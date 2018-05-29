В Крыму при непосредственном участии партийного и комсомольского актива состоялись традиционные торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня пионерии.
В Симферополе, на Аллее пионеров-героев состоялась торжественная пионерская линейка, посвященная 96-й годовщине со Дня образования пионерской организации. На торжественной линейке присутствовали школьники, ветераны партии, комсомола и пионерского движения. На линейке ребят поздравил председатель Совета союза ветеранов комсомола Крыма Владимир Михайлович Максимов. Он рассказал ребятам об истории пионерии и о том, как почетно быть пионером сегодня. Также на мероприятии выступили секретарь Крымского рескома КПРФ Алексей Нестеренко, секретарь Симферопольского городского отделения КПРФ Степан Кискин и главная пионервожатая в Крыму Анастасия Лабунец.
Самым торжественным и волнительным моментом линейки стало произнесение пионерской клятвы, после которой юным крымчанам были повязаны алые галстуки, которые, как известно по стихотворению Степана Шипачева, с Красным Знаменем цвета одного!
Завершилась торжественная линейка возложением цветов к бюстам пионеров-героев и к памятнику «Комсомольцам всех поколений», а также фотографированием на память.
После завершения торжественной части пионеров ждал сладкий сюрприз, мастер-класс по рисованию пионерской символики и бесплатные аттракционы.
Керчь
В 96-ю годовщину создания пионерского движения керченские коммунисты провели субботник в Комсомольском парке. Субботник прошел сплоченно и активно, с воспоминаниями и песнями времен СССР. Участвовали в субботнике и ветераны партии, среди которых Шатунов Владимир Васильевич, Левенко Валентин Андреевич, Гвоздев Альберт Иванович. Все участники субботника были в пионерских галстуках.
Красногвардейский район
В Красногвардейском краеведческом музее состоялся праздник, посвященный празднованию Дня пионерии. В музей были приглашены ветераны — пионервожатые 70-90-х годов и пионерская организация МБОУ Петровская школа №1. Участники мероприятия смогли увидеть пионерскую атрибутику, школьные формы советского времени.
Заместитель директора музея Волик А. Н. подготовил видеоролики по истории возрождения пионерии в Красногвардейском районе. С воспоминаниями прошлых лет выступили ветераны партии и труда Литвинчук Г.С. и другие.
Такое же мероприятие было организовано в музее с. Восход ветераном партии и труда Готовчиковым Н.А.
Красноперекопск
Красноперекопские пионеры посетили село Почетное Красноперекопского района. На Братской могиле они почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы.
«В этом году все пионеры отмечают 96-ю годовщину создания пионерской организации», — сказал в своем выступлении первый секретарь Красноперекопского городского комитета, депутат городского совета от КПРФ Павел Синяков.
Во времена СССР в каждой школе существовали пионерские отряды и дружины. Много полезных дел было на их счету. Мы не должны забывать о своей истории, ведь это жизнь многих поколений ваших мам и пап, бабушек и дедушек. Пионерская организация родилась в далеком 1922 году, 19 мая. В те далекие годы юные пионеры активно участвовали в ликвидации безграмотности среди детей и взрослых, в борьбе с беспризорностью. Велика роль пионеров и в годы Великой Отечественной войны. Героизм юных пионеров в годы войны был по достоинству оценен страной, многие были удостоены высоких наград. Четырем пионерам было присвоено почетное звание Героя Советского Союза. Это Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Леня Голиков.»
Перед закрытием торжественной линейки первый секретарь Красноперекопского районного отделения КПРФ, председатель городского Совета ветеранов Стасевич Виктор Степанович поздравил ребят и пожелал им достойно нести звание пионера.
В завершение праздника все вместе спели песню, написанную в 1922 году Александром Жаровым: «Взвейтесь кострами, синие ночи…».
Ленинский район
Традиционно в Ленинском районе День пионерии проходит с размахом. Ведь здесь в трех населенных пунктах имеются пионерские организации. Самая большая из них, и не только в районе, но и во всем Крыму, находится в Багерово. Она насчитывает 160 пионеров вместе с 40 вновь принятыми из двух школ. Все пионеры объединены в одну большую пионерскую дружину, которая в свою очередь состоит из 7 пионерских отрядов. Данная пионерская организация считается старейшей в районе. Она существует еще с 90-х годов под бессменным руководством Филиппенко Любови Владимировны. Также пионерские организации имеются в Чистополье и Приозерном. Вместе они объединяют 80 пионеров.
19 мая в Багерово при участии педагогов-коммунистов Артаминой Анастасии Александровны, Бекировой Сусанны Диляверовны и Миловидовой Марии Владимировны, под руководством нашего коммуниста-ветерана Филиппенко Любови Владимировны прошла целая серия различных мероприятий на площади перед гарнизонным Домом офицеров. В мероприятии приняли участие секретарь ЦК ЛКСМ РФ Анна Клочкова, секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко, секретарь комсомола Крыма Илья Донченко и секретарь Ленинского районного отделения КПРФ Роман Головчин.
Торжественная линейка началась с выноса отрядных знамен, далее последовали рапорты председателей дружин. Затем пионеры продемонстрировали инсценировку шествия Бессмертного полка, когда прошлись с портретами пионеров-героев на площади перед Домом офицеров.
Затем почетные гости обратились с приветствием к юным пионерам.
Сергей Богатыренко поздравил всех с праздником, рассказал, что и сам принимал участие в пионерской линейке в отряде барабанщиков, вспомнил о пионерах-героях. «Пионерское движение очень важно в реалиях современной России, ведь именно пионерия учит детей быть патриотами своей родины и воспитывает в них моральные ценности. Несмотря на то, что нынешняя молодежь растет в век информационных технологий, именно благодаря нашей организации у детей есть возможность оторваться от смартфонов и поучаствовать в зарницах, походах и различных конкурсах, в которых ребята раскрывают свой потенциал. Пионер - значит первый, пионер - значит самый лучший, уважающий старших, любящий свою родину. Прием в пионеры для нас не только праздник, но и большое дело, ведь пионеры - наше будущее, опора комсомола, который в свою очередь является опорой нашей партии.»
Затем Сергей Васильевич вручил Почетные грамоты за активную гражданскую позицию, неоценимый вклад в развитие пионерской и комсомольской организаций поселка Багерово Хрони Елене Николаевне и Артаминой Анастасии Александровне. А по поручению Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова памятной медалью «100 лет Великой Октябрьской революции» награждены председатель Багеровского отделения Совета ветеранов Скотников Алексей Иванович и ветеран труда, освоительница целины Кондратенко Алла Васильевна. Партийный билет Сергей Богатыренко вручил Олейник Ксении Викторовне.
Анна Клочкова в своем выступлении пожелала ребятам здоровья, успехов в учебе, труде, дружбе, выразила надежду на то, что ребята обязательно прославят нашу родину каким-то открытием либо станут героическими защитниками нашей родины, пригласила в дальнейшем в ряды ЛКСМ РФ.
Илья Донченко также поздравил ребят с праздником, вручил комсомольские билеты Новиковой Алине и Хрони Нионэль. Таким образом, теперь в Багерово насчитывается и 13 комсомольцев. Активные ребята получили Почетные грамоты Крымского рескома ЛКСМ РФ.
Затем вновь вступающие в ряды пионеров ребята произнесли слова торжественного обещания. Они поклялись горячо любить и защищать свою Родину, свято выполнять законы юных пионеров, в учебе, работе и общественной жизни быть первыми, уважать и продолжать традиции старшего поколения, постоянно оказывать помощь ветеранам войны и труда, быть достойными гражданами своей Отчизны.
Почетные гости мероприятия повязали красные галстуки новой пионерской смене. Были возложены цветы к памятнику В.И. Ленину. После линейки был конкурс-смотр строевой песни и традиционная еще в советские годы зарница.
После подведения итогов зарницы все дети получили сладкий сюрприз — вкусное мороженое.
Нижнегорский район
В Нижнегорском районе уже много лет действует пионерская организация на базе Ивановской школы. Сегодня в ее составе - 25 мальчишек и девчонок. В 96-ю годовщину Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина в с. Ивановке прошли различные мероприятия, в которых приняли участие не только пионеры, а и все желающие с первого по восьмой классы.
В сельской библиотеке ребят радушно встретила ее хозяйка Татьяна Георгиевна Соседова. Она рассказала школьникам об истории пионерской организации, о юных мальчишках и девчонках, которые боролись и умирали за свободу и счастье своей Родины, своего народа, о пионерах-героях Великой Отечественной войны: крымском мальчике Володе Дубинине, а также о Зине Портновой, Лене Голикове, Вале Котик и Марате Казее, которым посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
Комсомолка Пятерикова Инга провела со школьниками беседу «Знамя Победы». Инга рассказала ребятам о Знамени, которое является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистcкой Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, об истории водружения Знамени над Рейхстагом 30 апреля 1945 года.
В школьном спортзале учитель физкультуры Руденко Михаил Анатольевич провел спортивные соревнования «Веселые старты». Победителем веселых стартов стала команда 5 класса.
Организатор-педагог Аединова Лиля Музиновна провела среди ребят шашечный турнир, в котором состязались 22 участника. Победителем стал Заборов Анатолий из 8 класса, второе место заняла Бекирова Севиля из 5 класса, а третье – Торопына Владик из 6 класса.
Победители эстафет и соревнований были награждены грамотами и ценными подарками. Надо сказать, что с пионерского мероприятия никто не ушел с пустыми руками, все дети получили праздничные сувениры и подарки. Многие изъявили желание вступить в пионерскую организацию. Готовить детей на прием в пионеры комсомольцы начнут с завтрашнего дня. А 24 июня, на торжественном мероприятии в день 73-й годовщины Парада Победы на Красной площади, ребятам повяжут красные галстуки.
Ивановские школьники благодарны всем, кто оказал помощь в проведении пионерского праздника. Большое пионерское спасибо первому секретарю Крымского рескома КПРФ Богатыренко Сергею Васильевичу, первому секретарю Нижнегорского райкома КПРФ Шевченко Людмиле Николаевне, библиотекарю Ивановской сельской библиотеки Соседовой Татьяне Георгиевне, педагогам Ивановской школы Аединовой Лиле Музиновне, Руденко Михаилу Анатольевичу, Муминовой Азизе Ганиевне, Ибрагимовой Эльзаре Зекиевне, комсомольцам Пятериковой Инге и Борисовой Ольге.
Симферопольский район
Праздничные мероприятия, посвященные Дню пионерии, в Симферопольском районе прошли в форме турнира по мини-футболу среди молодежи от 10 до 14 лет. Старт турниру дал первый секретарь Симферопольского РО КПРФ Сергей Васильевич Чечулин, который рассказал историю создания пионерской организации им. В.И. Ленина и пожелал успешной игры.
Ветеранам движения были повязаны пионерские галстуки.
Ветеранам движения были повязаны пионерские галстуки.
Турнир прошел интересно, с настоящим спортивным азартом, но особый восторг зрителей вызвала игра команды девочек. В итоге победила дружба. Все участники получили почетные грамоты и памятные призы.
В завершение турнира всех участников и зрителей ждали сладкий стол и традиционное мороженое.
Кроме того, дети из Симферопольского района 20 мая посетили ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Москва», где состоялось масштабное мероприятие для детей. В мероприятии приняли участие секретарь ЦК ЛКСМ РФ Анна Клочкова, член ЦК, секретарь Крымского республиканского комитета КПРФ Сергей Богатыренко, секретари Симферопольского районного отделения Марина Перестенко и Сергей Чечулин.
В начале мероприятия командиры крейсера провели экскурсию, а также разрешили ребятам самим почувствовать себя на месте командира и сделать фотографии с оборудованием.
После экскурсии была организована торжественная линейка. На мероприятии выступил Сергей Богатыренко, который дал ребятам напутственное слово и в знак благодарности подарил экипажу крейсера книгу «История российского флота». Пионерам были повязаны галстуки и надеты пионерские значки. Перед пионерами выступила Анна Клочкова, которая рассказала о деятельности пионерии в масштабах современной России. Кроме того, Анна вручила комсомольские билеты ребятам, которые перешли из пионерии в Ленинский комсомол.
В завершение мероприятия была сделана общая фотография на фоне крейсера «Москва».
Феодосия
96-ю годовщину образования Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина 19 мая 2018 года пионеры Феодосии отметили торжественной линейкой у памятника пионеру-партизану Вите Коробкову.
В мероприятии принимали участие учащиеся-пионеры школы №10, ветераны Феодосийской городской ветеранской организации, представители Союза советских офицеров и члены Феодосийского отделения женской организации «Надежда России».
Перед началом линейки комсомолец Игорь Охрименко в торжественной обстановке сменил пионерский галстук на памятнике Вите Коробкову.
Под звуки горна открыл и вел торжественную линейку секретарь комсомольской организации города Феодосии Сергей Руденко.
Перед пионерами выступили Алексей Пузанов - первый секретарь Феодосийского горкома КПРФ, Владимир Карпович Осауленко - член бюро Крымского рескома КПРФ, депутат Феодосийского городского совета, Валентина Антоновна Кальченко - ответственный секретарь Феодосийского Совета ветеранов, Светлана Сергеевна Гармашова - секретарь Феодосийского горкома КПРФ, Мария Серафимовна Тиманова - член КПРФ, учитель МБОУ-школы №10, Виктор Иванович Павлов - председатель Феодосийского Союза советских офицеров.
По окончании мероприятия коммунисты, ветераны и пионеры под барабанную дробь возложили пионерский памятный венок и цветы к подножию памятника пионеру-партизану.
Пресс-службы городских
и районных отделений КПРФ