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вторник, 29 мая 2018 г.

ПОЕХАЛИ!


Президент В.В. Путин официально открыл дорогу по Крымскому мосту. Это стало возможным благодаря работе сотен предприятий, расположенных как на материковой части России, так и на Крымском полуострове.
15 мая 2018 года обязательно войдет в новейшую историю России и Крыма. За короткие сроки был сооружен уникальный транспортный переход через Керченский пролив, соединив материковую российскую Кубань с российским Крымом.
Этот проект задумывался российской властью ещё в XIX веке, сразу же после Крымской войны. К нему подступались и в XX веке. И только в начале XXI века давняя российская мечта осуществилась. Сразу заметим, что сооружение такого типа транспортного перехода по силе только сильному государству, устремленному в будущее. Здесь – вся наша российская мощь: инженерная, интеллектуальная и трудовая. Подобных транспортных переходов в мире нет. С другой стороны, наша Россия выполнила эту миссию, на которую долгие десятилетия уповали крымчане – быть с Россией! Россия ответила крымчанам этим воистину грандиозным прорывным объектом – Крымским мостом длиною в 19 км. Мы стали ближе с нашей Родиной! Мы вместе с российским народом будем обустраивать наш общий дом – Россию!
Крымский мост открывает для всех нас и новые возможности: экономические, социальные, культурные и, наконец, человеческие. А это значит, что отныне многие ранее недоступные для крымчан российские стандарты жизни станут нормой. Это и передвижение товаров, и энергоносители, и связь, и участие в совместных социально-экономических, учебно-научных и оздоровительных проектах.
Словом, Крым и крымчане обретают новое дыхание, имеют иные возможности быть сопричастным к делам и свершениям своей Родины – России!
Слава строителям Крымского моста!
Слава инженерной и научной мысли России!
Да здравствует Россия!
Пусть процветает наш солнечный Крым
в составе Российской Федерации!

Валерий Лавров