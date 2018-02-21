Непобедимой и легендарной Красной Армии исполняется 100 лет. Рожденная революционным порывом, она впитала в себя лучшие победные традиции русского воинства. Под алыми знаменами красноармейцы отстояли независимость нашей Родины и принесли освобождение многим народам Земли.
Во времена великих побед и суровых испытаний коммунисты всегда были на передовой. Своим примером они учили сохранять верность присяге, берегли святое воинское братство. «Коммунисты, вперед!» − этому девизу КПРФ верна и сегодня.
В мире вновь неспокойно. Но мы уверены, что наши солдаты и офицеры помнят лучшие традиции русской и советской армии. Убеждены, что по первому зову Отчизны они готовы выступить на защиту нашей любимой Родины.
С праздником Вас, дорогие товарищи!
Со 100-летием нашей Красной Армии и Флота!
Крымский реском КПРФ