«Жму руку, дорогой товарищ»

В центральных архивах Российской Федерации хранится переписка А.М. Горького с руководителем партии и Советского государства. Особый интерес вызывает переписка писателя с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, которая датируется 1929 – 1935 гг. Документы хранятся в архивах Президента Российской Федерации (АПРФ) и в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ). Публикуем письмо И.В. Сталина Максиму Горькому, датируемое началом декабря 1930 года.
Пишу с некоторым запозданием, т. к. диппочта идет к вам, в Италию, лишь в определенные сроки, кажется, раз в 20 дней.
Шолохов и другие уже отправились к Вам (имеется ввиду поездка советских писателей во главе с Шолоховым в Европу. – В.Л.). Им дали все, что требуется для поездки.
Показаний Осадчего (Петр Семенович, проходил по делу «Промпартии». – В.Л.) не посылаю, т. к. он их повторил на суде, и Вы можете познакомиться с ними по нашим газетам (судебный процесс печатался в газетах «Правда» и «Известия» 5 и 6 декабря 1930 г. – В.Л.).
Видел т. Пешкову (Екатерина Павловна, первая жена Горького. – В.Л.). Доктор Левин (Лев Григорьевич, домашний врач Горького и Сталина. – В.Л.) будет у Вас на днях. Останется месяца на полтора или больше – как скажете.
Процесс группы Рамзина (речь идет о судебном процессе «Союза инженерных организаций». – В.Л.) окончился. Решили заменить расстрел заключением на 10 и меньше лет. Мы хотели этим подчеркнуть три вещи: а) главные виновники не рамзиновцы, а их хозяева в Париже - французские интервенты с их охвостьем «Торгпромом»; б) людей, раскаявшихся и разоружившихся, советская власть не прочь помиловать, ибо она руководствуется не чувством мести, а интересами Советского государства; в) Советская власть не боится ни врагов за рубежом, ни их агентуры в СССР.
Дела идут у нас неплохо. И в области промышленности, и в области сельского хозяйства успехи несомненные. Пусть мяукают там, в Европе, на все голоса все и всякие ископаемые средневекового периода, о «крахе» СССР (Сталин имеет в виду Раймона Пуанкаре, видного государственного деятеля Франции и его статью «Когти СССР», которая была перепечатана в газете «Правда» 18 ноября 1930 года. – В.Л.). Этим они не изменят ни на йоту ни наших планов, ни нашего дела. СССР будет первоклассной страной самого крупного, технически оборудованного промышленного и сельскохозяйственного производства. Социализм непобедим. Не будет больше «убогой» России. Кончено! Будет могучая и обильная передовая Россия.
15-го созываем пленум ЦК (Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) проходил в Москве 17-21 декабря 1930 года. – В.Л.). Думаем сменить т. Рыкова (пленум вывел А.Н. Рыкова из состава Политбюро ЦК ВКП(б). – В.Л.)Неприятное дело, но ничего не поделаешь: не поспевает за движением, отстает чертовски (несмотря на желание поспеть), путается в ногах. Думаем заменить его т. Молотовым (Вячеслав Михайлович. – В.Л.). Смелый, умный, вполне современный руководитель. Его настоящая фамилия не Молотов, а Скрябин. Он из Вятки. ЦК полностью за него.
Ну, кажется, хватит.
Жму руку, дорогой товарищь.
И. Сталин.
P.S. Если действительно решили приехать к весне, хорошо бы поспеть к 1 Мая, к параду.
Публикацию подготовил Валерий Лавров