П.Н. Грудинин: «Люди должны жить, а не выживать!»

16 января в ИА ТАСС состоялась пресс-конференция кандидата на должность Президента России от Компартии и национально-патриотических сил П.Н. Грудинина. В ней приняли участие Председатель ЦК КПРФ, руководитель избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ Г.А. Зюганов, представитель постоянно действующего совещания Национально-патриотических сил России Ю.Ю. Болдырев и руководитель пресс-службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко.
«Сегодня главный запрос в стране – это запрос на развитие, справедливость, достоинство и достаток, – подчеркнул, обращаясь к журналистам, Геннадий Андреевич. – Основные события в ближайшее время будут вращаться в треугольнике отношений американского доминирования, китайского взлета и российского возрождения. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что ныне действующая власть, прежде всего, должна отчитаться за работу о прошедших шести лет и о результатах социально-экономического развития. Самое удивительное, что сегодня открылся гайдаровский форум, но там вопросы экономики и социальной сферы задвинуты на третий план, потому что особо отчитываться не о чем».
«Итак, – продолжил лидер КПРФ, – нам противостоят США. И мы вместе с Китаем вырабатываем свою будущую стратегию. В этой связи хочу обратить ваше внимание на то, что, несмотря на всякие политические дрязги, США в этом году вышли на мировые темпы развития в 3,5%, ослабили налоговый пресс, и сейчас все делают для того, чтобы раскулачить богатых иностранцев и перетащить к себе огромные средства. Они запланировали аккумулировать 4 трлн. долларов, отремонтировать свою экономику, максимально подпитать науку и социальную сферу. По жилью американцы за прошлый год прибавили 19%. За последнее время это лучший показатель».
«Что касается Китая, – отметил далее Г.А. Зюганов, – то я советую всем внимательно прочитать доклад Си Цзиньпина на XIX съезде КПК. Китай стал второй экономикой мира, в ближайшее время станет первой. Китайцы к 2021 году полностью решат проблему бедности. Прожиточный минимум в Китае в три раза выше нашего. Они предложили глобальные проекты и становятся мировым нравственно-этическим лидером. Если мы вместе с ними не реализуем эти проекты, то останемся в сырьевом секторе».
«В этой связи, – подчеркнул лидер КПРФ, – хотел бы обратить ваше внимание на то, каким образом развивается наша страна и способна ли она противостоять новым вызовам? Компартия и народно-патриотические силы подготовили закон о стратегическом планировании. Он был принят. Президент в своих майских указах, по сути дела, предложил программу на ближайшие шесть лет. Даны были соответствующие поручения министерствам и ведомствам, и мне казалось, что президент, прежде всего, обязан отчитаться о выполнении своих указов. Ничего похожего нет. Более того, нет и его Послания, с которым он обязан был обратиться в конце прошлого года».
«Назову некоторые показатели, которые нас давно привели к мысли подготовить свою программу «10 шагов к достойной жизни» и «20 шагов Павла Николаевича Грудинина». Темпы роста у нас самые низкие. Мы не вылезли даже на 1,5%. Объем произведенной продукции за прошедший год сократился на 4%. Это худший показатель за 8 лет. Прибыль в промышленности упала на 10%, а в строительстве на 30%. В президентских указах было обещано, что уровень инноваций поднимется до 30%, но он составил всего 9%. В малом и среднем бизнесе, по сути дела, был произведен погром. Президент обещал, что производительность труда вырастет в полтора раза, но она росла на 1–2% в год. То есть, этот показатель полностью провален. Износ оборудования даже в нефтегазовой сфере превысил 55%. Экономика все более приобретает колониальный вид, от 40 до 95% – это иностранный капитал. А в таких важнейших отраслях, как система энергообеспечения и железнодорожный транспорт, – 75–90%, что с точки зрения безопасности недопустимо», – предостерег Геннадий Андреевич.
«Нецелевые расходы, – продолжил Г.А. Зюганов, –достигли астрономической цифры. Счетная палата оценила их в 2 трлн. рублей. То есть, по сравнению с 2016 годом они увеличились в 2 раза, а в казну вернули всего 19 млрд.».
«Раскол в обществе достиг феноменальных размеров, –подчеркнул лидер коммунистов. – 46% граждан живут на 20 тысяч рублей и менее. В богатейшей стране – более 20 млн. нищих. 60% национальных богатств захапали долларовые миллионеры, и 30% - долларовые миллиардеры. Всем остальным ничего не осталось. Если вы взглянете на бюджет, то финансирование экономики сокращается на 17%, социальной сферы – примерно на столько же».
«Поэтому мы предложили реальную программу «20 шагов Павла Николаевича Грудинина». В ближайшее время большим тиражом выйдет информационный бюллетень с этой программой, и я хочу, чтобы вы с ней внимательно ознакомились», – призвал в завершение Г.А. Зюганов.
«Наша предвыборная программа «Двадцать шагов» размещена уже несколько дней на сайте КПРФ и других информационных ресурсах, – рассказал кандидат в Президенты РФ П.Н. Грудинин. – Кто из журналистов хотел, уже с ней ознакомился. Поэтому я не буду вдаваться в мелкие детали, расскажу о главном»
«Прежде всего, – подчеркнул Павел Николаевич, – это программа всего народа. В этих выборах принимает участие кандидат против всех, а наша программа – за всех! Она позволит России стать действительно богатой и занять достойное место в мире. В ней написано, что национальные богатства должны принадлежать народу. Это даст возможность получить доходы в федеральный бюджет не 17 триллионов рублей, а 25 триллионов».
«В нашей программе говорится, что нужно инвестировать деньги в собственную страну, а не хранить их в иностранных ценных бумагах. Инвестиционная привлекательность России должна быть такой, чтобы деньги не загоняли в офшоры, а вкладывали в развитие производства. Наша программа за то, чтобы работающие граждане жили спокойно, а это означает справедливые суды и отсутствие сумасшедших налогов. Люди не должны бояться, что завтра отнимут их имущество, нажитое честным трудом», – отметил народный кандидат».
«По семь процентов из доходной части бюджета должно идти на науку, образование и здравоохранение, – рассказал П.Н. Грудинин. – Молодежь должна получать беспроцентную ссуду от государства на собственное жилье. Ипотека должна быть не больше трех процентов в год. Все финансовые организации должны стать не ростовщическими, а способствовать инвестициям в нашу страну».
«Люди не должны бояться рожать, потому что семьи с двумя детьми, к сожалению, оказались за чертой бедности. Необходимо, чтобы в России была решена проблема 22 миллионов нищих людей», – подчеркнул Павел Николаевич.
«Я по дороге увидел плакат «Сильный Президент – сильная Россия», – рассказал П.Н. Грудинин. – Я считаю, что сильная Россия – это когда народ живет в достатке. Это самое главное, как живут люди. Когда мы сумеем реализовать нашу программу, народ станет жить намного лучше. У нас будет справедливое распределение богатств между всеми, а не как сейчас – между кучкой олигархов».
«Вот сейчас проходит гайдаровский форум. По моему мнению, это собрание неудачников. Эти люди на протяжении многих лет заявляли, что сделают Россию великой. Но у них ничего не получилось. Но если такая возможность будет у нас, то уже в ближайшие несколько лет вы увидите, что Россия совершенно меняется и становится страной, где люди хотят жить, а не выживать», – пообещал народный кандидат.
«Общество целенаправленно и искусственно расколото, – подчеркнул представитель ПДС НПСР Ю.Ю. Болдырев. – Разногласия по оценке нашего прошлого сохраняются. Но мы сумели объединиться, потому что у нас есть единое понимание того, что надо сделать уже сегодня, завтра и послезавтра. В центр внимания мы ставим не то, о чем спорим, а то, в чем едины».
«Когда была опубликована программа «Двадцать шагов», – рассказал Юрий Юрьевич, – наши противники поспешили заявить, что мы популисты. Это не так. Для примера я расскажу только о трех механизмах из нашей программы.
– Первое, – отметил Ю.Ю. Болдырев, – мы предлагаем решительно разорвать кандалы ВТО. Это не в наших интересах – и дальше оставаться в этой организации. ВТО только сдерживает развитие. Мы должны создать собственный центр научно-технологического развития, включить мощные механизмы протекции отечественному производителю, одновременно создавая препятствия для тех, кто паразитирует на этой протекции.
– Второе, – продолжил Юрий Юрьевич, – мы за то, чтобы Центральный банк стал нормальным органом государственной власти, подотчетным народу. И вся финансовая банковская система должна быть развернута на обеспечение развития отечественной экономики.
– Третье. Мы за возврат в страну наших денег, которые необходимо инвестировать в отечественную экономику, а не в зарубежную», – подчеркнул представитель ПДС НПСР.
«Обращаю ваше внимание, что рассуждения о внешней политике – это одно, но решение даже этих трех вопросов выводит нас на совершенно иной уровень», – подчеркнул Ю.Ю. Болдырев.
Некоторые представители СМИ при попустительстве ведущего пытались задавать на пресс-конференции провокационные вопросы. Особенно в этом «отличились» корреспонденты телеканала Life. Следует отметить, что данное СМИ и раньше было замечено в провокационных действиях, которые, по мнению ряда наблюдателей, носят явно заказной характер.
«Вы понимаете, что вы делаете? Вы берете, например, моих детей, снимаете их, выкладываете в интернете, вы показываете, где я живу», – выразил возмущение П.Н. Грудинин.
«Мы усилим все охранные мероприятия и все сделаем для того, чтобы вы провокациями не занимались. Я призываю нашу службу безопасности народно-патриотических сил удвоить бдительность», – заявил в свою очередь Г.А. Зюганов. Он также отметил, что для пресечения провокаций было направлено соответствующее обращение Президенту РФ.
По словам П.Н. Грудинина, выборы – это борьба идей, но при этом «не нужно, чтобы женщины и дети страдали». «Не переходите на вещи, которые являются семьей», – добавил он.
«Мы одержим победу уже в первом туре».
Пресс-служба ЦК КПРФ