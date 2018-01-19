Дорогая и глубокоуважаемая
Галина Васильевна!
Крымский реском, Сакское районное отделение, Наташинское первичное отделение КПРФ сердечно поздравляют Вас с юбилеем и желают крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма.
Вы всегда являлись и остаетесь настоящим борцом за идеалы социализма и справедливости. Под Вашим руководством воспитано не одно поколение наташинцев, которые встали в ряды идейных борцов за те идеалы, которым Вы верны и преданы многие-многие годы. Ваше славное имя вызывает чувство гордости со стороны Ваших единомышленников и, конечно, чувство глубокой зависти со стороны Ваших оппонентов. Вами гордятся не только Ваши выпускники, но и односельчане, которые видят в Вас человека мудрого и глубоко порядочного.
Мы уверены, уважаемая Галина Васильевна, что под Вашим руководством окрепнет не только Ваше первичное отделение, но и в целом усилится голос как Сакского районного отделения, так и Крымского республиканского отделения КПРФ в целом.
Vivat, Галина!
Поздравляем и славим Вас!