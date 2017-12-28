Депутаты Феодосии от КПРФ ставят «неуд» властям города

Представленный на сессию городского Совета проект бюджета городского округа Феодосия единодушно поддержали «Единая Россия», а также депутаты от «Справедливой России». Депутаты от КПРФ не поддержали представленный администрацией города проект бюджета городского округа на 2018 – 2020 годы. Почему?
На момент принятия бюджета города не были подготовлены и утверждены следующие программы:
1. «Развитие курортов и туризма в городском округе Феодосии на 2018 – 2020 годы».
2. «Благоустройство территории муниципального образования городского округа Феодосии Республики Крым на 2018 – 2020 годы».
3. «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городского округа Феодосии Республики Крым на 2018 – 2020 годы».
4. «Доступная среда в городском округе Феодосии на 2018 – 2020 годы».
5. «Охрана окружающей среды в городском округе Феодосии на 2018 – 2020 годы».
6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования городского округа Феодосии Республики Крым на 2017 – 2018 годы».
7. «Формирование современной городской среды муниципального образования городского округа Феодосии Республики Крым на 2018 – 2022 годы».
8. «Профилактика преступности и правонарушений на территории муниципального образования городского округа Феодосии Республики Крым на 2018 – 2020 годы».
Это те основные программы, которые были утверждены постановлением администрации города Феодосии Республики Крым от 25 октября 2017 г. (№ 3074).
Кроме того, программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Феодосия на 2018 – 2020 годы» не предусматривает поддержку предпринимательства.
Так как вышеприведенные программы отсутствовали на момент разработки и утверждения бюджета, то в проекте бюджета города не были предусмотрены расходы на их реализацию, то есть на обеспечение социально-экономического развития города.
А в доходную часть бюджета города включены поступления от граждан Украины, проживающих на территории Украины, за аренду имущества и земли. Конечно, эти граждане не вносят никакой платы за аренду, а землей и имуществом пользуются мошенники.
Вопрос: могли ли депутаты-коммунисты голосовать за такой бюджет, который направлен не на рост экономики городского округа и социальной сферы?
Ведь это не бюджет «города Воинской Славы», а обман граждан Феодосии партией власти, партией «Единая Россия».
Ежегодно с 2014 года в городском округе Феодосия партия власти меняет главу администрации.
Приходят новые представители «Единой России» на должности главы муниципального образования городского округа Феодосии, председателя контрольно-счетной палаты, заместителей главы администрации города, а положение в экономике города и социальной сфере не улучшается.
Феодосийцы, земляки, ответьте на один вопрос: «Что мы должны делать с этой властью?»… Правильно!
Владимир Осауленко,
руководитель фракции КПРФ в городском совете