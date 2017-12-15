Народ у нас беднеет, а крупный капитал богатеет

В конце 1980-х годов Советский Союз был второй экономикой мира и имел 18% мирового производства. Современная Россия лишь двенадцатая экономика мира с показателем в 10 раз меньше (1,77%), чем Советский Союз. К тому же, СССР входил в десятку лучших по развитию человеческого потенциала, а сейчас Россия по этому показателю только пятидесятая в мире. Что же происходит в экономике современной России? Об этом лучше всего говорят цифры.
− Импорт увеличился на 27,7%. Промышленный рост от роста импорта − всего на 1,9%.
Машинное оборудование − на 3,47%, транспортные средства − на 40%, механическон оборудование − на 38%, электрооборудование − на 25%, ввоз химии − на 19%.
− По величине расходов на оборону Россия уступает США почти в 13 раз (в 2017 году расходы на оборону в США составят 589 млрд. долларов (35 трлн. руб.).
− Доля иностранного капитала в основных отраслях промышленности России:
Энергетическое машиностроение – 95%;
Цветная металлургия – 77 %;
Железнодорожное машиностроение – 75%;
Черная металлургия – 68%;
Добывающая – 55%;
Табачная и ликероводочная – 53%;
Химическая – 51%;
В остальных – 50%.
− Чистые ежегодные потери России от вывода инвестиционных доходов и оттока капитала за последние десятилетия составили в среднем 100 млрд. долларов в год.
− Объем контрабандной торговли в России в 2016 году составил 470 млрд. долларов. Из-за контрабанды казна России ежегодно недополучает по 2,5 трлн. рублей.
− Все международные резервы России на 01. 07. 2017 г. составили 412,24 млрд. долларов.
− Финансовые потери России, выявленные Счетной палатой за первое полугодие 2017 г., составили 1 трлн. 130 млрд. рублей.
− Доходы в России делятся в пропорции 30% - регионам, 70% - федеральному правительству.
− Дефицит региональных бюджетов – 3 трлн. рублей.
− Вывоз капитала из России достиг 150 млрд. рублей в год.
− Прожиточный минимум в России меньше, чем в Люксембурге, в 17 раз, по сравнению с Германией и Францией в 13 раз, с США в 10 раз.
− Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2016 году составила 19,8 млн. человек. В нищете находились в 2016 году 42% населения, в бедности пребывали – 39%. Но зато в России сейчас 200 миллиардеров и 182 тысячи миллионеров.
− Первая десятка российских олигархов владеет состоянием, равным всему пенсионному фонду РФ.
− Около 109 млрд. долларов вложено богачами в облигации правительства США и в чужую экономику.
− Россия занимает 56-е место в мире по соотношению ВВП на душу населения.
− В оффшорах находится около 66 трлн. российских капиталов, что есть больше 78% национального дохода РФ.
− В 2011 году, будучи премьер-министром, В. Путин призывал удвоить ВВП за 10 лет. (За 5 лет ВВП вырос на 0,3%), что в России будет создано 25 млн. новых высокооплачиваемых рабочих мест.
− Со времен распада СССР ВВП в РФ поднялся на 13%, а мировой ВВП вырос на 148%.
− МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в 2018 году составит только 85% прожиточного минимума. МРОТ в 2017 году равен 7800 руб., в 2018 году составит 9489 руб. А прожиточный минимум в Москве составит более 20000 тысяч руб. В Германии МРОТ установлен в 1400 евро (98 тыс. руб.), во Франции 1100 евро (77 тыс. руб.), в Китае – 500 долларов (29,5 тыс. руб.), в Турции – 460 долларов (более 27 тыс. руб.).
− Россия вкладывает в сельское хозяйство всего 1,4% ВВП, а Евросоюз вкладывает 33% ВВП, США – 23% ВВП, в СССР вкладывали почти 20% ВВП.
− Пенсии в РФ меньше, чем в Финляндии, в 8,6 раза, по сравнению с Грецией в 2,6 раза, с Польшей в 1,2 раза, с Эстонией в 1,2 раза.
− В России доля граждан, которым не хватает денег на покупку питания, достигает 41,4%. В России каждая пятая семья испытывает финансовый кризис. 43% мужчин в России умирает в возрасте до 65 лет.
− За два последних года ущерб от коррупции в Российской Федерации составил свыше 148 млрд. рублей, зарегистрировано 122 тысячи коррупционных преступлений.
− Госдума РФ упорно не принимает закон о прогрессивном налоге на сверхдоходы, предложенный фракцией КПРФ, а принятие его дало бы бюджету РФ 4,7 трлн. рублей.
− Совокупное состояние 200 богачей России равняется 460 млрд. долларов, то есть в два раза больше, чем доходная часть годового бюджета России, в которой живет 150 млн. человек.
− Сокращение общей площади с/х земель в России равно 13,5 млн. га. Исчезло 20 тысяч деревень за последние 26 лет. В России закрыто 15 тысяч клубов, 4300 библиотек, 22 тысячи детсадов, около 25 тысяч школ, 8400 больниц и 7700 поликлиник.
− В 2017 году финансирование медицины из федерального бюджета сокращено на 17% по сравнению с 2016 годом. А из региональных бюджетов на медицину выделяется на 44% меньше, чем в 2016 году. Президент России В. Путин и дальше замахивается на бесплатную медицину. «Нужно подумать, говорит он, какая медицинская помощь должна оказываться бесплатно, а какая – с привлечением софинансирования. Человек должен понимать ответственность за собственное здоровье».
− Население России в целом сократилось на 2,75 млн. человек по сравнению с 1990 годом.
− Реальные доходы населения России в 2017 году сократились на 1,4%.
− 22 млн. россиян сегодня живут за чертой бедности.
− Покупательская способность рубля за прошедшие 10 лет снизилась в 2,5 раза.
− Россияне задолжали банкам в 2016 году около 11 трлн. рублей. Таких должников около 40 млн. человек.
− Бюджет, способный обеспечить подъем российской экономики и социальной сферы, должен составлять минимум 22 трлн. рублей. Бюджет РФ на 2018 год по доходам − 15,260 млрд. рублей, по расходам − 16,330 млрд. рублей. По расходу на оборону − 2,8 трлн. руб. (США тратят на военные цели 35 трлн. руб.)
Внешнюю политику президента России В. Путина одобряют все коммунисты и подавляющая часть населения РФ, хотя она бывает порой слишком устойчивой, а вот внутреннюю политику правящего режима большая часть населения считает антинародной и неприемлемой. Против этой политики все чаще выступает рабочий класс России с протестными акциями и возмущением .
Видимо, жители России уже дозрели до экономических требований, дозреют и до политических.
Виктор Баженов,
ветеран партии и Вооруженных Сил СССР