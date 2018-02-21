РОДИЛАСЬ ТЫ ПОД ЗНАМЕНЕМ АЛЫМ

23 февраля многие из нас - воины армии и флота, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Советских Вооруженных Сил, все, кто не предал, не дрогнул, не изменил, а остался верен советской военной присяге, отмечают 100-летнюю годовщину Советской Армии и Военно-Морского Флота. Этот праздник всегда был и останется одним из уважаемых, ценимых в нашем народе, он имеет глубокие исторические корни.
Гражданская война и иностранная военная интервенция закончились полным крахом нашествия международного империализма на Страну Советов. Социализм выиграл первую решающую битву против сил капиталистического мира. Победа советского народа и его Вооруженных Сил над объединенными силами внешней и внутренней контрреволюции имела всемирно-историческое значение. 16 сентября 1918 года постановлением ВЦИК был учрежден первый советский орден - орден Красного Знамени. За годы гражданской войны орденом Красного Знамени было награждено свыше 14900 человек, из них: 28 женщин, дважды были награждены 283 человека. Тремя орденами Красного Знамени был награжден 31 человек. Четырежды орденом Красного Знамени было награждено 4 человека, это Фабрициус Я.Ф., Блюхер В.С., Вострецов С.С., Федько И.Ф.
Непобедимой и легендарной Красная Армия стала после победы на КВЖД в 1929г., в смертельных схватках у озера Хасан в 1938 году, на Халхин-Голе в 1939 году, в войне с Финляндией в 1939-1940 гг., на полях сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Не надо забывать, что без Победы Красной Армии в гражданской и Великой Отечественной войнах не существовало бы советского государства, когда решалась судьба Родины и родной советской власти.
В 30-х годах произошли изменения и в структуре высших органов военного управления. 20 июня 1934 года был упразднен Реввоенсовет СССР, а наркомат по военным и морским делам переименован в Наркомат обороны СССР, его возглавил Ворошилов К.Е. 22 сентября 1935 года штаб РККА преобразован в Генеральный штаб РККА, его возглавил Егоров А.И.
Рост Военно-Морского Флота и повышение его роли в обороне страны обусловили создание общесоюзного Наркомата ВМФ в декабре 1937 года, первым наркомом стал армейский комиссар 1-го ранга Смирнов П.А. С 1939 года по 1946 год ВМФ возглавлял Кузнецов Н.Г.
22 сентября 1935 года постановлением ВЦИК и СНК было введено высшее военное звание Маршал Советского Союза, 20 ноября 1935 года это звание было присвоено Героям Гражданской войны: Блюхеру В.К., Буденному С.М., Ворошилову К.Е., Егорову А.И., Тухачевскому М.Н. В 1940 году это звание получили Тимошенко С.К., Кулик Г.И., Шапошников Б.М. За годы Великой Отечественной войны это звание было присвоено 9 советским полководцам. В послевоенное время звание Маршала Советского Союза было присвоено 22 советским военачальникам. Последний это звание получил участник Великой Отечественной войны в ознаменование 45-летия окончания Великой Отечественной войны в 1990 году министр обороны СССР Язов Д.Т. Всего за всю историю Советских Вооруженных Сил это звание имел 41 человек, из них 11 маршалов Советского Союза были наркомами обороны и министрами обороны.
Решающую роль в Победе над фашизмом сыграли советский народ и его Вооруженные Силы, которые поднялись на всенародную священную войну. Организатором и вдохновителем Победы советского народа в годы Великой Отечественной войны стала партия коммунистов. Около 3 млн. коммунистов положили свои жизни на алтарь Победы. Это почти каждый второй павший на поле боя. В Компартию вступило более 6 млн. человек. Сотни тысяч партийных и комсомольских билетов, пробитые пулями, залитые кровью, свидетельствуют о тех, кто первым поднимался в атаку, кто вел армию к Победе. Важным фактором Победы была дружба и братство народов. За годы Великой Отечественной войны 11632 человека стали Героями Советского Союза, из них 104 - дважды Героями Советского Союза, 3 человека - трижды Героями Советского Союза. Это: Покрышкин А.И., Кожедуб И.Н., Жуков Г.К. Звание Героя Советского Союза получили 87 женщин. Кстати, за всю историю существования этого звания, а оно было учреждено постановлением ВЦИК 16 апреля 1934 года, с 1934 года по 1991 год, до развала СССР, это звание было присвоено 12773 человекам. Из них дважды Герои – 153 человека, трижды Герои Советского Союза – 3 человека, четырежды Герои Советского Союза – 2 человека. Это Жуков Г.К. и Брежнев Л.И. Из женщин – 95 человек, среди них – Савицкая С.Е., первая женщина дважды Герой Советского Союза. Перед Великой Отечественной войной звание Героя Советского Союза имели 626 человек, из них 5 человек дважды Герои Советского Союза, это военные летчики Смушкевич Я.В., Грицевец С.И., Кравченко Г.П., Денисов С.П. и полярный исследователь Папанин И.Д. (крымчанин). Среди Героев Советского Союза, получивших это звание в годы Великой Отечественной войны, – представители большинства наций и народностей СССР.
Все народы СССР были едины, а значит непобедимы. Великая Отечественная война принесла на нашу землю неисчислимые страдания, горе и смерть почти в каждую семью. В ходе Великой Отечественной войны СССР понес самые большие потери. Пали на полях сражений, в ходе налетов фашистской авиации и в концлагерях около 27 млн. человек. Враг стер с лица земли десятки тысяч деревень, сотни городов, уничтожил не подлежащее счету число материальных и культурных ценностей.
В годы Великой Отечественной войны героизм солдат, матросов и офицеров Красной Армии и Флота принял поистине массовый характер. За проявленные мужество и героизм на фронте более 7 миллионов советских воинов были награждены орденами и медалями. В советское время были широко известны подвиги Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Николая Гастелло, Виктора Талалихина. Подвиг Александра Матросова повторили свыше 150 человек. Сотни советских летчиков, свыше 500 повторили подвиг Виктора Талалихина – таран вражеского самолета, а некоторые из них совершили этот подвиг по два, три и даже четыре раза – это летчик Ковзан Б.И.
Победа в Великой Отечественной войне достигнута самоотверженными усилиями всего советского народа и его Вооруженных Сил, высоким уровнем советского военного искусства, выдающимися полководцами во главе с Верховным Главнокомандующим Генералиссимусом Победы И.В. Сталиным, а также Маршалами Советского Союза Жуковым Г.К., Рокоссовским К.К., Коневым И.С., Мерецковым К.А., Говоровым Л.А., Василевским А.М., Малиновским Р.Я., Толбухиным Ф.И., генералами армий Еременко А.И., Баграмяном И.Х., Антоновым А.А. Ватутиным Н.Ф., Черняховским И.Д. и другими. Также внесли вклад в Победу старая советская гвардия – Маршалы Советского Союза Ворошилов К.Е., Буденный С.М., Тимошенко С.К., генерал армии Тюленев И.В. Их имена золотыми буквами вписаны в боевую летопись Советских Вооруженных Сил.
В послевоенный период воротилы мирового капитала развязали «холодную войну», гонку вооружений, агрессию против Кореи, Египта, Вьетнама, Кубы, Ирака, Югославии, Ливии, Сирии и других стран. Вторая мировая война закончилась появлением оружия массового поражения, что оказало большое влияние на послевоенное строительство армии и флота. Ядерный удар США по японским городам Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года заставил человечество по-новому взглянуть на вопросы войны и мира. Создание СССР в 1949 году ядерного оружия изменило подход к проблеме войны.
С реальной оценкой этого оружия вырисовывались общие контуры Вооруженных Сил, способные вести военные действия в различных условиях. Блок НАТО, созданный в 1949 году, имел основную цель препятствовать распространению идей социализма и коммунизма в Западной Европе, на Дальнем Востоке и в других странах мира. В противовес НАТО в мае 1955 года был образован Варшавский Договор, куда вошли 8 социалистических стран во главе СССР. Были образованы Объединенные Вооруженные Силы стран Варшавского Договора; первым Главнокомандующим был назначен Маршал Советского Союза Конев И.С. Период 1946 г. -1991 г. в мировую историю вошел как период «холодной войны» когда мир стоял на грани ядерной катастрофы. Гонка вооружений распространилась на все сферы: землю, воздух, море. Так, только с 1946 г. по 1991 год американские вооруженные силы 250 раз использовались за границей. Нашей стране пришлось вкладывать в оборону огромные средства. Мы создали надежный ракетно-ядерный щит. В советское время оборонка была двигателем прогресса. С конца 80-х годов XX столетия под возгласы доморощенных «демократов» враги СССР делали все возможное, чтобы уничтожить наши армию и флот. Приспособленцы и откровенные предатели в руководстве страны, в силовых структурах сделали свое грязное дело. Непобедимая и легендарная пала не на полях сражений, а при помощи тех, кто нарушил присягу, данную на верность трудовому народу. При Ельцине, а также реформами Сердюкова была распродана материально-техническая база, армию покидали квалифицированные кадры, которые пополняли офицерский корпус, сокращались академии, военные училища, округа, корпусы, дивизии. Распродавались или уничтожались военные городки. Ветераны Вооруженных Сил вынуждены были вымаливать достойную пенсию, жилье, морально-нравственное спокойствие.
Мы, ветераны Красной Советской Армии и Военно-Морского Флота, сможем донести до наших детей и внуков, правнуков, молодежи правду о том, что в советские годы армия была любимицей народа. Руководство страны делало все, чтобы солдат был здоров, сыт, обут, одет, вооружен лучшим в мире оружием. Служба в армии была делом чести, доблести и геройства. Преемственность лучших традиций отражалась в литературе, кино, театрах, плакатах, памятниках, где в одном строю стояли суворовские чудо-богатыри и герои-красноармейцы.
Крымская земля обильно полита кровью советских воинов, оборонявших и освободивших Крым от немецко-фашистских захватчиков. Оборона Перекопа, Керчи и Севастополя навечно вписана в историю Великой Отечественной войны. Еще большей славой великого подвига покрыли себя воины при освобождении Крыма от фашистской оккупации в апреле-мае 1944 года. Не случайно в Крыму, как ни в одном регионе России, находятся два Города-героя – Севастополь и Керчь.
23 февраля ассоциируется с мужеством и стойкостью, силой духа и беззаветного служения Отчизне. Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто в трудное время мужественно защищал свою землю, и тем, кто сегодня стоит на страже ее рубежей.
Да здравствуют овеянные славой побед доблестные Советские Вооруженные Силы!
Юрий Осипенко,
член Крымского рескома КПРФ, ветеран Вооруженных Сил СССР,
председатель Совета КРО инвалидов войны и
участников боевых
действий