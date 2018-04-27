Ленинские дни в Крыму

148-ю годовщину со дня рождения вождя мирового пролетариата В.И. Ленина коммунисты Республики Крым, ветераны партии и труда, Вооруженных Сил СССР, сторонники партии, члены ЛКСМ РФ и учащиеся, жители городов и районов нашей республики отметили возложением венков и цветов к памятникам основателю первого в мире социалистического государства.
Накануне 148-й Годовщины со Дня рождения В.И. Ленина на всей территории Республики Крым прошли Ленинские субботники, в которых приняли участие члены КПРФ и Ленинского комсомола, жители городов и сельских поселений, учащаяся молодежь полуострова. Были приведены в порядок мемориальные места, связанные с В. И. Лениным и его боевыми товарищами, работавшими в Крыму. 21 апреля в городе Симферополе прошли торжественные мероприятия, посвященные основателю первого в мире советского социалистического государства Владимиру Ильичу Ленину, организованные Крымским рескомом, Симферопольским городским и районным отделениями КПРФ.
В 10:00 коммунисты и комсомольцы столицы Республики Крым возложили цветы к памятнику В. И. Ленину на привокзальной площади, а на главной площади Симферополя состоялся торжественный митинг-концерт, в котором приняли участие коммунисты и комсомольцы, ветераны партии, труда и Вооруженных Сил СССР, представители Союза советских офицеров Крыма, Союза трудящихся, жители и гости города.
Под звуки песни «Ленин всегда живой!» участники митинга возложили цветы к памятнику В. И. Ленину.
Открыл и вел митинг-концерт член Крымского рескома КПРФ Александр Чернышев.
На митинге выступили первый секретарь Симферопольского городского отделения КПРФ, депутат городского совета Степан Кискин, председатель Совета Союза советских офицеров г. Симферополя Дмитрий Бобылев, первый секретарь Симферопольского районного отделения ЛКСМ РФ, студент Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Алексей Серов. Выступающие отмечали роль Владимира Ильича Ленина в развитии Крымской республики и в становлении Союза Советских Социалистических Республик. Все выступающие на митинге жестко комментировали попытки крымских властей перенести памятник В. И. Ленину с одноименной площади в Симферополе, а также попытку властей города Красноперекопска снести памятник вождю мирового пролетариата.
В торжественной обстановке были вручены партийные и комсомольские билеты вновь вступившим в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ.
На митинге прозвучали песни о Ленине в исполнении заслуженного артиста Республики Крым Игоря Юрченко и ветеранского хора Союза советских офицеров, а также звучали стихи в авторском исполнении.
Участники митинга единогласно приняли резолюцию в защиту памятника В. И. Ленину, которая будет направлена в Государственный Совет и Совет министров Республики Крым.
Керчь
Керченское городское отделение КПРФ совместно с керченским Комитетом ветеранов Великой Отечественной войны и воинской службы собрались у памятника В. И. Ленину.
Торжественное мероприятие открыл и вел секретарь Керченского городского отделения КПРФ Сергей Федорович Елисеев. На митинге выступили коммунисты Владимир Петрович Ольховский и Дмитрий Иванович Кармен.
Затем участники возложили цветы к памятнику В. И. Ленину.
Симферопольский район
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В поселке Николаевка у памятника Владимиру Ильичу Ленину состоялся митинг, в котором приняли участие коммунисты первичных отделений Николаевки и Раздольного, представители районной женской организации «Надежда России», комсомольцы районного отделения ЛКСМ РФ и школьники.
На митинге выступили член бюро комитета Крымского рескома КПРФ Марина Перестенко, ветеран партии Лидия Кондыбина, второй секретарь комсомола Алексей Серов и другие.
Участники возложили цветы к памятнику В. И. Ленину.
Возложения цветов прошли и в других поселениях района.
Феодосия
21 апреля коммунисты и комсомольцы Феодосии вышли на Ленинский, коммунистический субботник, где привели в порядок территории возле памятников В.И. Ленину и И.А. Назукину. Участники акции расчистили территории от листвы, сорняков и мусора.
Для коммунистов Феодосии субботники — это добрая традиция, которая помогает укрепить дух коллективизма и товарищества.
У памятника В.И. Ленину на Привокзальной площади 22 апреля состоялся митинг, в котором приняли участие коммунисты, члены городской организации ветеранов войны, труда и военной службы, представители городской женской организации «Надежда России» и комсомольцы.
Митинг открыл член бюро комитета Крымского рескома КПРФ, депутат Феодосийского городского совета Владимир Осауленко.
В выступлениях участников митинга была отмечена выдающаяся роль В.И. Ленина как создателя Коммунистической партии и основателя первого в мире социалистического государства. В конце митинга его участники возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
Евпатория
В канун 148-й годовщины со Дня рождения В.И. Ленина по зову сердца актив городского отделения КПРФ вышел на субботник. Не отставало от взрослых и подрастающее поколение. Ребята пришли помочь своим старшим товарищам.
Участники Ленинского субботника потрудились в благоустройстве территории в сквере Коммунаров, где находится памятник героям, погибшим от рук белогвардейцев в 1918-1919 гг., и также в благоустройстве территории возле памятника Д.Л. Караеву, также погибшему от рук белогвардейцев в 1918 г. Эти памятники дороги каждому жителю Евпатории, ибо они являются символами советской истории XX века.
22 апреля коммунисты города провели торжественное мероприятие у памятника В.И.Ленину, что расположен в центре Евпатории. На митинге выступили коммунисты В.С. Янкин, В.В. Билан и А.П. Муравлев. Секретарь первичного отделения №2 Оксана Таранина в торжественной обстановке вручила партийные билеты вновь вступившим в ряды КПРФ. Затем участники митинга возложили цветы к памятнику В.И.Ленину.
22 апреля коммунисты города провели торжественное мероприятие у памятника В.И.Ленину, что расположен в центре Евпатории. На митинге выступили коммунисты В.С. Янкин, В.В. Билан и А.П. Муравлев. Секретарь первичного отделения №2 Оксана Таранина в торжественной обстановке вручила партийные билеты вновь вступившим в ряды КПРФ. Затем участники митинга возложили цветы к памятнику В.И.Ленину.
Саки
Коммунисты города Саки организовали и провели субботник на территории, где расположен памятник В.И.Ленину.
Участники Ленинского субботника прибыли со своими инструментами и славно потрудились. Было вывезено несколько десятков мешков с мусором и побелены дорожки, отмыт памятник вождю. Хорошая погода и настроение коммунистов сопутствовали успешному труду в этот день.
Красногвардейский район
22 апреля в п. Красногвардейском у памятника В.И. Ленину был проведен митинг, организованный Комитетом районного отделения КПРФ. В митинге приняли участие коммунисты Янтарненского, Восходненского первичных партийных отделений КПРФ, жители поселка и представители общественных организаций. Митинг открыл и вел секретарь районного отделения А.В. Нечитайло. На нем выступили коммунисты, ветераны и сторонники партии. Член Бюро Комитета Крымского рескома, первый секретарь районного отделения КПРФ Сергей Полищук вручил в торжественной обстановке партийные билеты вступившим в ряды КПРФ Э.В. Мацокину, П.А. Валентинову, С.М. Приходцеву и комсомольский билет Эдуарду Пирогову. Он также вручил награды наиболее отличившимся коммунистам и сторонникам партии.
В поселке Октябрьском у памятника В.И. Ленину также состоялся митинг, в котором присутствовали коммунисты Октябрьского и Пятихатского первичных партийных отделений КПРФ.
Секретарь Октябрьского отделения В.И. Мельников поздравил всех присутствующих с Днем рождения В.И.Ленина. На митинге выступили А.И. Лопушанский, П.С. Тарантин, С.М. Костогрызова. В митинге приняли участие ветераны партии, труда и Вооруженных Сил СССР.
Агитационная группа первичного партийного отделения поселка Красногвардейское вручила участникам митинга очередные номера газет «Коммунист Крыма» и «Сельская правда».
К памятникам В.И. Ленину были возложены цветы.
Судак
22 апреля у восстановленного в прошлом году памятника В.И. Ленину состоялся митинг, на котором выступили первый секретарь городского отделения Игорь Кириченко, ветеран курортного движения в городе Судаке Г.Г. Соколов, ветеран партии, труда и войны И.И. Головин, ветераны Вооруженных Сил СССР В.П. Архипов, А.М. Торохов и другие.
Первый секретарь городского отделения КПРФ вручил партийную награду товарищу Н.В. Клюеву.
Участники митинга возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
Красноперекопск
Коммунисты Красноперекопского городского и районного отделений КПРФ, сторонники партии провели шествие и митинг в честь 148-й годовщины со Дня рождения Владимира Ильича Ленина.
Митинг открыл и вел первый секретарь Красноперекопского городского отделения КПРФ, депутат городского совета Павел Синяков, который поздравил присутствующих с Днем рождения вождя мирового пролетариата и рассказал о мировом значении идей и дел В.И. Ленина. В своем выступлении Павел Синяков затронул и тему «ленинопада» в Крыму, которая актуальна и для города Красноперекопска. «Коммунисты никогда не позволят глумиться над историей, в том числе и советского периода».
В церемонии возложения цветов принял участие член Крымского рескома КПРФ, ветеран партии, комсомола и труда, почетный житель города Красноперекопска, почетный мелиоратор Украины, заслуженный работник местного самоуправления в Автономной Республике Крым, Кавалер многих советских орденов Георгий Иванович Капшук.
По сложившейся традиции коммунисты и сторонники партии запланировали в ближайшее время провести Ленинский субботник.
Мероприятия, приуроченные к 148-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина, прошли во всех городах и районах Республики Крым.
Пресс-службы
городских и районных отделений КПРФ