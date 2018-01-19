Поддержим народного кандидата!

Обращение к гражданам России
Мы, представители общественности, доверенные лица кандидата на должность президента Российской Федерации Павла Николаевича Грудинина, обращаемся к гражданам страны. Через два месяца всем нам предстоит сделать важный выбор, определить свой исторический путь и дать ответ на вопрос: какое будущее увидят наши дети и внуки. Это большая ответственность.
Четверть века продолжаются попытки построить в России «капитализм с человеческим лицом». Однако мы видим, что на самом деле у капитализма лицо олигарха, продажного чиновника или откровенного бандита. Созданное поколениями наших предков достояние распродается и разрушается, и конца этому не видно.
Россия пребывает в постоянном кризисе. Десятками тысяч исчисляется количество уничтоженных предприятий, школ, больниц, деревень. Теперь многие из нас лишены нормальной работы, зарплаты, элементарных социальных гарантий, о которых советские люди даже не задумывались, когда пользовались ими. Где наши права на труд и отдых? На медпомощь и образование? На крышу над головой? Они у нас были, но их растоптали.
Вороватые чинуши и олигархи обкладывают нас все новыми налогами, сборами, «платонами». Но кто может вспомнить, чтобы они хоть раз поступились своей копейкой для общего блага? Как раковая опухоль, они только тянут соки из живого. Восемнадцати лет действующей власти не хватило, чтобы обуздать их аппетиты. Поэтому былых надежд на нее не осталось.
Внутренний развал сочетается с открытой враждебностью стран Запада, которые российская правящая верхушка по-прежнему именует партнерами. В союзниках у СССР была как минимум треть мира. Сегодняшняя Россия может рассчитывать лишь на Белоруссию. Но и эта братская республика подвергается постоянным нападкам «наших ненасытных денежных мешков».
Мы считаем, что России нужен новый президент и поддерживаем решение КПРФ и национально-патриотических сил о выдвижении кандидатуры Павла Николаевича Грудинина. Это человек из народа, прошедший путь от рядового мастера до руководителя предприятия. Он делом доказал, что хочет и умеет работать: его совхоз пережил лихие 90-е и сегодня процветает. Это подлинно народное предприятие, где сохранились лучшие советские традиции. Поэтому его сотрудники обеспечены не только достойной зарплатой, но и твердыми гарантиями, включая получение жилья.
Павел Николаевич Грудинин — не просто «красный директор» и советский человек. Он принципиальный критик власти, который не раз высказывал в лицо ее представителям жесткие оценки творящихся в России бардака и беззакония. Он может и хочет изменить жизнь в стране к лучшему, как это сделано в совхозе имени Ленина, которым он руководит.
Нашего кандидата поддерживает сильная команда профессиональных и принципиальных людей. Поэтому он идет на выборы с подробной программой преобразований, которую мы безоговорочно поддерживаем.
Мы верим в успех. Будьте с нами! Поддержите Павла Николаевича Грудинина — народного кандидата!
Участники встречи
доверенных лиц
и представителей
общественности
в Центральном доме литераторов Москвы 13.01.2018 г.