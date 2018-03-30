Крым после выборов

Состоявшиеся 18 марта выборы Президента Российской Федерации дали главный ответ на вопрос: кто будет заниматься реализацией внутренней повестки дня в ближайшие шесть лет и кто будет укреплять фундамент государственного строительства в Крыму. Каким же будет это государственное строительство? Какие меры будут предприняты уже в ближайшее время и чего ждать крымчанам в обозримом будущем − обо всем этом решили поразмышлять в редакции газеты «Коммунист Крыма».
Уже на следующий день после выборов крымские газеты порадовали своих читателей заголовками: «Крым подтвердил итоги Референдума 2014 года», «Крымчане дали отпор санкциям» и т. д. Громкие заголовки, впрочем, были оправданы соответствующим результатом — рекордно высокой явкой избирателей и вотумом доверия крымчан действующему Президенту страны Владимиру Путину, заручившемуся поддержкой 93% крымских избирателей.
Рекордному результату действующей власти объективно способствовал не только административный ресурс и соответствующий информационный фон, созданный центральными российскими и местными средствами массовой информации, но и высокий уровень доверия Владимиру Путину. Свою роль, бесспорно, сыграла и кампания по очернению наиболее серьезного конкурента Кремля Павла Грудинина, который фактически не имел возможности на равных условиях вести свою агитационную работу, полноценно участвовать в дебатах и отвечать на дезинформацию, распространенную в том числе о якобы открытых зарубежных счетах и сомнительных схемах присвоения совхоза им. В. И. Ленина, директором которого кандидат от КПРФ является уже более 20 лет.
Пока на материке эксперты, журналисты и избиратели размышляют на тему как бы сложились выборы, будь у всех участников избирательного процесса реальные равные возможности, крымчане живут ожиданием реализации федеральных целевых программ в Крыму, открытия моста через Керченский пролив, завершения строительства нового аэропорта. И действительно, нам, крымчанам, есть с чем сравнить — то, что строится и развивается сейчас, в украинском прошлом было обречено на стагнацию, а то и вовсе забвение. Вот в этом-то моменте Крым существенно откличается от остальной страны...
...и ожидаемые последствия
Уже на третий день после выборов в прессу просочились интересные сведения, которые подтвердил источник в Правительстве Российской Федерации: впереди — закручивание гаек! Чиновники готовят пакет законопроектов, суть которых сводится к принятию непопулярных мер вроде повышения налоговой нагрузки на население, увеличение ставки по налогу на добавленную стоимость, введение налога с оборота, отмену отдельных льгот и компенсаций для производителей социально значимых товаров. Все логично — вопросы наполнения бюджета стояли остро и до президентских выборов, а обещания, данные в ходе избирательной кампании, требуют принятия радикальных мер.
Так сложилось, что после исторического Референдума 2014 года и вступления Крыма в состав России, крымчане еще не смогли в полной степени объективно оценить те условия, в которые они попали. Внешнеполитическая ситуация диктует Кремлю необходимость ускоренной интеграции Крыма в российскую реальность — именно поэтому Президентом и Правительством были инициированы федеральные целевые программы по строительству объектов инфраструктуры — строятся мост, новая трасса, завершаются работы по строительству нового аэропорта. Да и в социальной сфере крымчанам повезло — украинские пенсии были переведены в рубли и оказались в итоге выше пенсий россиян, проживающих на материке.
Тем не менее, глобальные процессы на материке затронут и крымчан: увеличение налоговой нагрузки, повышение акциза на топливо поднимут и без того высокие цены на продукты, медикаменты и товары первой необходимости, что в совокупности с потихоньку начинающими догонять материковые тарифами на коммунальные услуги приведет к значительным изменениям в соотношении с реальным положением дел в Крыму и на материке...
Чего нам ждать?
Тем не менее, будущее Крыма зависит и от совокупности целого ряда факторов, а не только от реализации федеральных целевых программ. Вопросы снабжения и самообеспечения Крыма стоят как никогда остро, и от их разрешения зависит будущее полуострова.
Снабжение — это прежде всего доступность транспортной инфраструктуры. Новый аэропорт, новые дороги, мост — все это вместе безусловно повысит доступность Крыма для производителей с материка, позволит упростить дорогу для туристов. Но мост только упростит, а не решит продовольственную проблему. Цены от открытия моста не снизятся, так как из Крыма фактически нечего вывозить! А между прочим, если бы перевозчикам не приходилось бы «гнать порожняк» на обратном пути из Крыма, стоимость услуг доставки была бы значительно ниже, а значит и цены на прилавках имели бы несколько иные значения.
Как же так получилось, что Крым, славившийся на весь Союз своими садами, винами и консервной продукцией, ничего не может предложить современной России? Ответ оказался на поверхности — неблагоприятные последствия от развала Советского Союза, смена общественно-политического строя привели к демонтажу и дальнейшему распаиванию земель колхозов и совхозов, уничтожению систем поливов и потере сельскохозяйственной техники. Второй удар Крым пережил уже в 2014 году, когда аграрии лишились воды — перекрытый украинскими радикалами Северо-Крымский канал фактически уничтожил некоторые отрасли сельского хозяйства, а по другим резко увеличил расходы, что в конечном итоге сказалось на высокой себестоимости крымской продукции. Крымские овощи и фрукты оказались дороже привозных материковых. В добавок ко всему целый ряд земель был выведен из оборота в связи с реализацией строительства аэропорта, новой трассы «Таврида», и строительства новой республиканской больницы им. Семашко.
Подвела аграриев и ситуация с легкой и пищевой промышленностью. Переработка сельскохозяйственной продукции производится в куда меньших объемах, чем в Советском Крыму. Даже если не брать во внимание тяжелое украинское наследие, когда холодильники-фруктохранилища отдельные дельцы сдали на металл, а некоторые сохранившиеся консервные заводы в связи с отсутствием средств на модернизацию превратили просто в склады! Стоит отметить, что печальная судьба консервных заводов в свою очередь усугубилась уничтожением к примеру такого гиганта, как «Симферопольский продмаш», специализировавшегося на обслуживании и поставке необходимого оборудования для консервного производства.
А ведь в советские годы одной из целей крымского производителя было накормить гостей и обеспечить своей продукцией туристическую и рекреационную сферу. Сегодня же приезжающие к нам предпочитают отдыхать в Крыму в частном порядке, а значит они обречены покупать продукцию не крымского происхождения, которая в лучшем случае была просто упакована где-то под Симферополем или Джанкоем. Организованный же поток отдыхающих отталкивают от крымских здравниц и отелей либо дороговизна, либо изношенный и потрепанный вид подобного рода учреждений.
Противоречиво обстоят дела и в топливно-энергетическом комплексе полуострова. С одной стороны, колоссальные запасы природного газа на шельфе Черного моря, которые позволяют теоретически государственному предприятию «Черноморнефтегаз» полностью обеспечить Крым, нивелируются отсутствием возможности хранить добытый газ, ведь возможности Глебовского газохранилища не позволяли хранить весь добытый газ в летние месяцы и добычу пришлось ограничить. А вот в зимние месяцы сокращенный объем добычи уже привел к нехватке в голубом топливе, и самодостаточному в газовом плане Крыму пришлось получать газ с материка. А ведь проблема могла быть решена путем инвестирования в реконструкцию Глебовского газохранилища или строительство нового хранилища.
Аналогичная ситуация и с крупнейшей в Восточной Европе солнечной электростанцией. Уникальный проект еще в 2014 году позволял генерировать солнечную энергию в объеме, превышающем объем генерирования солнечной электроэнергии всей России. Сегодня же, в силу тех или иных объективных и субъективных причин, проект экологически чистой энергии фактически не функционирует, а многочисленные сотрудники предприятия заняты не вопросом генерации энергии, а вопросом обеспечения сохранности оборудования и его обслуживания.
Совокупность данных факторов еще долго будет оказывать воздействие на жизнь крымчан. На повестке дня много вопросов, и не все из них могут решиться в обозримом будущем. Учитывая, что многое в нашей стране происходит лишь благодаря привязке к выборам, не может не беспокоить тот факт, что после выборов в местные органы власти в Крыму нас ждет долгая база без выборов. Тяжелее ситуация на материке — там ближайшие выборы предвидятся лишь в 2021 году!
Долгие годы без выборов — с одной стороны необходимый момент стабильности, когда власть может проводить как необходимые нужные стране реформы, так и усугублять дальнейшую ситуацию путем перекладывания всего бремени государственных расходов на населения страны. С другой стороны, может быть и хуже — кризисные моменты в экономике только усиливаются, а неблагоприятная внешнеполитическая ситуация еще более заводит ситуацию в тупик.
Но, несмотря на непростую конъюнктуру в сфере международных отношений, по состоянию на начало этого года в государственные ценные бумаги зарубежных стран, в том числе и Соединенных Штатов Америки, Правительство Российской Федерации вложило 108 млрд. долларов. А ведь эти средства можно было бы вложить в ту же реконструкцию Глебовского газохранилища, чтоб обеспечить реальную независимость Крыма от воздействий извне. Без подобных же мер Керченский мост станет лишь инструментом снабжения Черноморского Флота и обеспечением государственной безопасности Южного федерального округа.
Как бы там ни было, очевидно одно: Крым в составе России всерьез и надолго, только вот Россию в Крыму еще не до конца построили…
Назрела в Крыму, в первую очередь, кадровая перезагрузка, как на республиканском уровне, так и в местных органах власти. Опираться только лишь на одну политическую силу — это путь длительного и мучительного вхождения Крыма в состав России. Необходимо вводить новые силы, нужна политическая воля, которая, во-первых, консолидировала бы наше крымское сообщество, а, во-вторых, вывела бы Крым на скорейший путь по вхождению в состав России по всем направлениям.
Александр Фертиков