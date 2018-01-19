А в это время «Максим Горький» уплывает…

Так получилось, что год 150-летия со дня рождения великого советского писателя Максима Горького Постановлением правительства Медведева был объявлен Годом Солженицына. И, видимо, в угоду мракобесия Московское речное пароходство приняло решение продать теплоход «Максим Горький», который по одной из версии использовался Иосифом Сталиным для осуществления визитов в регионы по рекам и каналам страны.
Известно, что на борту теплохода побывал и сам писатель Максим Горький. Использовался теплоход в служебных целях и высшими должностными и партийными деятелями той эпохи. Среди пассажиров бывали Берия, Хрущев, Каганович, Микоян, Орджоникидзе, Молотов, Маленков…
В годы Великой Отечественной войны теплоход «Максим Горький» из Москвы был направлен в город Куйбышев, где оставался вплоть до окончания войны. К использованию по назначению вернулся в 1945 году. Было известно, что в ходе Международного фестиваля молодежи и студентов 1957 года в Москве использовался в качестве официального теплохода для делегаций. После этого теплоход работал и на обычных линиях – возил пассажиров на пляжи Подмосковья, использовался и для приема официальных лиц.
Годы эксплуатации, пусть и относительно щадящей, тем не менее сказались на состоянии «Максима Горького». С началом «перестройки» и развала Советского Союза теплоход начал простаивать. В итоге к жизни он вернулся лишь в 2003 году в качестве… ресторана!
Желая увеличить прибыль, собственники теплохода-ресторана осуществили его модернизацию, но рентабельность эксплуатации была уже слишком высока. Судно нуждалось в полной реконструкции, а не только в реставрации интерьеров.
В начале года собственники Московского речного пароходства в лице Романа Троценко приняли решение продать исторический теплоход «Максим Горький», которому в этом году исполнится 84 года, за 20 миллионов рублей.
Как оценивают эксперты, больше шансов приобрести судно у Азербайджанского каспийского морского пароходства, которое планирует использовать судно по назначению с целью пассажирских перевозок. Вторым претендентом является администрация Нижегородской области. Теплоход рассматривался как одна из точек музейно-туристического проекта «По Руси с Максимом Горьким». В рамках проекта теплоход должен был переместиться на набережную Нижнего Новгорода и превратиться в музей под открытым небом. Тем не менее, приобретать в собственность чиновники с родины писателя и теплохода не намерены. Значит, и шансов на то, что теплоход останется в России, крайне мало.
Вот и получается, что в Год Солженицына Россия осталась без юбилея писателя Максима Горького, и скорее всего останется без теплохода имени великого советского писателя…
Александр Фертиков