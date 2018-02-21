Вместе бороться за честные выборы!

13 февраля в помещении Крымского рескома КПРФ состоялось первое заседание Координационного общественного совета в поддержку народного кандидата на должность Президента РФ Павла Николаевича Грудинина. В состав совета вошли руководители республиканских общественных организаций, представляющих научные, образовательные, культурные организации, женское движение «Надежда России», молодежные движения, Союз советских офицеров, а также представители общественных организаций города Симферополя и экологических организаций.
Сергей Богатыренко поприветствовал всех собравшихся и определил круг вопросов, которые необходимо совместно обсудить. Перед началом большого разговора участники координационного совета смогли посмотреть фильм «Территория социального оптимизма», рассказывающий о совхозе им. Ленина, возглавляемом Павлом Николаевичем Грудининым.
Затем состоялся заинтересованный разговор о совместной деятельности по поддержке кандидата на должность Президента РФ Павла Грудинина. В ходе обмена мнениями определились основные векторы работы, которые послужат единым подходом в организации агитации и пропаганде среди избирателей Республики Крым кандидата Павла Грудинина. Участниками совета было отмечено, что кандидатура Павла Грудинина является самой привлекательной среди всех кандидатов на должность Президента РФ. Его избирательная программа «20 шагов Павла Грудинина» — тому яркое подтверждение. Эта программа государственника и патриота, гражданина и старателя. Крым, как и вся Россия, давно ожидает таких, как Павел Грудинин.
Члены координационного совета наметили конкретные организационные мероприятия как на ближайшее время, так и на перспективу всего избирательного марафона.
Участники координационного совета уверены, что ряды в поддержку кандидата на должность Президента РФ Павла Грудинина в Республике Крым будут ежедневно увеличиваться!
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ
ОБРАЩЕНИЕ
Координационного общественного совета
18 марта крымчанам впервые предстоит избрать Президента РФ. Мы, представители разных общественных организаций Республики Крым, объединились с тем, чтобы поддержать народного кандидата на должность Президента Грудинина Павла Николаевича. Наш выбор осознанный, ибо мы прекрасно понимаем, что от выборов 18 марта зависит будущее нашей страны.
Это будущее должно существенно отличаться от той социально-экономической политики, которая насаждалась в России последние 18 лет.
Нам говорят об экономическом, культурном и научном подъеме страны, в то время как промышленность не работает, сельское хозяйство развалено, наука в загоне, национальная культура подавлена эрзацами иностранного происхождения.
Нам заявляют о росте доходов и якобы наступающем изобилии, в то время как в действительности страна задыхается от бедности.
Нам говорят о законности, в то время как коррупция все больше и больше разъедает весь государственный организм.
Нам говорят о социальной справедливости, а в стране 25 миллионов жителей находятся за чертой бедности.
Нам говорят о подъеме малого и среднего бизнеса, в то же время рука чиновника отбивает всякое желание заниматься бизнесом.
Мы обращаемся ко всем думающим избирателям, к людям, которые хотят во всем разобраться, которые не поддаются зомбированию телеящика и болеют за судьбу Отечества. Решать, как жить дальше, в конечном счете - избирателям.
Мы приглашаем всех неравнодушных к работе созданного Координационного общественного совета с тем, чтобы изменить нашу жизнь. Мы уверены, что девиз нашего кандидата «Справедливость. Родина. Народ.» отражает чаяния всех крымчан.
Грудинин тот кандидат, которого уже давно ждет вся Россия!
Мы ждем вас по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Долгоруковская (К.Либкнехта), 10-а.