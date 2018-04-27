История с запашком

Уважаемая редакция!
Не хватает или же отсутствуют совсем остановки общественного транспорта, нет навесов и скамеек, урн для мусора, есть голые площадки без знака, что это остановка общественного транспорта.
Отдельно хотелось бы отметить, что обстановка с транспортом тоже не очень хорошая. После того, как сняли кольцевой маршрут А и Б, стало еще сложнее добираться до некоторых районов города, таких, как автовокзал, например, по ул. Воровского ходил только этот маршрут, он же проходил мимо школы №21, теперь же в любую погоду приходится ребенка водить пешком, а это от нас, к примеру, более 2 км. Неоднократно жители района просили вернуть нам маршрут кольцевой А и Б, но получаем только отписки, что нет перевозчика.
В нашем районе также находится замечательная спортивная школа №3, поэтому хотелось бы что-то сделать с пешеходным переходом, не регулируемым у этой школы; если возможно, поставить там светофор, так как водители очень редко уступают дорогу, несмотря на то, что рядом остановка автобуса.
Хочу в очередной раз обратить внимание на проблемы нашего района. Я понимаю, что власть не читает наши письма с просьбами, но может быть в этот раз мы сможем привлечь ее внимание к нашему району.
Мы собрали подписи самых неравнодушных жителей района, которых объединяет желание сделать то место, где мы живем, гораздо лучше, чем сейчас.
Мы хотим изменить мнение о нашем районе у всех жителей города Симферополя, чтобы он был не гнойной раной в облике столицы, а достойным местом для времяпрепровождения всех горожан и гостей Крыма.
По поручению жителей
микрорайона Алена Письменная
P.S. Редакция газеты «Коммунист Крыма» направляет данное обращение депутатам от КПРФ Симферопольского городского совета тт. Кискину С.С. и Шкляренко В.Н. для дальнейшего обращения в соответствующие органы власти.