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пятница, 27 апреля 2018 г.

История с запашком


Уважаемая редакция!
 «Старый город» в  Симферополе   хорошее название для туристической изюминки нашего города. В одном районе можно найти церкви, кенассы и мечети, стоящие рядом, и объединяющие людей разных национальностей и вероисповедания; к нашему району относится и музейный комплекс Неаполь Скифский. Но этот же район имеет огромные, но не нерешаемые проблемы: первая и самая главная проблема нашего района это отсутствие централизованной канализации, что очень усложняет нормальную жизнь рядовых граждан, так как некоторые жители района сливают содержимое выгребных ям на проезжую часть и тротуары. Это портит внешний вид района, дороги размываются, запах круглогодично стоит ужасный, санитарная обстановка района тоже очень страдает.
Удручающая картина и с тротуарами: некоторые так разрушены, что по ним невозможно идти ни пешком, ни тем более с коляской. В некоторых местах улиц тротуаров нет совсем, так как они сужаются, или застроены пристройками горожан, и приходится идти по дороге.
Не хватает или же отсутствуют совсем остановки общественного транспорта, нет навесов и скамеек, урн для мусора, есть голые площадки без знака, что это остановка общественного транспорта.
Отдельно хотелось бы отметить, что обстановка с транспортом тоже не очень хорошая. После того, как сняли кольцевой маршрут А и Б, стало еще сложнее добираться до некоторых районов города, таких, как автовокзал, например, по ул. Воровского ходил только этот маршрут, он же проходил мимо школы №21, теперь же в любую погоду приходится ребенка водить пешком, а это от нас, к примеру, более 2 км. Неоднократно жители района просили вернуть нам маршрут кольцевой А и Б, но получаем только отписки, что нет перевозчика.
В нашем районе также находится замечательная спортивная школа №3, поэтому хотелось бы что-то сделать с пешеходным переходом, не регулируемым у этой школы; если возможно, поставить там светофор, так как водители очень редко уступают дорогу, несмотря на то, что рядом остановка автобуса.
Хочу в очередной раз обратить внимание на проблемы нашего района. Я понимаю, что власть не читает наши письма с просьбами, но может быть в этот раз мы сможем привлечь ее внимание к нашему району.
Мы собрали подписи самых неравнодушных жителей района, которых объединяет желание сделать то место, где мы живем, гораздо лучше, чем сейчас.
Мы хотим изменить мнение о нашем районе у всех жителей города Симферополя, чтобы он был не гнойной раной в облике столицы, а достойным местом для времяпрепровождения всех горожан и гостей Крыма.

По поручению жителей
микрорайона Алена Письменная

P.S. Редакция газеты «Коммунист Крыма» направляет данное обращение депутатам от КПРФ Симферопольского городского совета тт. Кискину С.С. и Шкляренко В.Н. для дальнейшего обращения в соответствующие органы власти.