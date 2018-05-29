Комсомол - за здоровый образ жизни!

20 мая 2018 года в городе Симферополе состоялся интересный спортивный квест под названием «Спортивный хайп». Одним из соорганизаторов этого мероприятия выступило Крымское республиканское отделение ЛКСМ РФ. Мероприятие прошло под эгидой Управления молодежи, спорта и туризма города Симферополя.
После напутствующих слов и разминки молодежь приступила к выполнению заданий квеста, а это: нормативы ГТО, гиревой спорт, футбол, баскетбол, фрисби, единоборства, эстафета, спортивные кроссворды.
В результате соревнований команда Крымского комсомола во главе с Ильей Донченко заняла первое место. Комсомольцы получили огромное удовольствие от мероприятия, ведь это был очередной квест, который еще сильнее сплотил ряды комсомола и позволил молодежи показать, что современный Ленинский комсомол — это молодежная организация, готовая к покорению любых высот.
Пресс-служба
Крымского рескома ЛКСМ РФ