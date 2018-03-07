Дорогие и милые наши женщины!

От всего сердца поздравляю с самым радостным и светлым праздником — Международным женским днем!
Воистину 8 марта — праздник любви, весны и женственности. В этот день по традиции мы дарим вам цветы, как символ безграничной любви к вам.
8 марта — это и праздник красоты, красоты человеческой и природной. Все сливается в этом дне: и краски природы, и весенняя музыка, и особое настроение, и конечно, безмерное признание мужчин в особом статусе нашей славной половины человечества.
В четвертый раз мы будем отмечать Международный женский день в составе России. Вы, наши женщины, – гордость, слава и надежда России!
Желаем вам вечной весны в сердце, солнечного настроения, счастливой судьбы, чистого и мирного неба над головой.
С праздником! Будьте счастливы!
Первый секретарь
Крымского рескома КПРФ
Сергей Богатыренко