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вторник, 29 мая 2018 г.

Комсомол - за здоровый образ жизни!


20 мая 2018 года в городе Симферополе состоялся интересный спортивный квест под названием «Спортивный хайп». Одним из соорганизаторов этого мероприятия выступило Крымское республиканское отделение ЛКСМ РФ. Мероприятие прошло под эгидой Управления молодежи, спорта и туризма города Симферополя.
В квесте приняли участие около 90 юношей и девушек, проникнутых спортивной и дружественной атмосферой. Самые активные общественные организации, которые пропагандируют здоровый образ жизни, выставили свои команды для того, чтобы на деле показать, что спорт — это залог здоровья и красоты. Комсомол Крыма — организация, пропагандирующая здоровый образ жизни, конечно же не осталась в стороне. Комсомол был представлен собственной командой, а первый секретарь комсомола Крыма Илья Донченко принял участие в команде организаторов.
После напутствующих слов и разминки молодежь приступила к выполнению заданий квеста, а это: нормативы ГТО, гиревой спорт, футбол, баскетбол, фрисби, единоборства, эстафета, спортивные кроссворды.


В результате соревнований команда Крымского комсомола во главе с Ильей Донченко заняла первое место. Комсомольцы получили огромное удовольствие от мероприятия, ведь это был очередной квест, который еще сильнее сплотил ряды комсомола и позволил молодежи показать, что современный Ленинский комсомол это молодежная организация, готовая к покорению любых высот.

Пресс-служба
Крымского рескома ЛКСМ РФ