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суббота, 9 июня 2018 г.


17 июня 2018 года состоятся дополнительные выборы в Государственный Совет Республики Крым и городские советы. Крымское республиканское отделение КПРФ выдвинуло кандидатами в депутаты следующих товарищей.
В Государственный Совет Республики Крым первого созыва по Сакскому одномандатному избирательному округу №7
АНДРЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА СИНОПОЛА.


В Государственный Совет Республики Крым первого созыва по Нижнегорско-Советскому одномандатному избирательному округу №17
ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЛАВРОВА.


В Алуштинский городской совет городского округа Алушта Республики Крым первого созыва
НИКОЛАЯ ЕФИМОВИЧА ЗОЗУЛЮ.


В Керченский городской совет городского округа Керчь Республики Крым первого созыва
АРТЕМА АНДРЕЕВИЧА АРТЮШЕНКО.


В Феодосийский городской совет городского округа Феодосия Республики Крым первого созыва
СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ ГАРМАШОВУ.