21 января 1924 года в Горках скоропостижно скончался Владимир Ильич Ульянов - Ленин

«Получил твое — очень хорошее — письмо о Ленине. Я написал воспоминания о нем, говорят — неплохо. На днях пошлю для печатания на машинке, что прошу сделать скорее, ибо их надобно печатать в Америке, Франции и России.
Писал и — обливался слезами. Так я не горевал даже о Толстом. И сейчас вот — пишу, а рука дрожит. Всех потрясла эта преждевременная смерть, всех. Екатерина Павловна (Пешкова. — Ред.) прислала два письма с изображением волнения Москвы, — это нечто небывалое, как видно.
Рожков, Десницкий выпускают сборник воспоминаний об Ильиче, получил от них телеграмму. И отовсюду пишут письма, полные горя глубочайшего, искреннего.
Только эта гнилая эмиграция изливает на Человека трупный свой яд, впрочем — яд, не способный заразить здоровую кровь. Не люблю я, презираю этих политиканствующих эмигрантов, но — все-таки жутко становится, когда видишь, как русские люди одичали, озверели, поглупели, будучи оторваны от своей земли. Особенно противны дегенераты Алданов (псевдоним писателя-белоэмигранта М. Ландау. — Ред.) и Айхенвальд. Жалко, что оба — евреи.
На душе — тяжело. Рулевой ушел с корабля. Я знаю, что остальная команда — храбрые люди и хорошо воспитаны Ильичом. Знаю, что они не потеряются в сильную бурю. Но — не засосала бы их тина, не утомил бы штиль, — вот что опасно. Все-таки Русь талантлива. Так же чудовищно талантлива, как несчастна. Уход Ильича — крупнейшее несчастие ее за сто лет. Да, крупнейшее.»
Из письма А. М. Горького
М.Ф. Андреевой
от 4 февраля 1924 года