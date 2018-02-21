Вопрос в лоб Сергею Богатыренко

- Сергей Васильевич, что для вас значит 23 февраля?
- 23 февраля - день, история которого стала непосредственной частью нашего прошлого, настоящего и будущего. Это не просто дата - защита Родины - это вековые традиции русского народа. Начиная от былинных богатырей и заканчивая современной армией, наши защитники славились храбростью, героизмом, самопожертвованием во благо своей отчизны.Сразу после Великой Октябрьской социалистической революции, в тяжелейших условиях принималось историческое решение о создании новых Вооруженных Сил. В принятой 25 января 1918 года Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа декретировалось «образование социалистической Красной армии рабочих и крестьян». Через три дня соответствующее решение принял Совет Народных Комиссаров РСФСР. Спустя месяц красноармейцы уже противостояли германскому наступлению. 23 февраля 1918 года с выходом воззвания «Социалистическое отечество в опасности!» многие тысячи добровольцев встали на защиту Республики Советов. Состоялось подлинное рождение Рабоче-крестьянской Красной Армии.
23 февраля прошло вместе со всей страной гражданскую, Великую Отечественную, становление советского государства, а также возврат к исконно русским традициям. Одним словом, 23 февраля – праздник Мужчин с большой буквы, готовых в любую секунду стать стеной на пути малейшей опасности.
23 февраля прошло вместе со всей страной гражданскую, Великую Отечественную, становление советского государства, а также возврат к исконно русским традициям. Одним словом, 23 февраля – праздник Мужчин с большой буквы, готовых в любую секунду стать стеной на пути малейшей опасности.
Особое значение Красной армии выразилось в Победе над фашистской Германии. Советский солдат очистил от коричневой чумы не только свою Родину, но и всю Европу. Цена этой Победы - миллионы погибших солдат и зверски замученного мирного населения. Благодаря грамотной организации, сплочению всего народа, самоотверженному подвигу советских солдат, максимальной поддержке армии, наши защитники одержали победу.
Уникальность и сила нашей армии всегда издревле опиралась на особый непобедимый дух наших защитников. Это подтверждено великим множеством подвигов и самоотверженных поступков, совершаемых во все времена, начиная с былинных богатырей, Донского, Суворова, Ушакова, Буденного, Жукова и др. и заканчивая нынешним временем, когда русский летчик Роман Филиппов, до последнего отстреливавшийся от бандитов, со словами «это вам за пацанов» подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен и в последний миг своей жизни уничтожить хоть сколько врагов. Вечная память Героям!
Поздравляю всех мужчин со 100-летним юбилеем образования Рабоче-крестьянской Красной армии. Всем здоровья, крепости духа и готовности в любой момент прийти на защиту нашей Родины.