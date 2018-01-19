Какая воздушная оборона нужна нашей стране?

С этим вопросом выступает в газете «Советская Россия» председатель общероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности» генерал-лейтенант Виктор Соболев. Движению исполнилось 20 лет. История создания его связана с настоящими патриотами России — Л.Я. Рохлиным и В.И. Илюхиным. Многие, в том числе патриотически настроенные политики, аналитики и эксперты, уверяют нас, что никакой войны не будет, у нас ведь есть ракетно-ядерный щит, созданный в свое время И.В. Сталиным.
К такому состоянию наши Вооруженные Силы приведены преднамеренно радикальными реформами. В результате этих реформ разрушены:
- система управления Вооруженными Силами, главные штабы были сокращены более чем в 10 раз.
-разрушена организационно-штатная структура Вооруженных Сил, были упразднены военные округа и дивизии, а вместо них созданы оперативно-стратегические командования (как в США) и бригады.
-уничтожена мобилизационная готовность.
-ликвидированы системы тылового и технического обеспечения Вооруженных Сил. Вместо них ввели гражданские аутсорсинг и оборонсервис.
-разрушена система военного образования, разрушены десятки военных училищ и академий, и даже академия Генерального штаба была превращена в шестимесячные курсы.
Генерал Соколов считает большой ошибкой создания уже новым руководством Министерства обороны Воздушно-Космических Сил. При этом были ликвидированы Военно-Воздушные Силы как вид Вооруженных Сил. Появились новые теоретики, которые посчитали, что у авиации нет будущего, ее заменят беспилотники. Для эффективного же отражения воздушно-космического нападения противника нам необходим новый вид Вооруженных Сил — войска воздушно-космической обороны (ВКО), в состав которых в качестве рядов войск должны быть включены войска ракетно-космической обороны, воска ПВО, соединения и части предупреждения о ракетном нападении, а в качестве авиационной составляющей - соединения истребителей-перехватчиков типа МИГ-31. Необходимо иметь истребительно-бомбардировочную авиацию для подавления системы ПВО и средств радиоэлектронной борьбы противника. Необходимо восстановить систему военного образования, а также в корне изменить систему боевой и оперативной подготовки войск и органов управления. Войска и органы управления нужно учить тому, что необходимо на войне с серьезным геополитическим противником. Хватит, пишет генерал Соболев, воевать только с террористами - это дело Федеральной Службы Безопасности и Министерства Внутренних Дел. И пусть никого не вводят в заблуждение победы над ИГИЛ. Хотя наши воины и заслужили в Сирии самую высокую оценку. Не все так хорошо у нас , как об этом говорят в СМИ и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Многие предприятия не получают необходимого финансирования из-за отсутствия денежных средств в бюджете.
Все, что связано с обороной, должно находиться в собственности государства, иметь необходимое финансирование и не зависеть ни от какого бизнеса. В сложившейся ситуации есть только один выход - смена насквозь прогнившего либерально-рыночного экономического курса и переход на мобилизационный курс развития страны.
Виктор Баженов,
ветеран Вооруженных Сил СССР, г. Симферополь