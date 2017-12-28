Съезд КПРФ выдвинул П.Н. Грудинина на пост Президента Российской Федерации

23 декабря состоялся второй этап XVII съезда КПРФ. На заседании выступил директор подмосковного совхоза имени В.И. Ленина П.Н. Грудинин. Накануне его кандидатура была рекомендована Пленумом ЦК КПРФ съезду для выдвижения в кандидаты в Президенты России от КПРФ. «В своем докладе Г.А. Зюганов представил программу КПРФ и широких народно-патриотических сил. Я готов подписаться под каждым словом», – заявил оратор.
П.Н. Грудинин верит в возможность своей победы на предстоящих выборах: «Если всем кандидатам дадут возможность выступить перед избирателями и представить свою программу, если выборы будут честными, то мы, безусловно, победим».
Он считает, что нашу программу поддержат самые широкие слои населения страны, от рабочих, учителей, врачей до представителей бизнеса. «Наш главный лозунг – за всех!», — отметил он.
У Павла Николаевича есть опыт участия в политической жизни. Честный хозяйственник и политик пришелся не ко двору проворовавшейся знати. Его даже снимали с выборов. А на последних выборах местный избирком предпринял попытку отменить результаты выборов (на них победила команда Грудинина), и только вмешательство руководства КПРФ позволило отменить это незаконное решение.
П.Н. Грудинин заявил, что все его действия, как кандидата в Президенты России от КПРФ (в случае, если его поддержит съезд), будут согласованы с избирательным штабом КПРФ. Он также обратился к Г.А. Зюганову с просьбой возглавить этот избирательный штаб.
Павел Николаевич Грудинин родился 20 октября 1960 года в Москве. Через год семья переехала в Подмосковье — в Ленинский район. Родители устроились на работу в совхоз имени Ленина.
В 1982 году Грудинин окончил МИИСП им. Горячкина по специальности инженер-механик и начал работать в том же совхозе, что и родители. Очень быстро стал заведующим механической мастерской. После семи лет работы был назначен заместителем директора, а в 1995 году общее собрание работников избрало Грудинина директором ЗАО «Совхоз имени Ленина». Параллельно трижды был депутатом Московской областной Думы. Проработал там с 1997-го до 2011-й годы.
Павел Грудинин в настоящее время продолжает руководить совхозом имени Ленина. Совхоз является единственным аграрным предприятием в Подмосковье, где клубнику выращивают в промышленных масштабах.
В 2001 году Грудинин окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция». В одном из своих интервью он отмечал, что в те же годы выступал в качестве консультанта Президента РФ. Грудинин принимал участие в экспертном совете правительства РФ, а также работал зампредом Комитета торгово-промышленной палаты РФ в области развития агропрома.
На Московском экономическом форуме в 2010 году выступал с резкой критикой правительства России (система налогов, недостаточная поддержка сельского хозяйства и частного сектора), а также поднимал вопросы сильного разрыва между богатыми и бедными в стране.
В 1982 году Грудинин окончил МИИСП им. Горячкина по специальности инженер-механик и начал работать в том же совхозе, что и родители. Очень быстро стал заведующим механической мастерской. После семи лет работы был назначен заместителем директора, а в 1995 году общее собрание работников избрало Грудинина директором ЗАО «Совхоз имени Ленина». Параллельно трижды был депутатом Московской областной Думы. Проработал там с 1997-го до 2011-й годы.
Павел Грудинин в настоящее время продолжает руководить совхозом имени Ленина. Совхоз является единственным аграрным предприятием в Подмосковье, где клубнику выращивают в промышленных масштабах.
В 2001 году Грудинин окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «юриспруденция». В одном из своих интервью он отмечал, что в те же годы выступал в качестве консультанта Президента РФ. Грудинин принимал участие в экспертном совете правительства РФ, а также работал зампредом Комитета торгово-промышленной палаты РФ в области развития агропрома.
На Московском экономическом форуме в 2010 году выступал с резкой критикой правительства России (система налогов, недостаточная поддержка сельского хозяйства и частного сектора), а также поднимал вопросы сильного разрыва между богатыми и бедными в стране.