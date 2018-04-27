Бюро Комитета Крымского рескома КПРФ
«Вихри враждебные» вновь завеяли над Крымом. Опять мы слышим голоса о переносе памятника В.И. Ленину в Симферополе. Идея сноса переноса памятника не нова, она имеет длинную историю. Не нравился памятник президентам “незалежной” Кучме и Ющенко, его пытались снести так называемые “меджлисовцы”. Ни один раз заявляли о переносе памятника представители “Русской общины Крыма”. И вот свой голос подала республиканская общественная организация “Русское единство” в лице ее руководителя Елены Аксеновой, недавно заявившей, что этот памятник следует “цивилизованно перенести в иное место”. Главные “незалежники” пытались через снесение памятника как можно скорее стереть народную память о былых “властителях дум”, особенно российских. “Меджлисовцы” преследовали другую цель — создание своего “крымского ханства”. А некоторые деятели русских движений — вернуть скорее в Крым Россию царскую. И у всех на их пути стоял Ленин, якобы мешающий реализации их скудоумных планов.
Необходимо отметить еще два исторических документа, подписанных В. И. Лениным и определивших дальнейшее развитие Крыма: Декрет “Об использовании Крыма для лечения трудящихся” (21 декабря 1920 г.) и Декрет “О Крымском государственном заповеднике и лесной биологической станции” (30 июля 1923 г.). Достаточно перечисления этих судьбоносных исторических документов, чтобы увидеть и осознать роль Владимира Ильича Ленина в судьбе Крыма и крымчан.
Вопреки официальным заявлениям о необходимости сохранять единство страны, вопреки патриотической риторике о величии страны, сохранении преемственности в понимании истории своей Родины, в Республике Крым постоянно поднимаются вопросы о переименовании улиц, вандалами оскверняются и рушатся памятники В. И. Ленину, как это было в Симеизе, Зуе и Судаке. Неоднократные попытки предпринимались перенести памятник В. И. Ленину православной организацией г. Красноперекопска.
И вот уже несколько десятилетий не дает покоя некоторым общественным деятелям памятник В.И. Ленину в Симферополе. Из украинских уроков нам хорошо известно: там, где покушались на памятники Ленину, там устанавливался режим неофашизма.
Бюро Комитета Крымского рескома КПРФ осуждает очередную попытку вбросить мысль о переносе памятника В. И. Ленину в общественное сознание крымчан.
Бюро также считает необходимым, чтобы по названной проблеме официально высказались руководители Республики Крым — Глава правительства и спикер Государственного Совета. Без четкой позиции по этому вопросу невозможно говорить ни о сохранении исторической памяти, ни о консолидации крымского сообщества, ни тем более о политической стабильности в Крыму.
Сергей Богатыренко,
первый секретарь Комитета
Крымского республиканского
отделения КПРФ