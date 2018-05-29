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вторник, 29 мая 2018 г.

Возрождается комсомол


В Феодосии

19 мая в Феодосийском горкоме КПРФ состоялось учредительное собрание Феодосийской комсомольской организации. В работе собрания приняли участие Сергей Васильевич Богатыренко — первый секретарь Крымского рескома КПРФ, Анна Клочкова — секретарь ЦК ЛКСМ РФ, Илья Донченко — первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ.
Открыл собрание первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Донченко, который вручил новым комсомольцам комсомольские билеты. Вел собрание Алексей Пузанов.
Перед ребятами выступили Сергей Богатыренко и Анна Клочкова, которые поздравили ребят и нацелили на дальнейшую активную и плодотворную работу, а также пожелали постоянного роста рядов молодой организации.
По итогам голосования секретарем Феодосийского комсомола избран Сергей Руденко, заместителем — Игорь Охрименко. Также ребята избрали делегатов на отчетно-выборную конференцию и рекомендовали кандидатуру в состав Крымского рескома ЛКСМ РФ.


и в Судаке

В минувшую субботу в Судаке состоялось маленькое, но в каком-то смысле историческое событие.
Теперь у нас вновь есть комсомольская организация.
Причем, нельзя не отметить — в этом мало заслуги партийной организации. Мы не «накачивали» школьников пропагандой, не «грузили» политпросветом, не агитировали, хватая за рукав на улице.
Ребята просто пришли в горком. Они — десяток молодых людей, ощутивших, осознавших себя левыми, красными.
Жители и гости Судака уже сталкивались с результатами деятельности этой группы, и раньше отличавшейся креативностью и каким-то особым артистизмом в самовыражении.
Это они напоминают время от времени судакчанам о советском периоде в жизни города, о том, что жить интересно — это не вопрос денег, а твое собственное дело.
Уверен, что мы еще не раз услышим о творческих проектах и наработках этой команды.
Для меня это событие удивительно еще по одной причине.
Когда я школьником вступал в ряды ВЛКСМ — это было в советское время — тогда просто не было других путей, выбирать было не из чего, октябрята — пионеры — комсомол — компартия. Нас вели наши старшие товарищи.
В каком-то смысле это был их выбор — кем и какими быть молодым.
Судакские же комсомольцы пришли в горком, уже будучи объединенными в рабочую группу, называвшую себя «Комсомол» в ВКонтактовском чате. То есть, сделали этот шаг они вполне осознанно. И сами.


А официально… что ж… провели собрание под руководством секретаря комсомольской организации республики Ильи Донченко, избрали лидера Судакской городской организации, выдвинули делегатов на республиканскую конференцию, поговорили с первым секретарем Крымского рескома КПРФ Сергеем Богатыренко.
Такое событие — маленькое, но почти историческое.

Информацию подготовили
Алексей Пузанов и
Игорь Кириченко