17 июня 2018 года состоятся дополнительные выборы в Государственный Совет Республики Крым и городские советы. Крымское республиканское отделение КПРФ выдвинуло кандидатами в депутаты следующих товарищей.
АНДРЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА СИНОПОЛА.
В Государственный Совет Республики Крым первого созыва по Нижнегорско-Советскому одномандатному избирательному округу №17
ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЛАВРОВА.
В Алуштинский городской совет городского округа Алушта Республики Крым первого созыва
НИКОЛАЯ ЕФИМОВИЧА ЗОЗУЛЮ.
В Керченский городской совет городского округа Керчь Республики Крым первого созыва
АРТЕМА АНДРЕЕВИЧА АРТЮШЕНКО.
В Феодосийский городской совет городского округа Феодосия Республики Крым первого созыва
СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ ГАРМАШОВУ.