Веди нас, музыка...

Конечно, всему свое время. Не так давно, примерно 25 лет тому назад, жили застольно, не тужили, ни о чем не думали: «пусть «лошадь» думает: у нее голова большая». Было бы ничего, если бы не одни и те же лица, голоса каждый новый день. Надоело. Одно и то же: что бы завтра такого оригинального поесть и соседа угостить, чтоб он белой завистью подавился и готовился тебе отомстить тем же.
Решили перестроиться. Посмотрели на запад, за океан. Полистали историю. Нашли другую жизнь — веселую.
Сначала хотели за сто дней развеселить многомиллионный народ. Времени не хватало. Решили за пятьсот дней смехом заполнить державу. В результате разъехались по квартирам. Видите ли, в единстве жить надоело. Надоело слушать упреки, кто кого обидел. Разбираться в семейных неурядицах.
Оказавшись одни в собственных квартирах, не заметили, как в холодильниках стало пусто. На голодный желудок дома не усидишь. Вышли на улицу и не узнали друг друга. Такое разноцветье: голубой, желтый, синий, белый, зеленый. Глазам больно. Раньше все были в красном. Раз в красном — значит свой. А сейчас разберись, кто есть кто.
Голова уже не дремлет, начинает работать: разгадывать кроссворды, ребусы жизни, искать «поле чудес».
Жизнь повеселела и подешевела. Специально лозунги писать не надо. Они на груди или на заднем месте подрастающего поколения. Они всегда перед глазами — лозунги, непереводимые.
Времени свободного стало навалом. Можно веселиться до упаду. Что только нисделаешь ради веселья: производство остановить — пожалуйста. Новые герои появились — «ликвидаторы».
Веселись, народ, жизнь другая настает. О безработице знали по книжкам. А теперь у нас есть свои собственные безработные. Здесь мы оказались впереди планеты всей. Пусть знают наших. Мы еще не то можем. Что там Бразилия. Теперь у нас каждый день карнавал нищих. А какие костюмы, какие маски. Не узнаешь, кто за ними прячется. Просят не хлеба, а на хлеб, растирая по стене истинно голодных и больных.
А музыка гремит, рвет барабанные перепонки. Не убежать передохнуть от ревущих гитарных струн СМИ. Разве что спуститься в подземный переход или сесть в пригородную электричку. Только там услышишь народную музыку, размечтаешься, всплакнешь.
А дирижеры не унимаются. Им кажется, что еще недостаточно весело на улицах наших городов. Чтобы сильнее чувствовался запах свободы, прекратили давать зарплату, пенсии. Пусть «веселится и ликует весь народ», на том свете не будет возможности.
Вот и настало времечко. Думается только об одном: куда руки деть...
Дожили до крайней черты: дирижерам все трудней руководить оркестром — страдания усилились, активность масс возросла, одни — поезд останавливают, другие — шоссе перекрывают. Все кричат, руками машут, кулаком грозят-не соскучишься.
Старики не отстают. Вспомнили Великий 1917 год, но не садятся на «бронепоезд, что стоит на запасном пути», не превращаются «в человека с ружьем». А все делают по законам современной житухи с налетом цивилизации.
Взяли голодные пустые кастрюли, котелки, сковородки и такую симфонию грянули перед Белым домом, чтобы их вождям, и учителям скучно не было.
Многие, кому было тяжело танцевать в свободной стране под грузом соцнакоплений со времен Застолья, решили голодать. Чем вызвали интерес у любопытных сколько продержаться, во дают — не соскучишься!
Чем еще богата власть? Так это обещаниями, на которые не скупится. Боятся, чтобы не вышло «албанского варианта» непредсказуемого карнавала. Время от времени кинут подачку неугомонным, тем самым разжигая их гневный азарт. Движения становятся сильнее, начинают догадываться: не метаться, а строиться в колонны плечо к плечу. И не симфония пустых кастрюль, а ритмы марша все четче, все увереннее. И в бой за свои права «веди нас музыка». Хватит. Потанцевали. Посмешили мир честной. Довеселимся, что квартир своих не найдем и земли родной горстки не наскребем, чтобы в могилу предкам бросить. Всему свое время. И не такое переживали.. Переживем и это.
Наступивщий Новый, 2018, год ставит перед нами великие задачи:
- Сплотиться всем миром, всем народом, всей семьей.
- Возродить сельское хозяйство в каждой деревне, открыть рабочие места.
- Иметь свои финансовые счета в банке.
- Самим делать дороги.
- Образование(школы такие же, как в столицах, не забывать «кухаркиных детей».
- Создать прекрасный Дом культуры, кружки.
- Доступная честная медицина.
- Уважение к людям труда.
- Правительству помогать КПРФ выполнять программу «10 шагов навстречу людям».
- Держать народу выполнение задач в своих руках («рабочий контроль») при справедливой поддержке государства.
И это будет другая музыка, музыка Возрождения. Веди нас, музыка, к Новым победам социализма.
С наступившим Новым годом!
Галина Первушина,
секретарь Наташинского партийного отделения
Сакского района