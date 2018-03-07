Руководителя Совета Кировского района — в отставку!

Об этом заявляют члены ветеранской организации Кировского района, которые на своем общем собрании 23 января избрали новое руководство общественной организации.
Газета «Коммунист Крыма» ( №2 за 26 января 2018 года) информировала, что в Кировском районе избран новый состав Совета ветеранов. Прошло больше месяца, а совет так и не смог приступить к своей работе. Виной тому — игнорирование вновь избранного Совета ветеранов со стороны, прежде всего, председателя Кировского районного Совета Олега Гордеева.
Первое. Районное руководство пытается доказать нелегитимность районного собрания ветеранов – якобы не было кворума. Повторяем: кворум был, что подтверждается списком подписей участников собрания при их регистрации 23.01.2018 г.
Второе. Причина абсолютно смехотворная: вновь избранному председателю Совета ветеранов не дают ключей от помещения, где располагался и должен располагаться Совет ветеранов. Там, за замком, вся документация, офисная техника и т.д. Более того, якобы срок аренды на это помещение закончился. Хотя это вопрос скорее не к Совету ветеранов, а к районной власти, обязанной содействовать столь нужной общественной организации.
Третье. Из уст руководителей района уже слышим о проведении альтернативного заседания президиума, а затем и собрания, чтобы избрать «послушного» председателя. Это вместо организации помощи и решения вместе с ветеранским активом проблем, которые окружают пожилых людей. К примеру, вместо победных реляций о наведении порядка в многофункциональном центре, бал в нем правят маклеры, забирая большинство талонов, а в Старокрымском филиале люди занимают ночные очереди в неотапливаемом, с бетонным полом помещении и ждут по 6-8 часов находясь в холоде. А проблемы с посещением поликлиник?..
Самой же главной проблемой мы считаем то, что по вине представителей власти в районной организации ветеранов сложилась нездоровая обстановка: две самостоятельные организации ветеранов Афганистана, две ветеранские организации во Льговском сельском совете, выход из состава районной Владиславовской сельской организации. Вот где пора задуматься об объединении усилий, а не выдвигать в руководящие органы организации кандидатуры, не любящие людей.
А нужен ли в принципе Совет ветеранов? Мы спросили у самих рядовых ветеранов:
В.Т. Пащенко: «Сколько ни захожу, дверь в Совет ветеранов закрыта. Так было и вчера, и сегодня. Сколько же еще продолжится? Пора начать работу, нам это надо».
Г.А. Орлова: «Искусственно тормозят работу Совета ветеранов. Избран новый состав, есть председатель. А вместо помощи только палки в колеса».
Л.М. Крикун: «Удивительно, что ветеранам негде собраться, обсудить свои проблемы, в том числе кому и какую помощь оказать. Ведь есть и больные люди, и инвалиды. Есть и те, кто готов заняться патриотическим воспитанием детей – их надо поддержать в их стремлении, спланировать встречи с молодежью».
З.А. Кичигина: «Если человека избрали в Совет ветеранов, доверили быть председателем – почему не дают работать?».
А.Г. Никонова: «В газетах читаем об эффективной работе ветеранских организаций в других районах. А у нас полтора года непонятная возня и в результате бездействие. Я помню, как в прежнем составе Совета ветеранов работала Л.П.Шубенкина. Всегда от нее было возможно получить и совет, и помощь. Совет ветеранов должен незамедлительно начать работать! Для людей. Мы ждем от районной власти поддержки, а не помех».
От редакции. Очень жаль, что руководство Кировского района игнорирует мнение своих жителей-ветеранов, людей, которые всю свою жизнь посвятили процветанию района. Трудно вообразить, что в наше время действующая власть от «Единой России» вмешивается во внутренние дела общественных организаций, и уж тем более, – ветеранской. Ни с правовой, ни с управленческой, ни с чисто человеческой такую позицию главы районного Совета понять невозможно. Либо мы видим в лице Гордеева зарвавшегося чинушу, которому все позволено, либо малограмотность руководителя района. В любом случае жители района могут и сами определить судьбу горе-руководителя. Для начала мы направим данную публикацию для рассмотрения Главе Республики Крым С.В. Аксенову, Председателю Госсовета Республики Крым В.А. Константинову, а также в Общественную палату Республики Крым. Мы также подтверждаем, что стоим на стороне ветеранской организации Кировского района.