Наследники

Советские офицеры, воспитанные Коммунистической партией Советского Союза, являются продолжателями славных традиций Вооруженных Сил СССР.
За эти 20 лет офицеры союза, проявив свой патриотический долг, всегда отстаивали честь и достоинство Феодосии и в борьбе против военных учений «Си-Бриз» на территории Крыма, и в ходе ожесточенного противостояния с иностранными захватчиками и поддерживающей их изнутри «пятой колонной» в 2006 году, и в борьбе против «бандеровщины» в период «Крымской весны». Офицеры Феодосии в борьбе за права жителей города всегда демонстрировали, что они являются достойными потомками героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. А широкая поддержка жителей города вселяет в них уверенность в правильности их решений.
И сейчас офицеры союза активно проводят работу по патриотическому воспитанию учащейся молодежи. На проводимых с участием Союза советских офицеров «круглых столах», торжественных собраниях всегда присутствуют учащиеся школ города.
На торжественных линейках в школах наши офицеры являются желанными гостями. Без них ни одно мероприятие в школах города не проводится.
Самыми активными по работе в школах города являются офицеры в отставке: генерал-майор Валерий Сергеевич Ракитянский, полковники Виктор Иванович Павлов, Владимир Владимирович Чекашкин, Леонид Георгиевич Зиновьев, Алексей Данилович Беденко, Александр Мейерович Плоткин, Виктор Евгеньевич Филимонов, подполковники Александр Федорович Терехов, Александр Викторович Ткачев, майоры Геннадий Петрович Колесников, Павел Генрихович Еромин и другие.
В плане работы Союза советских офицеров Феодосии к 100-летию Красной Армии намечено выступление офицеров во всех школах города с докладами о проявленных мужестве, стойкости и героизме Советских Вооруженных Сил в борьбе за независимость нашей Родины - Союза Советских Социалистических Республик.
Торжественное собрание, посвященное 100-летию Советских Вооруженных Сил, в Доме офицеров флота запланировано провести 22 февраля 2018 года с приглашением всех ветеранов Вооруженных Сил и руководства города.
С праздником Вас, трудящиеся Крыма, со столетием нашей славной, непобедимой, преданной народу Красной Армии!
Владимир Осауленко,
почетный председатель Феодосийского городского Союза советских офицеров