На радость либеральной своре?

В Москве, в информагентстве «Интерфакс», 15 июня состоялась пресс-конференция руководства КПРФ, на которой оно выразило свою точку зрения относительно подготовленного российским правительством законопроекта о повышении пенсионного возраста. Перед собравшимися в зале журналистами выступили Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, его заместители Ю.В. Афонин и В.И. Кашин, член Президиума ЦК КПРФ Н.В. Коломейцев, а также член фракции КПРФ в Госдуме О.Н. Смолин и руководитель пресс-службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко.
Лидер коммунистов процитировал слова Президента Путина, сказанные им на «прямой линии» в 2005 году: «Хочу обратить внимание, что я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет».
— Насколько я знаю, и затем в ходе президентских и думских выборных кампаний, ни Путин, ни Медведев не обещали этого делать, — заметил Геннадий Андреевич. — А в 2007 году в Послании главы государства прямо было сказано: «У общества, которое неуважительно относится к старикам, нет будущего!» Что ж, лучше не скажешь! Однако то, что сейчас предлагает правительство, это, на мой взгляд, людоедский закон, который дестабилизирует общество! Мы не только категорически против него, но и обратимся ко всей стране с предложением провести общенациональный референдум. Потому что эта тема касается каждого человека!
По убеждению Зюганова, страна к повышению пенсионного возраста не готова. Для того чтобы решать эти проблемы, надо иметь бюджет 25 триллионов рублей, а не нынешние 15. Нужны реальные темпы роста экономики не ниже мировых, а это 3,5% в год. Надо прекратить отсылать свои деньги в чужие банки.
— Сейчас российский бюджет получил дополнительные доходы в 2 триллиона рублей, — продолжил он. — 64 миллиарда распределили, а остальные опять спрятали в чужой «кубышке». Они работают на американских граждан, на их экономику и военно-промышленный комплекс.
К повышению пенсионного возраста Россия не готова еще и потому, считает Г.Н. Зюганов, что является «чемпионом» по средней продолжительности жизни. Например, в Швейцарии и Исландии тех, кто не доживает до 65 лет, — 10%, в Швеции, Нидерландах и Норвегии — 11%, на Украине — 40%. А у нас — 43%! При принятии решения, которое предлагает кабинет министров Медведева, ситуация резко ухудшится. Две трети граждан не доживут до этого возраста и даже «гробовых» при новом законе не получат.
— Это антиконституционное решение, — заявил Председатель ЦК КПРФ, — которое резко ухудшает социальное самочувствие граждан. Оно экономически не обосновано и не просчитано. В результате его реализации будет нарастать безработица, так как это практически закупорит возможность найти работу для молодежи. У нас, по сути дела, не останется бабушек, которые бы сидели с внуками.
В связи с этим Геннадий Андреевич назвал печальные цифры, свидетельствующие о том, что будущее страны буквально бежит от нас в дальние края. Если в 2016 году Россию покинули 20 тысяч молодых и талантливых людей, то в прошлом году уже 42 тысячи. Их понять можно. Какая у них перспектива — безработица и пенсия, которая сейчас в России в среднем меньше 14 тысяч рублей?..
— Считаем, что, внося этот закон, «партия власти» обманывает граждан, — сделал вывод Зюганов. — При этом она пытается прикрыться нынешней обстановкой, которая связана с чемпионатом мира по футболу и периодом летних отпусков. И это не в первый раз. Господин Кудрин так же делал в 2004 году, когда проводил монетизацию льгот. Так было и с куплей-продажей земли, и с разрушением Академии наук, у которой отобрали все ведущие институты и отдали их придуманному ФАНО. Так отчасти было и с введением ЕГЭ. Это совершенно недопустимо!
Обращаясь через представителей СМИ, собравшихся в зале, ко всем здравым политическим силам страны, Геннадий Андреевич Зюганов заявил:
— Сегодня есть реальная возможность, чтобы все они объединились и торпедировали принятие этого закона. Мы выходим с предложением о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года.
Взявший затем слово О.Н. Смолин также уверен в том, что правительственный законопроект не только антисоциален, он приведет к дальнейшей стагнации в экономике.
— Судите сами, — пояснил он. — В России до 60 лет не доживают 30% мужчин, а до 65 лет — 43%. Если поднимут пенсионный возраст — этот процент возрастет. Посему это закон о ликвидации половины мужчин-пенсионеров как социальной группы. К тому же у нас в стране до 55 лет не доживают 10% женщин, а до 63 лет не доживет примерно четверть из их. Так что это еще и закон о ликвидации четверти пенсионерок как социальной группы. Во многом правительственный документ касается и молодежи. Сегодня половина всех безработных в России — люди в возрасте от 20 до 34 лет. Если в стране повысят пенсионный возраст, то, понятно, им будет сложней трудоустроиться.
Депутат привел данные академических институтов, характеризующие экономическое положение страны:
— С 2008 по 2013-й мы росли со скоростью 1,2% в год, в 2014 — 2017 годах — минус 1,2%. И это при росте мировой экономики в 3,8%. Кстати, по данным того же Кудрина, в Южной Корее на 10 тысяч населения действуют 478 многофункциональных роботов, в Китае — 36, а в России только 2. А когда у нас выбросят на рынок труда огромную армию людей, которые будут готовы работать за копейки, бизнес вообще ничего технологически нового в стране внедрять не станет.
О.Н. Смолин обратил также внимание на то, что предлагаемый законопроект противоречит как минимум двум пунктам из указа Путина №204: об увеличении продолжительности жизни к 2030 году до 80 лет и об экономическом прорыве.
— Закон не приведет и к повышению пенсий, как утверждают его разработчики, — продолжил выступавший. — Смотрите, что происходит. Дополнительный доход бюджета этого года — 1 триллион 600 миллиардов рублей. Из этих средств отдают экономике, сельскому хозяйству, науке чуть более 60 миллиардов, а пенсионерам — ноль. Неужели кто-то поверит, что людям выворачивают карманы для их же блага?!
Депутат сказал, что КПРФ сформулировала вопрос для референдума. Он звучит так: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, до 2030 года повышаться не должен?»
— Приглашаем все политические силы страны поддержать такой референдум, — призвал О.Н. Смолин.
В.И. Кашин поведал журналистам, что на последнем заседании Всероссийского штаба протестных действий, в который входят более сорока различных политических и общественных организаций, было принято решение о проведении 28 июля Всероссийской акции протеста против последних решений правительства. Особенно больно, считает он, повышение пенсионного возраста ударит по людям из российской глубинки, где проживают 38 миллионов человек.
— В деревне, — продолжил Кашин, — многие живут за счет пенсий и огородов. Безработица там в разы больше, чем в городе, а заработок в разы меньше. В 30 регионах зарплата у селян в среднем 11 тысяч рублей и пенсии у них, естественно, значительно ниже, чем у городских жителей. Если раньше рождаемость на селе всегда была выше городской, то сейчас она стала ей уступать, так же, как и продолжительность жизни. Ведь из деревни до первого врача надо проехать в среднем 85 километров, да еще по разбитым дорогам.
— Нет ни одной причины, чтобы повышать пенсионный возраст, — считает В.И. Кашин. — Судите сами. В 1970 году на тысячу работающих было 900 неработающих, в 1990-м их стало 750 человек, а в 2016 году — 715. Инициаторы закона говорят, что не хватает денег в Пенсионном фонде. Это бред. Предложенная КПРФ программа способна наполнить казну 22—25 триллионами рублей, что даст возможность как следует заработать промышленности и сельскому хозяйству, науке и социальной сфере. А при этом новом-старом правительстве, которое еще не успело, что называется, присягнуть, уже вздулись цены на горючее, из-за чего аграрии теряют с каждого гектара 700 рублей. Умножьте их на количество посевных площадей и получите примерно 56 миллиардов рублей, которые олигархи ныне по сути отнимают у сельского труженика.
Выступавший также подчеркнул, что из 77 миллионов трудоспособного населения страны только 47 миллионов человек платят налоги. Остальные работают по серым схемам. Только в пенсионный фонд они должны заплатить 2,3 триллиона рублей.
— Мы в очередной раз настаиваем на том, что стране нужно правительство народного доверия, — подчеркнул заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. — Требуем принятия нашей программы и наших законопроектов. Мы выходим на Всероссийскую акцию, чтобы защитить права наших граждан.
Об основных положениях Антикризисной программы КПРФ напомнил Н.В. Коломейцев. Это национализация природных ресурсов; упразднение регрессивной шкалы выплаты пенсионных взносов и замена ее прогрессивной или плоской; введение госмонополии на спиртоводочную продукцию; введение прогрессивной шкалы налогообложения; ввод в действие закона о стратегическом планировании; выведение Росстата из отраслевого подчинения, которое не дает объективно оценивать положение дел в стране; восстановление системы образования; планирование размещения производительных сил, без чего невозможно бороться с безработицей. Вот главные задачи, которые, вместо того чтобы мудрствовать над тем, как сэкономить на пожилых, должно решать правительство.
— У нас уже сегодня из-за того, что в пятый раз меняются правила выхода на пенсию, — заметил Коломейцев, — значительная часть людей в возрасте не имеет необходимого выработанного стажа, и зачастую из-за того, что работают без соответствующего оформления.
Желание буржуазной власти в кратчайшие сроки осуществить эту губительную реформу не стало неожиданностью для коммунистов. Бить исподтишка и с наскока давно стало фирменным стилем российского правительства. Очередной его циничной выходкой возмутился Ю.В. Афонин.
— За последние дни мы получили массу сообщений от негодующих граждан, — поделился он. — У нашей партии есть актив, есть огромный фронт сторонников и союзников, многомиллионная армия среди населения, которая поддержит нас в проведении референдума.
По словам заместителя Председателя ЦК КПРФ, вопрос, который предполагается вынести на референдум, был подготовлен юристами партии. Вскоре в Москве будет проведено собрание инициативной группы, которая официально этот вопрос сформулирует и выступит с инициативой проведения референдума. Не менее чем в 43 субъектах Федерации КПРФ примет участие в создании инициативных групп. Затем будет проведено общее федеральное собрание, которое передаст документы в ЦИК. И если комиссия назначит референдум, то за 45 дней предстоит собрать два миллиона подписей россиян.
— Думаем, — подчеркнул Ю.В. Афонин, — что все эти наши действия общество поддержит.
В завершение пресс-конференции Г.А. Зюганов сказал, что за свой более чем двадцатилетний стаж работы в Государственной думе закона отвратительнее, пожалуй, не припомнит.
— Он бьет по молодежи, — подчеркнул Геннадий Андреевич, — перекрывая ей возможность нормально работать. Он бьет по старикам и больнее всего — по женщинам, ведь у безработицы женское лицо. Он бьет по экономике, не давая ей нормально развиваться. Он, по сути дела, подрывает все последние указы, постановления и обращения Путина.
Лидер коммунистов России уверен, что при такой политике мировых темпов экономического роста в 3,5% России не добиться.
— Кто радуется? — задался он немудреным вопросом. — Радуются кудрины и вся эта либеральная свора, которая душила страну в 1990-е годы. Нас возвращают к тому плохому, грязному, омерзительному времени. Этот закон ставит в двусмысленное положение и вновь назначенное правительство. Мы все должны объединиться и закон этот торпедировать!
Александр ЯРОСЛАВЦЕВ