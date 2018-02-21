Письмо в редакцию

В газете «Искра правды» (№5, 2018) был размещен материал за подписью А. Небоги, в котором на примитивном уровне «разоблачается» деятельность КПРФ по укреплению связей с Компартией Китая, в целом с Китайской Народной Республикой.
А. Небога не согласна и с этим утверждением: «Вот только слово «социализм» в его высказывании вряд ли уместно, а в остальном лучше не скажешь - «Комбинация капитализма, феодализма и рабства!»
Далее публикатор утверждает: «Высочайший уровень эксплуатации, бесправие, запрет на деятельность профсоюзов, невозможность защитить свои социальные права, рост безработицы, социального неравенства, дошедшего до предельной поляризации в обществе, 5% населения Китая владеет 80% богатства всей страны».
«Кто же может восторгаться таким «экономическим чудом» в социалистическом Китае? Кто может петь дифирамбы и возносить осану Компартии Китая?» - задает вопрос автор статьи. И сама же отвечает: «Только ярые враги трудящихся». А кто «враги трудящихся?» Послушаем А. Небогу: «Вот такой социализм с китайской спецификой, зюгановской или грудининской, собирается строить КПРФ во главе с Г.А. Зюгановым».
Дальше мы весь этот бред передавать не будем. Отметим, что сильно задел «коммунистов России» выбор КПРФ кандидатом на должность Президента страны Павла Николаевича Грудинина. Это вам не какой-нибудь Сарайкин, извините, - Сурайкин.
А что касается Китая, то мы приведем цитаты из официальных источников, где публикуются оценки руководства так называемых «коммунистов России» в отношении Компартии Китая, социализма и т. д. Вот они: Сурайкин: «Народный Китай демонстрирует фантастические темпы развития, сохраняет социалистические традиции, непрерывно улучшает уровень жизни трудящихся <...> Партия «коммунисты России» будет учиться у Коммунистической партии Китая. <...> Китай успешно строит социализм <...> Долг «коммунистов России» - противостоять клеветническим кампаниям против великого народного Китая!».
Или более свежее: «коммунисты России» считают, что российскому правительству стоит внимательно присмотреться к опыту социалистического Китая, к умелому управлению этой огромной страны со стороны Компартии <...> «коммунисты России» с восхищением наблюдают за огромными успехами, достигнутыми КНР и КПК, возлагают на Китай надежды как на образцовое социалистическое государство XXI века».
Достаточно.
Как видите, верхушка «коммунистов России» не заметила в современном Китае никакой «комбинации капитализма, феодализма и рабства». Я высылаю руководству этой партии оценки современного Китая, выводы о компартии Китая по строительству социализма их «крымскими политологами», чтобы они смогли сравнить свою позицию с позицией крымских горе-политиков.
Но главное я вижу в другом: «коммунисты России» настолько перепугались Грудинина, что заподозрили в этом сговор КПРФ с компартией Китая, которая успешно строит социализм.
Нелли Кулик,
с. Скворцово
Симферопольского района