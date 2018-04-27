Уважаемые крымчане!
1 Мая мы будем вместе отмечать День солидарности трудящихся. Это праздник тех людей, которые своим трудом создают благополучие страны, обеспечивают ее хозяйственно-экономическую стабильность и духовные движения. Современная Россия стократ экономически более слабая, чем Советский Союз. Либеральная модель экономического развития страны, установленная еще режимом Ельцина, полностью провалилась. Чтобы сохранить Россию от дальнейшего экономического краха и обвала, необходима новая программа развития. Такую программу имеет только наша политическая сила — КПРФ. Ее реализация — залог дальнейшего развития нашей страны.
К сожалению, у руководителей России нет никакой воли, чтобы претворить в жизнь программные установки КПРФ. Сколько подрывных усилий мы наблюдаем сегодня со стороны тех, кто разрушал когда-то Советский Союз. Они по-прежнему здесь, в сегодняшней России, управляют экономикой, стратегией государственного развития, культурой, информацией, диктуют нравы и определяют духовно-образовательный вектор страны.
Альтернатива всему этому — принятие программы КПРФ и осуществление на практике нового курса социально-экономического развития России. Такого курса, который раз и навсегда покончит с олигархическим режимом в стране и откроет дорогу человеку труда.
Да здравствует Первомай — День международной солидарности трудящихся!
Россия будет великой и социалистической!
Программа КПРФ — программа большинства!
С праздником, дорогие товарищи!
Сергей Богатыренко,
первый секретарь Крымского рескома КПРФ