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пятница, 15 декабря 2017 г.

Народ у нас беднеет, а крупный капитал богатеет

В конце 1980-х годов Советский Союз был второй экономикой мира и имел 18% мирового производства. Современная Россия лишь двенадцатая экономика мира с показателем в 10 раз меньше (1,77%), чем Советский Союз. К тому же, СССР входил в десятку лучших по развитию человеческого потенциала, а сейчас Россия по этому показателю только пятидесятая в мире. Что же происходит в экономике современной России? Об этом лучше всего говорят цифры.
Объем промышленного производства в России составил в 2016 году около 87% от 1991 года.
Импорт увеличился на 27,7%. Промышленный рост от роста импорта всего на 1,9%.
Машинное оборудование на 3,47%, транспортные средства на 40%, механическон оборудование на 38%, электрооборудование на 25%, ввоз химии на 19%.
По величине расходов на оборону Россия уступает США почти в 13 раз (в 2017 году расходы на оборону в США составят 589 млрд. долларов (35 трлн. руб.).
Доля иностранного капитала в основных отраслях промышленности России:
Энергетическое машиностроение – 95%;
Цветная металлургия – 77 %;
Железнодорожное машиностроение – 75%;
Черная металлургия – 68%;
Добывающая – 55%;
Табачная и ликероводочная – 53%;
Химическая – 51%;
В остальных – 50%.
Чистые ежегодные потери России от вывода инвестиционных доходов и оттока капитала за последние десятилетия составили в среднем 100 млрд. долларов в год.
Объем контрабандной торговли в России в 2016 году составил 470 млрд. долларов. Из-за контрабанды казна России ежегодно недополучает по 2,5 трлн. рублей.
Все международные резервы России на 01. 07. 2017 г. составили 412,24 млрд. долларов.
Финансовые потери России, выявленные Счетной палатой за первое полугодие 2017 г., составили 1 трлн. 130 млрд. рублей.
Доходы в России делятся в пропорции 30% - регионам, 70% - федеральному правительству.
Дефицит региональных бюджетов – 3 трлн. рублей.
Вывоз капитала из России достиг 150 млрд. рублей в год.
Прожиточный минимум в России меньше, чем в Люксембурге, в 17 раз, по сравнению с Германией и Францией в 13 раз, с США в 10 раз.
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2016 году составила 19,8 млн. человек. В нищете находились в 2016 году 42% населения, в бедности пребывали – 39%. Но зато в России сейчас 200 миллиардеров и 182 тысячи миллионеров.
Первая десятка российских олигархов владеет состоянием, равным всему пенсионному фонду РФ.
Около 109 млрд. долларов вложено богачами в облигации правительства США и в чужую экономику.
Россия занимает 56-е место в мире по соотношению ВВП на душу населения.
В оффшорах находится около 66 трлн. российских капиталов, что есть больше 78% национального дохода РФ.
В 2011 году, будучи премьер-министром, В. Путин призывал удвоить ВВП за 10 лет. (За 5 лет ВВП вырос на 0,3%), что в России будет создано 25 млн. новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Со времен распада СССР ВВП в РФ поднялся на 13%, а мировой ВВП вырос на 148%.
МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в 2018 году составит только 85% прожиточного минимума. МРОТ в 2017 году равен 7800 руб., в 2018 году составит 9489 руб. А прожиточный минимум в Москве составит более 20000 тысяч руб. В Германии МРОТ установлен в 1400 евро (98 тыс. руб.), во Франции 1100 евро (77 тыс. руб.), в Китае – 500 долларов (29,5 тыс. руб.), в Турции – 460 долларов (более 27 тыс. руб.).
Россия вкладывает в сельское хозяйство всего 1,4% ВВП, а Евросоюз вкладывает 33% ВВП, США – 23% ВВП, в СССР вкладывали почти 20% ВВП.
Пенсии в РФ меньше, чем в Финляндии, в 8,6 раза, по сравнению с Грецией в 2,6 раза, с Польшей в 1,2 раза, с Эстонией в 1,2 раза.
В России доля граждан, которым не хватает денег на покупку питания, достигает 41,4%. В России каждая пятая семья испытывает финансовый кризис. 43% мужчин в России умирает в возрасте до 65 лет.
За два последних года ущерб от коррупции в Российской Федерации составил свыше 148 млрд. рублей, зарегистрировано 122 тысячи коррупционных преступлений.
Госдума РФ упорно не принимает закон о прогрессивном налоге на сверхдоходы, предложенный фракцией КПРФ, а принятие его дало бы бюджету РФ 4,7 трлн. рублей.
Совокупное состояние 200 богачей России равняется 460 млрд. долларов, то есть в два раза больше, чем доходная часть годового бюджета России, в которой живет 150 млн. человек.
Сокращение общей площади с/х земель в России равно 13,5 млн. га. Исчезло 20 тысяч деревень за последние 26 лет. В России закрыто 15 тысяч клубов, 4300 библиотек, 22 тысячи детсадов, около 25 тысяч школ, 8400 больниц и 7700 поликлиник.
В 2017 году финансирование медицины из федерального бюджета сокращено на 17% по сравнению с 2016 годом. А из региональных бюджетов на медицину выделяется на 44% меньше, чем в 2016 году. Президент России В. Путин и дальше замахивается на бесплатную медицину. «Нужно подумать, говорит он, какая медицинская помощь должна оказываться бесплатно, а какая – с привлечением софинансирования. Человек должен понимать ответственность за собственное здоровье».
Население России в целом сократилось на 2,75 млн. человек по сравнению с 1990 годом.
Реальные доходы населения России в 2017 году сократились на 1,4%.
22 млн. россиян сегодня живут за чертой бедности.
Покупательская способность рубля за прошедшие 10 лет снизилась в 2,5 раза.
Россияне задолжали банкам в 2016 году около 11 трлн. рублей. Таких должников около 40 млн. человек.
Бюджет, способный обеспечить подъем российской экономики и социальной сферы, должен составлять минимум 22 трлн. рублей. Бюджет РФ на 2018 год по доходам 15,260 млрд. рублей, по расходам 16,330 млрд. рублей. По расходу на оборону 2,8 трлн. руб. (США тратят на военные цели 35 трлн. руб.)
Внешнюю политику президента России В. Путина одобряют все коммунисты и подавляющая часть населения РФ, хотя она бывает порой слишком устойчивой, а вот внутреннюю политику правящего режима большая часть населения считает антинародной и неприемлемой. Против этой политики все чаще выступает рабочий класс России с протестными акциями и возмущением .
Видимо, жители России уже дозрели до экономических требований, дозреют и до политических.

Виктор Баженов,
ветеран партии и Вооруженных Сил СССР