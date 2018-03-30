Власть в своей речи льет одну воду

В связи с перекрытием Украиной Северо-крымского канала жители полуострова испытывают определенные трудности как с подачей питьевой воды, так и с использованием ее для хозяйственных и бытовых нужд. К сожалению, не все органы исполнительной власти могут оперативно и качественно решать водный вопрос.
п. Гвардейское
Гвардейское — поселок Симферопольского района с населением более 20 тысяч человек. Несмотря на неплохую инфраструктуру поселка, жители не один год жалуются на ужасное отношение со стороны «Водной компании». Так, каждый четверг население остается без воды под предлогом того, что необходимы ремонт оборудования, устранение прорывов, хлорирование и подобные мероприятия. И все бы ничего, как говорится — все можно перетерпеть, но после «чистого четверга» в последнее время стали появляться «Чистая пятница, суббота и даже воскресенье». Находясь по полнедели без воды, особенно в зимний период, жители поселка были встревожены происходящим и неоднократно обращались в данную компанию с жалобами, на что лишь получали неаргументированное повышение тарифов на непредоставляемые услуги.
Последней каплей в таком хамском отношении стало очередное хлорирование, которое крымская «Водная компания» проводила почему-то в среду, а предупредить жителей об данной работе не посчитала нужным. Так, жители узнали о данном факте лишь после обеда, что в итоге привело к отравлениям, и вот терпение жителей лопнуло. Вместе с секретарем Гвардейского первичного отделения КПРФ люди начали собирать подписи с требованием разобраться с ситуацией в крымскую «Водную компанию», Роспотребнадзор и в СЭС.
Что люди получили в ответ? Жалкие отписки из «Водной компании», что проверка прошла успешно и качество воды в норме, а отключение по четвергам согласовано с сельским советом. А Роспотребнадзор не удосужился ответить вовсе. Но больше всех порадовала служба СЭС, которая после обращения активно начала работать с местными жителями — пытаясь их запугать уголовными делами за якобы выдуманные обвинения. Но бюрократические тяжбы продолжаются, цены на услуги ЖКХ растут, а жителям поселка можно пожелать лишь терпения и надежды на то , что у «Водной компании» появится элементарная совесть.
Красноперекопск
Первоочередная проблема для Красноперекопска и Красноперекопского района – низкое качество воды из-за повышенного уровня минерализации. В этой связи необходимо принять краткосрочные меры для выхода из сложившейся ситуации и пересмотреть обоснованность тарифов на воду. Невозможно подавать людям практически морскую воду и говорить, что она питьевая.
Проблема снабжения севера полуострова питьевой водой возникла после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году. Сейчас воду для жителей поставляют из артезианских источников. Помимо граждан, высокую потребность в пресной воде испытывают крупные химические предприятия («Крымский титан», «Крымский содовый завод» и «Бром»). По прогнозам министра промышленной политики республики, они обеспечены водой из подземных источников максимум на два года.
Для решения проблемы предлагалось построить опреснительную станцию, но проект пока не реализуется из-за его высокой стоимости (около 50 млрд. рублей) и отсутствия инвестора. На данный момент власти Крыма остановились на варианте с переброской пресной воды из Тайганского водохранилища: частично по руслу Северо-Крымского канала, частично по трубопроводу.
п. Льговское
Жители села Льговское Кировского района давно уже бьют тревогу: они лишены местной властью права пользоваться экологически чистой питьевой водой.
История эта давняя, как между прочим и «правители» кировского района, ловко перешедшие из времен «незалежности» в современную Россию. Жители Кировского района устали от этой власти, которая представляет из себя закрытый «клан», состоящий из чиновников, бизнесменов местного и республиканского разлива и «преданных» руководству района людей. Именно они пытаются контролировать местную жизнь. Те, кто позволяет излишнюю политическую активность, всячески выдавливаются из общественной жизни района. Хотя сама эта власть мало на что способна. Если бы не шефская помощь из Белгорода, то оставался бы район таким же, как во времена «незалежности». Вот и на этот раз история, которую нам поведали жители села Льговское, говорит о полной бездеятельности и не способности «отцов» Кировского района эффективно и по-государственному управлять.
Первому секретарю
Крымского республиканского
Комитета политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Богатыренко С.В.
Жители села Льговское Кировского района обращаются к Вам за помощью.
На протяжении ряда лет у нас проблема с питьевой водой. По этому поводу даже состоялась встреча наших граждан с главой Республики Крым С.В. Аксеновым на выездном приеме 03.02.2018 г.
Суть вот в чем. Имеются две скважины предприятия «Воды Крыма» и есть водохранилище у села Долинное, построенное еще в годы советской власти, в которое вода заканчивалась из Северо-Крымского канала. Понятно, что в водохранилище вода поступала неочищенная, для полива сельхозугодий, а также огородов местного населения. В 2017 году, когда днепровская вода в Крым уже не шла, водохранилище пополнили из речки Индол. Естественно, чтобы использовать для технических целей, тем более, что и само водохранилище сто лет не чистилось.
На выездном приеме С.В. Аксенов дал поручение местным властям решить вопрос и на питьевые цели подавать воду из тех самых двух скважин предприятия «Воды Крыма». Однако не тут-то было. Качают нам грязную и с запахом болота воду из водохранилища. Правда, хлорируют, а еще через песочный фильтр пропускают. Решили, что хватит и этих мер. Что вышло в итоге? Пить такую воду невозможно, народ вынужден покупать в магазинах бутилированную. Вероятно, вода, обильно хлорированная, и на полив не годится – погорит вся рассада.
Ну а воду из двух хороших скважин, из которых можно брать в сутки 400 кубометров, чего хватило бы на села Льговское и Золотое Поле, сбрасывают в реку. Это ли не преступление?
В настоящее время жители собирают подписи на имя главы Республики Крым С.В. Аксенова: почему его поручение не выполнено и почему местные власти, можно сказать, его подставили.
С уважением
Е.И. Масло, секретарь Льговского первичного отделения КПРФ
Р.S. Первый секретарь Крымского рескома КПРФ направил данное обращение для рассмотрения и принятия срочных мер руководителю Республиканской санитарной эпидемиологической службы, в соответствующие министерства и ведомства и взял данный вопрос под личный контроль.