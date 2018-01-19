В Университете экономики и управления состоялся очередной выпуск бакалавров.
Звучит гимн Российской Федерации. Под аплодисменты на сцену поднимается ректор университета Владимир Николаевич Узунов. Он горячо и сердечно приветствует своих воспитанников и желает им, чтобы они в своей практической работе реализовали те знания, которые они приобрели в вузе. Ректор университета напомнил, что кадры, которые готовит университет, всегда востребованы в народно-хозяйственной деятельности нашей республики. «Поэтому, — подытожил Владимир Николаевич, — вас ждут банки и крупные компании, перед вами открыты двери в правительственные структуры и органы местного самоуправления. Дерзайте, творите и созидайте! В добрый путь, дорогие наши выпускники!»
Первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко также поздравил выпускников и пожелал им интересной и творческой работы. В своем выступлении он отметил, что Университет экономики и управления хорошо известен в Крыму, да и во всей России. «Уникальность вашего университета состоит в том, — подчеркнул Сергей Богатыренко, — что он создавался не по указу сверху, а по инициативе снизу. В целом можно сказать, что ваш университет — это настоящее народное предприятие, где молодые люди могут соприкоснуться с миром науки и творчества. Отсюда и успехи всего преподавательского состава Университета экономики и управления. И еще одно. Сегодня многие рассуждают о «социальном лифте» для молодежи. Но как известно, лифт останавливается не на каждом этаже. Мне кажется, что ваш университет сам по себе социален, ибо он доступен для каждого крымчанина. Мы приветствуем всех преподавателей университета и говорим им огромное спасибо. Мы приветствуем и нынешних выпускников. Знайте и помните: каждый из вас должен быть полезным обществу. В добрый путь!
Лидер крымских коммунистов поблагодарил университет за участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и вручил юбилейную медаль ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» проректору по организации учебного процесса университета Нине Степановне Узуновой и благодарность Крымского рескома КПРФ проректору по воспитательной работе Лидии Александровне Тарасенко за большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Выступившие выпускники поблагодарили преподавателей за знания, который они получили в университете и подарили несколько творческих номеров своим любимым преподавателям.
В добрый путь, дорогие выпускники!
Пресс-служба Крымского рескома КПРФ
P.S. Многие читатели спрашивают нас: как узнать о перечне направлений подготовки бакалавриата и магистратуры в этом интересном университете. По просьбе наших читателей мы знакомим с такими направлениями, а также со структурными подразделениями Университета экономики и управления.
Направление подготовки бакалавриата: экономика, финансы и кредит, бухгалтерский учет, коммерция, экономика предприятий и организаций, бизнес-информатика, управление персоналом, менеджмент, филология, туризм, гостиничное дело.
Направление подготовки магистратуры: экономика, финансы и кредит, торговое дело, бизнес-информатика, менеджмент, государственный аудит, управление персоналом, филология.
В структуре университета действует колледж-университет, который предоставляет програмы подготовки: финансы, коммерция, гостиничный сервис, экономика и бухгалтерский учет, туризм.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам приемной комиссии университета: +79787907140 и +79780541746.