Возрождается комсомол

В Феодосии
19 мая в Феодосийском горкоме КПРФ состоялось учредительное собрание Феодосийской комсомольской организации. В работе собрания приняли участие Сергей Васильевич Богатыренко — первый секретарь Крымского рескома КПРФ, Анна Клочкова — секретарь ЦК ЛКСМ РФ, Илья Донченко — первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ.
Перед ребятами выступили Сергей Богатыренко и Анна Клочкова, которые поздравили ребят и нацелили на дальнейшую активную и плодотворную работу, а также пожелали постоянного роста рядов молодой организации.
По итогам голосования секретарем Феодосийского комсомола избран Сергей Руденко, заместителем — Игорь Охрименко. Также ребята избрали делегатов на отчетно-выборную конференцию и рекомендовали кандидатуру в состав Крымского рескома ЛКСМ РФ.
и в Судаке
В минувшую субботу в Судаке состоялось маленькое, но в каком-то смысле историческое событие.
Теперь у нас вновь есть комсомольская организация.
Теперь у нас вновь есть комсомольская организация.
Причем, нельзя не отметить — в этом мало заслуги партийной организации. Мы не «накачивали» школьников пропагандой, не «грузили» политпросветом, не агитировали, хватая за рукав на улице.
Ребята просто пришли в горком. Они — десяток молодых людей, ощутивших, осознавших себя левыми, красными.
Жители и гости Судака уже сталкивались с результатами деятельности этой группы, и раньше отличавшейся креативностью и каким-то особым артистизмом в самовыражении.
Жители и гости Судака уже сталкивались с результатами деятельности этой группы, и раньше отличавшейся креативностью и каким-то особым артистизмом в самовыражении.
Это они напоминают время от времени судакчанам о советском периоде в жизни города, о том, что жить интересно — это не вопрос денег, а твое собственное дело.
Уверен, что мы еще не раз услышим о творческих проектах и наработках этой команды.
Уверен, что мы еще не раз услышим о творческих проектах и наработках этой команды.
Для меня это событие удивительно еще по одной причине.
Когда я школьником вступал в ряды ВЛКСМ — это было в советское время — тогда просто не было других путей, выбирать было не из чего, октябрята — пионеры — комсомол — компартия. Нас вели наши старшие товарищи.
В каком-то смысле это был их выбор — кем и какими быть молодым.
Когда я школьником вступал в ряды ВЛКСМ — это было в советское время — тогда просто не было других путей, выбирать было не из чего, октябрята — пионеры — комсомол — компартия. Нас вели наши старшие товарищи.
В каком-то смысле это был их выбор — кем и какими быть молодым.
Судакские же комсомольцы пришли в горком, уже будучи объединенными в рабочую группу, называвшую себя «Комсомол» в ВКонтактовском чате. То есть, сделали этот шаг они вполне осознанно. И сами.
А официально… что ж… провели собрание под руководством секретаря комсомольской организации республики Ильи Донченко, избрали лидера Судакской городской организации, выдвинули делегатов на республиканскую конференцию, поговорили с первым секретарем Крымского рескома КПРФ Сергеем Богатыренко.
Такое событие — маленькое, но почти историческое.
Такое событие — маленькое, но почти историческое.
Информацию подготовили
Алексей Пузанов и
Игорь Кириченко