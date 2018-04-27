Учение на все времена

5 мая исполняется 200 лет со Дня рождения великого мыслителя, общественно-политического деятеля и ученого-энциклопедиста Карла Маркса.
Учение Карла Маркса не устарело. Именно поэтому во всем мире с особым интересом следят за мероприятиями, которые приурочены к юбилею Карла Маркса. Так, на родине ученого, в городе Трир, состоится выставка «Карл Маркс 1818–1883 г.г. Жизнь. Работа. Время». Кроме того, в городе установили 6-метровую статую Карла Маркса, которую подарила Триру Китайская Народная Республика.
И дело не только в круглой дате. В Германии и в Великобритании, например, осталось немало памятников немецкому мыслителю, что лишний раз подтверждает значимость учения, которые открыл Карл Маркс в своих произведениях. И не помешала установке памятников ни «холодная война», ни отсутствие единства в общественном мнении о роли личности в истории.
А тем временем, в соседних странах проходит очередная волна декоммунизации, в результате которой демонтируются памятники советской эпохи, в том числе и памятники Карлу Марксу. Подвергаются переименованию улицы и проспекты. К сожалению, не лучше обстоят дела с исторической памятью и в нашей стране. Корни этой проблемы лежат в системе современного образования Российской Федерации. Отсюда и те поползновения в отношении памятников Советской эпохи, когда раздаются голоса снести/перенести тот ли иной советский памятник.
Страна, пережившая тяжелейший социально-политический кризис 90-х годов, вызванный необузданным процессом первичного накопления капиталов, ныне переживает второй, не менее тяжелый кризис – кризис политического сознания, обусловленный западной ориентацией политической элиты России.
Высшая школа России, отказавшись от советского наследия, полностью заменена западными стандартами образования. Современные специалисты в области экономики, философии, политологии, истории и других гуманитарных наук не изучают творческое наследие Карла Маркса. В то же время в зарубежных высших учебных заведениях типа Гарварда, готовящих политическую элиту США, наследие Маркса изучается в полном объеме, в то время как томики классиков марксизма-ленинизма у нас в лучшем случае томятся в запасниках, а то и вовсе «арестованы».
Не потому ли наша страна вот уже свыше двух десятилетий все дальше и дальше откатывается назад от мировой научной дороги? Если посмотреть на процессы, протекающие в нашем обществе, то можно убедиться в том, что они как раз и протекают в русле тех открытий, которые сделал Маркс в своем фундаментальном труде «Капитал». Первичное накопление капитала, смена хозяйственного уклада – не об этом ли можно прочитать в работах Карла Маркса?
Накануне 200-летнего юбилея Карла Маркса хочется обратиться к тому самому «истеблишменту»: а не пора ли взять на вооружение передовые теоретические разработки современных зарубежных экономистов, едва ли не целиком и полностью базирующихся на работах классиков марксизма?
Сергей Богатыренко,
член ЦК КПРФ,
первый секретарь
Крымского рескома партии