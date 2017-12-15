Иван ПАВЛИЧЕНКО: «Я не просто депутат, а депутат-коммунист!»

Первый секретарь Ялтинского городского отделения КПРФ Иван Павличенко является одним из молодых руководителей местных отделений. Несмотря на молодость, ему много удается: и наращивать силы партийного влияния в регионе, и быть заботливым папой и хорошим семьянином, и жить проблемами людей. Последнее качество связано с его депутатской деятельностью в Ялтинском городском совете. Наш корреспондент побеседовала с Иваном Павличенко.
— Не буду вдаваться в историю вопроса, скажу, что в республиканской организации наступил этап творческой работы, этап созидания, этап осмысленных действий и реальных дел. Эта атмосфера созидания отразилась и на характере работы нашего городского отделения. Конкретные дела привлекают в нашу партию все новых и новых людей. Поэтому мы действительно наращиваем свои силы. Этому и способствовали мероприятия, приуроченные к 100-летию Великого Октября. Всем жителям Симеиза, да и Большой Ялты запомнились мероприятия, когда мы в сентябре заново восстановил памятник В.И. Ленину в Симеизе. Это конкретное дело нас всех объединило и мобилизовало.
— Вы еще являетесь и депутатом городского совета. Что значит быть депутатом сегодня?
— Депутат — это не привилегия. Это большая ответственность перед своими избирателями. А я еще не просто депутат, а депутат-коммунист. Это уже двойная, если не тройная, ответственность перед людьми. Жители нашего города прекрасно знают, что только коммунисты-депутаты смогут решить тот или иной вопрос по совести и справедливости. Вот и тянутся избиратели к нам, к депутатам-коммунистам. Нас в городском совете хоть и двое, но наш голос власти слышат. Ведь за нами большая история. Да и город Ялта из провинциального городка превратился во Всесоюзную здравницу благодаря коммунистам. Все, что мы имеем в нашем городе, мы обязаны нашим дедам и отцам, которые его строили и обустраивали. К сожалению, после развала СССР Ялта все больше и больше превращалась в город, где отмывали свои деньги олигархи всех мастей. Застраивали город так, что от старой Ялты оставались одни воспоминания. Надо сказать, что эти люди никуда не делись. Они и сегодня проявляются во властных структурах города, а то и республики. Поэтому наш город почти не развивается, у него нет локомотива, который бы двигал наш город в будущее. Вот и приходится нам, депутатам от КПРФ, постоянно напоминать власти об их ответственности перед жителями нашего города.
— Партийцы помогают вам?
— Это правда. Я благодарен своим товарищам по партии, которые поддерживают меня и как партийного руководителя, и как депутата. Вместе мы решаем проблемы наших избирателей, наших людей труда. Я, в первую очередь, хотел поблагодарить членов бюро Ялтинского комитета, наших секретарей первичных отделений, городской актив партии. Среди них: Рита Михайловна Трушкова, Валентина Владимировна Рорад, Марина Александровна Кузяева, Наталья Николаевна Иванцова и многие другие наши товарищи.
— Каковы ваши ближайшие планы?
— Продолжать укреплять нашу городскую организацию, прирастая количественно и качественно. Мы много делаем, чтобы наши ряды пополняла молодежь. У нас много задумок, и в ближайшее время мы утвердим свою «дорожную карту» по омоложению наших рядов. За молодостью — будущее. И сегодня у нас есть шанс сделать в этом направлении серьезные рывки. Мы должны уже сейчас заложить такую основу, что позволит нам на выборах в местные советы в 2019 году выставить кандидатами в депутаты энергичную молодежь. Этим, прежде всего, мы сейчас и занимаемся. Другое важное направление в нашей деятельности, и в партийной, и в депутатской, − составление списков наших сторонников. В чем большой минус «Единой России»? Любым путем попасть во власть. А дальше их мало что интересует. Вот и получается: «они» наобещали, а за ответами избиратели идут к нам. Вот здесь и сейчас начинается наша работа с избирателями.
— Я благодарю вас, Иван Петрович, за интервью и желаю Ялтинскому городскому отделению КПРФ целенаправленной и устремленной работы.
— Спасибо.
Беседовала
Алла Савицкая