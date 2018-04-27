Поиск по газете

пятница, 27 апреля 2018 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Бюро Комитета Крымского рескома КПРФ
«Вихри враждебные» вновь завеяли над Крымом. Опять мы слышим голоса о переносе памятника В.И. Ленину в Симферополе. Идея сноса переноса памятника не нова, она имеет длинную историю. Не нравился памятник президентам “незалежной” Кучме и Ющенко, его пытались снести так называемые “меджлисовцы”. Ни один раз заявляли о переносе памятника представители “Русской общины Крыма”. И вот свой голос подала республиканская общественная организация “Русское единство” в лице ее руководителя Елены Аксеновой, недавно заявившей, что этот памятник следует “цивилизованно перенести в иное место”. Главные “незалежники” пытались через снесение памятника как можно скорее стереть народную память о былых “властителях дум”, особенно российских. “Меджлисовцы” преследовали другую цель — создание своего “крымского ханства”. А некоторые деятели русских движений — вернуть скорее в Крым Россию царскую. И у всех на их пути стоял Ленин, якобы мешающий реализации их скудоумных планов.
Напомним вновь желающим “цивилизованно перенести” памятник В. И. Ленину в Симферополе. Памятник был торжественно открыт в ноябре 1967 года в год празднования 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. В церемонии открытия принимали участие представители трудовых коллективов всего Крыма. Такое массовое участие крымчан в открытии памятника вождю пролетарской революции вызвано было тем, что при самом непосредственном участии В. И. Ленина создавались в сложные годы гражданской войны Советская Социалистическая Республика Таврида (1918 г.) и Крымская Советская Социалистическая Республика (1919 г.). 18 октября 1921 года В.И. Ленин, как Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР, подписал Декрет о создании Крымской Автономной Советской Социалистической Республики по территориальному признаку. Именно этот Ленинский Декрет стал нормативно-правовым документом для воссоздания Крымской АССР в январе 1991 г. В свою очередь, итоговые нормативно-правовые документы, принятые после референдума 1991 г., стали основой для проведения мартовского референдума 2014 года по вхождению Крыма и города Севастополя в состав России.
Необходимо отметить еще два исторических документа, подписанных В. И. Лениным и определивших дальнейшее развитие Крыма: Декрет “Об использовании Крыма для лечения трудящихся”  (21 декабря 1920 г.) и Декрет “О Крымском государственном заповеднике и лесной биологической станции” (30 июля 1923 г.). Достаточно перечисления этих судьбоносных исторических документов, чтобы увидеть и осознать роль Владимира Ильича Ленина в судьбе Крыма и крымчан.
Вопреки официальным заявлениям о необходимости сохранять единство страны, вопреки патриотической риторике о величии страны, сохранении преемственности в понимании истории своей Родины, в Республике Крым постоянно поднимаются вопросы о переименовании улиц, вандалами оскверняются и рушатся памятники В. И. Ленину, как это было в Симеизе, Зуе и Судаке. Неоднократные попытки предпринимались перенести памятник В. И. Ленину православной организацией г. Красноперекопска.
И вот уже несколько десятилетий не дает покоя некоторым общественным деятелям памятник В.И. Ленину в Симферополе. Из украинских уроков нам хорошо известно: там, где покушались на памятники Ленину, там устанавливался режим неофашизма.
Бюро Комитета Крымского рескома КПРФ осуждает очередную попытку вбросить мысль о переносе памятника В. И. Ленину в общественное сознание крымчан.
Бюро также считает необходимым, чтобы по названной проблеме официально высказались руководители Республики Крым — Глава правительства и спикер Государственного Совета. Без четкой позиции по этому вопросу невозможно говорить ни о сохранении исторической памяти, ни о консолидации крымского сообщества, ни тем более о политической стабильности в Крыму.

Сергей Богатыренко,
первый секретарь Комитета
Крымского республиканского
отделения КПРФ