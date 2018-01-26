Как создавалась Красная Армия

Система организации и развития Красной Армии имеет свою историю. На первоначальном этапе надежной опорой Октября была Красная Гвардия. По мере изменения внешней и внутренней ситуации Советское правительство принимало те решения, которые отвечали тому или иному моменту. Так, например, 15 января 1918 года Совнарком своим декретом распорядился о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии на добровольных началах. Этим же декретом предусматривалось создание особой «всероссийской коллегии по формированию Рабоче-Крестьянской Красной Армии» в качестве вспомогательного органа при Комиссариате по военным делам. Для реализации декрета была подготовлена специальная инструкция для губернских и волосных Советов, сущность которой отражали следующие директивные установки:
2. Красная Армия формируется на принципах добровольчества.
3. Учетной единицей является красная рота силою в 150 человек.
4. Для нужд формирований Красной Армии местные Советы имеют право пользоваться запасами местных складов военного ведомства.
5. Советам, как органам власти, в среде их района принадлежит полное, безусловное право распоряжения всеми вооруженными силами Красной Армии.
6. Каждый Совет самостоятельно определяет необходимый для него контингент вооруженной силы.
7. Общий план расположения и распоряжения военной силой принадлежит губернским и краевым Советам.
Эта инструкция переносила центр тяжести организационной работы с Центра на места, где не устанавливались согласованность и однотипность в работе и не обговаривались вопросы об объединении управления всеми вооруженными силами страны.
Однако в условиях переживаемого момента, когда революция боролась за объединения территорий, такая децентрализация, как временная мера, являлась исторически необходимой.
Этот первый опыт показал и другое: именно из местных инициатив и творческой деятельности Советов всех уровней по созданию армии нового типа, в конце концов, и нащупывались новые подходы к построению регулярной Красной Армии. Этап добровольчества хоть и был очень коротким, но сама жизнь подсказала Центру, каким образом необходимо создавать совершенно новую народную армию.
Знакомим читателей с текстом первого декрета Советской власти по созданию Красной Армии.
Валерий Лавров
ДЕКРЕТ
Совета Народных Комиссаров
«О Рабоче-Крестьянской Красной армии»
I.
Совет Народных Комиссаров постановляет: организовать новую армию под названием «Рабоче-Крестьянская Красная армия» на следующих основаниях:
1). Рабоче-Крестьянская Красная армия создается из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся, классов.
2). Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Республики не моложе 18 лет. Для вступления в ряды Красной армии необходимы рекомендации войсковых комитетов или общественных демократических организаций, стоящих на платформе Советской власти, партийных и профессиональных организаций или, по крайней мере, двух членов этих организаций. При вступлении целыми частями требуются круговая порука всех и поименное голосование.
II.
1). Воины Рабоче-Крестьянской армии состоят на полном государственном довольствии и, сверх сего, получают 50 рублей в месяц.
2). Нетрудоспособные члены семей солдат Красной армии, находившиеся ранее на их иждивении, обеспечиваются всем необходимым по местным потребительным нормам согласно постановлениям местных органов Советской власти.
III.
Верховным руководящим органом Рабоче-Крестьянской армии является Совет Народных Комиссаров. Непосредственное руководство и управление армией сосредоточено в Комиссариате по военным делам в созданной при нем особой Всероссийской коллегии.
Подписали: Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). Верховный Главнокомандующий Н. Крыленко, Народные комиссары по военным и морским делам Дыбенко и Подвойский, Народные комиссары Прошьян, 3атонский и Штейнберг, Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Влад, Бонч-Бруевич.
15 января 1918 года.