Мы помним и чтим тебя, Сталинград!

В эти дни все прогрессивное человечество отмечает 75-летнюю годовщину разгрома немецко-фашистских войск на Волге. Воистину это была наша первая крупная победа в Великой Отечественной войне. Тысячи и тысячи советских воинов сражались за город, носящий имя Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. И сегодня по опросам ВЦИОМ Сталин занимает одно из первых мест в нашей стране как лидер великой державы, как умелый организатор и талантливый полководец. Обидно, что этого не понимает современное руководство России.
За выдающиеся заслуги перед Родиной Сталинград был удостоен звания города-героя. 15 октября 1967 года на Мамаевом кургане в торжественной обстановке был открыт величественный архитектурно-скульптурный мемориальный ансамбль, увенчанный фигурой «Родина-мать», созданный талантливым советским скульптором Е.В. Вучетичем.
В 1961 году по настоянию Хрущева город-герой Сталинград был переименован в город Волгоград. Отметим, что это переименование – факт искажения истории Сталинградской битвы. Это не какая-нибудь хрущевская борьба с культом личности, а попытка убить сам дух Сталинграда, посягательство на отечественную историю, а значит – преступление перед будущими поколениями.
Новое имя – Волгоград – потерялось на географических и политических картах не только нашей страны, но и всего мира. В Европе такого города не знают!
Нашему экскурсоводу на Мамаевом кургане один иностранец высказал замечание по чрезмерно частому упоминанию слова «Волгоград» вместо «Сталинград». Гость из Франции заявил нашему экскурсоводу: «В Европе, в том числе и у нас во Франции, хорошо известен город Сталинград. С этим названием города мы связываем наше европейское избавление от германской оккупации. Город с названием Сталинград в Париже носят площадь, улица и станция метрополитена. Мы благодарны русскому народу за разгром фашистской Германии, за успешную Сталинградскую битву. Волгограда мы не знаем, да и не хотим знать. Удивляемся мы тому, что вы, русские, не умеете гордиться своими подвигами, своей Победой вообще и подвигом Сталинграда в частности».
Напомним нашим читателям и о том, что в Сталинграде зарегистрировано общественное движение «Возвратим Отчизне Сталинград!». областная Дума обратилась к президенту России В.В. Путину с призывом проявить мужество, мудрость и уважение к живущим героям войны, во имя светлой памяти миллионов погибших, и издать указ о возвращении городу на Волге имени — Сталинград. Сотни тысяч писем направлены Путину и в областную Думу из всех регионов России, многих стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2004 году направили письмо с такой же просьбой к В.В. Путину и три ветеранские организации Симферополя. Ответа не последовало. Мы считаем, что 75-я годовщина Победы советских войск в Сталинградской битве – вполне подходящий повод для возвращения городу на Волге гордого названия – Город-герой Сталинград! Если не сделает этого Путин сейчас, то мы будем обращаться к новому Президенту России, которого изберем 18 марта 2018 года.
Виктор Баженов,
ветеран Вооруженных Сил СССР