма» состоялся круглый стол на тему: Современная молодежь должна быть успешной или ..? В работе круглого стола приняли участие руководители партии и комсомола нашей республики, представители студенчества, ученического самоуправления и других молодежных объединений.
О пользе человекоцентризма нам еще поведал Лев Николаевич Толстой. На этом фундаментальном тезисе Толстого родилась, мужала и крепла наша российская либеральная рать. Вот эту старую игрушку вытащили и под новым соусом пытаются подать как инновационное блюдо: «Человек-здравоохранение», «Человек-государство», «Человек-среда» и далее по списку. Только и.о. ректора не сказал самого главного: а кто будет готовить этого самого «человека»? Вся это либеральная экономика в государстве без идеологии так и останется забавой не только для престарелых философов, но и теперь для всего федерального университета.
Нам ответят: а мы патриотизм раскручиваем. Если речь идет о раскрутке патриотизма, о котором поведала Екатерина Польгуева в «Советской России» (см: «В последний бой за дядю Вову», №140 от 7 декабря 2017 г.), то это, ни больше, ни меньше, как ядовитый суррогат «патриотического воспитания», последствием которого стали уренгойские школьники. Еще наш великий Карамзин писал, что «патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к отечеству есть действие ясного рассудка, а не слепая страсть.»
Современная российская молодежь практически не знает советскую действительность, ибо родилась после распада СССР. Ей продолжают, извините за не совсем литературное слово, «втюхивать», что будьте успешными и эффективными. И это произносится на самом высоком уровне. У современного руководства Российской Федерации по факту не осталось никакой иной формы реализации молодежной политики, кроме как загнать идеологию в критерий успешности. Так, даже выпускникам Высшей школы экономики дали установку быть успешными, понимая под успешностью не возможность реализовать себя, не добиться каких-то конкретных профессиональных вершин, а получить весьма определенные материальные ценности.
Другими словами, руководство страны не призывает молодежь участвовать в формировании идеологии будущего, а стимулирует ее стремиться к участию в распределении материальных благ.
Самое печальное при этом то, что все эти процессы проходят на фоне демографического кризиса, ставшего следствием так называемой «демографической ямы» 90-х годов. Потерянное поколение молодежи нуждается в государственных мерах поддержки, но их нет, так как всем сказали «идти в бизнес» вместо школ и «быть успешными».
Структурно современная молодежь тоже сильно изменилась. «Успешными» и «эффективными» стали те, кто смог хоть как-то приблизиться к власти, а большинство остались за пределами успешности и эффективности, пополняя ряды торговцев и охранников различных заведений.
При этом мы должны понимать, что современная молодежь, обладающая новыми информационными носителями, достаточно мобильна и готова выступать против несправедливости, нищеты и беззакония. Этим зачастую и пользуется Навальный, понимая, что эта молодежь − без идеологии, и ее достаточно легко мобилизовать на какую-нибудь публичную акцию. При этом Навальный эксплуатирует наши левые идеи.
Что надо сделать, чтобы молодежь была в наших рядах, а не шла за навальными и любителями распевать песню «В последний бой за дядю Вову». Об этом давайте и поговорим сегодня»
Член Бюро Крымского рескома ЛКСМ РФ Кристина Фертикова в своем выступлении согласилась с тезисом Валерия Лаврова о потерянном поколении молодежи. Тем не менее, в настоящий момент отдельные политические и молодежные организации все-таки принимают усилия в русле работы с молодежью. Да, на государственном уровне как таковая молодежная политика не разрабатывается и не осуществляется на практике, но есть немало организаций, среди которых есть и Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации, которые тем не менее осуществляют систематическую работу с молодежью. Проводится политическая и общественная учеба, организуются всевозможные конкурсы, фестивали, способствующие качественному и профессиональном росту молодых людей.
Существенную помощь при этом в реализации работы с молодежью комсомольцам оказывает Коммунистическая партия Российской Федерации. Тем не менее, есть некоторые моменты организационного характера, которые не позволяют в полной мере реализовать такое сотрудничество. Связано это и как с ограниченными по сравнению с провластными партиями финансовыми возможностями, так и вполне преодолимым барьером в виде природной смены поколений, в среднем руководящем звене партии, что, опять-таки, вызвано тем же демографическим провалом 90-х и не пришедшим в связи с этим на замену молодых специалистов.
В продолжении дискуссии высказался первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Донченко. Он подошел к вопросу молодежной политики с позиции государственника. Да, в настоящий момент работа с молодежью в России ведется на бумаге. Но на эту бумагу тем не менее выделяется вполне реальное финансирование, которое из-за пассивности молодых людей и молодежных организаций в целом достается провластным молодежным общественным организациям. Именно поэтому на работу с государственными грантами на реализацию молодежных инициатив нужно обратить особое внимание здоровым патриотическим силам.
Артист Крымского академического русского драматического театра им. Горького Александр Чернышев в своем выступлении обратил внимание на существование определенного бюрократического барьера в работе с теми же государственными грантами. Необходимость иметь внятный юридический статус для участия в распределении грантов, а также непростые последствия обретения статуса юридического лица любой независимой молодежной организацией фактически оставляет за бортом огромное количество проектов, которые могли бы пойти на благо России и Крыму в частности. А сложности с той самой преемственностью поколений, проблемы демографического характера — все это в совокупности привело к появлению очагов хаоса и безвластия, ведь порой в отдельных регионах даже не из кого выбирать депутатов, не говоря уже о том, где искать будущих художников, актеров, спортсменов...
Дана Аббуд, студентка Крымского университета культуры, искусства и туризма, в ходе круглого стола, исходя из своего общественного опыта, обратила внимание общественников на необходимость использовать разные формы работы с молодежью в своих мероприятиях. Зачастую даже у некоторых молодежных организаций, которые, казалось бы, должны не только отстаивать интересы молодежи, но и помогать этой самой молодежи обретать свою путевку в жизнь, имеют место быть различные штампы в работе. Повторение одного и того же из года в год приводит к формальности, и молодежь, и студенты это видят. Поэтому относятся к подобным мероприятиям без должного уровня понимания.
Тезис о потерянном поколении нашел отклик в выступлении и члена комиссии по молодежной политике при Крымском рескоме КПРФ Андрея Шищенко. Он обратил внимание на необходимость повышения эффективности механизма преемственности поколений в руководстве партийных организаций и в целом КПРФ, а также на поиски новых форм работы с молодежью.
Не остался в стороне от обсуждения поднятых вопросов и студент КФУ Алексей Серов. Как студент и комсомолец Алексей обратил внимание на устаревшие методы работы с молодежью, которые, тем не менее, практикуются отдельными общественными организациями, что в целом дискредитирует идею существования в стране социально активной молодежи, способной влиять на формирование, а вернее появление государственной молодежной политики как факта, а не как отчета о проделанной работе для отдельных ведомств и министерств.
К участникам мероприятия обратился первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко. Лидер крымских коммунистов поддержал ряд инициатив участников круглого стола. Он также заявил, что молодежью нужно заниматься не тогда, когда уже поздно, а с самых азов — не зря при Советском Союзе работа с молодежью начиналась не со студентов, как сейчас, а с октябрят, за которыми следовали пионеры, комсомольцы, партийцы.
Участники круглого стола внесли конкретные предложения для принятия постановления на предстоящем партийном форуме.
Кристина Буянова